In eigener Sache: Deshalb gibt es heute keine Nachkritik zum Robbie-Williams-Konzert

München: Fans zeigen Stolz ihr Robbie-Williams-Ticket. © IMAGO/Daniel Scharinger

Hier erfahren Sie, weshalb es keine Kritik zu Robbie Willams Auftritt in München geben wird.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Normalerweise würden Sie auf Merkur.de nicht nur einen Fan-Bericht, sondern auch eine Kritik zum Auftritt von Robbie Williams vorfinden. Warum das ausnahmsweise nicht der Fall ist, hat folgenden Hintergrund: Nach dem Auftritt von Helene Fischer am vergangenen Wochenende hat sich der Konzertveranstalter schriftlich über die kritische Berichterstattung in tz und Münchner Merkur beschwert und uns die Akkreditierung für das Robbie-Williams-Konzert entzogen. Da wir für unabhängige und freie Berichterstattung stehen, sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen. Wir lassen uns in keinster Weise beeinflussen.

Die Redaktion

