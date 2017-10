Wie Betriebliches Gesundheitsmanagement Mitarbeiter und Geschäft fördert

Personalabteilungen kennen die Statistik nur zu gut: Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Krankschreibungs-Gründen. Doch das muss nicht sein.

Laut einer Auswertung des Robert-Koch-Instituts sorgen Muskel-Skelett-Erkrankungen immer öfter auch für langfristige Ausfallzeiten. Denn wer kann vernünftig arbeiten, wenn es im Rücken zieht und der Kopf verspannungsbedingt schmerzt? Die Gründe sind naheliegend: zu wenig Bewegung, schlechte Haltung, Bildschirmarbeit. FITCOMPANY entwickelt deshalb erfolgreich Konzepte zum Thema Ergonomie am Arbeitsplatz – ein wichtiger Bestandteil für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) . Eine der 300 Mitarbeiter in Deutschland ist Christina Stegmann, Projektleiterin für gesundheitliche Präventionsmaßnahmen bei MTU Aero Engines.

Frau Stegmann, welche Maßnahmen haben Sie bei MTU realisiert?

Wir arbeiten mit dem internen Gesundheitsmanagement eng zusammen und planen Aktionen und Maßnahmen zu den Themen Bewegung, Ernährung, Entspannung/Psyche, Ergonomie und Sucht.

Was heißt das in der Praxis?

Nehmen wir zum Beispiel die Bewegung: hier organisieren wir 20-minütige Rückenschulen während der wöchentlichen Teammeetings in Seminarräumen. Der Trainer leitet Übungen für die Mobilisation, Kräftigung und Dehnung der Rückenmuskulatur. Die Teilnehmer dieser Einheiten können das in normaler Alltags- und/ oder Businesskleidung durchführen.

Was machen Sie beim Thema Ernährung?

Hier bekommen MTU-Mitarbeiter Einzelberatungen hinsichtlich Unverträglichkeiten, gesunde Pausenernährung oder Ernährungsumstellung.

Sehr spannend sind auch die Maßnahmen in Sachen Ergonomie – was passiert hier konkret?

+ Dirk Rupprecht, Inhaber und Geschäftsführer von FITCOMPANY.

Im Bereich Ergonomie haben wir mittlerweile zwei Rückencoachs in der MTU Aero Engines über FITCOMPANY angestellt. Die Rückencoachs gehen in die Abteilungen und analysieren die Büro- sowie Produktionsarbeitsplätze. Die Arbeitsplätze werden mit einer Software analysiert, ausgewertet und Schreibtische mit allen Büroutensilien geeignet eingestellt. Am Produktionsarbeitsplatz wird mit einer Rückenmonitor- Weste an einem Bildschirm aufgezeigt, welche Belastung bei einer schweren Last auf die Wirbelsäule wirkt und Tipps an die Mitarbeiter mitgegeben, wie man schwere Lasten zu heben und tragen hat.