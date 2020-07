Ruffinihaus: Mietern droht Pleite - weil es ihnen im Vorjahr schon schlecht ging 

Aufschrei in der Innenstadt

Mehrere Geschäfte im Ruffinihaus sind offenbar von der Pleite bedroht. Der Sprecher des Verbandes der Innenstadt-Händler City Partner, Wolfgang Fischer, warnt in einer Pressemitteilung vor tragischen Folgen. Die Corona-Hilfe des Bundes weise Lücken auf.

Denn eines der wichtigsten Kriterien, um antragsberechtigt zu sein, sei, dass der Umsatz ist in den Monaten April und Mai 2020 um mindestens 60 Prozent gegenüber den gleichen Vorjahresmonaten eingebrochen sein müsse. „Damit sind jedoch alle kleinen und mittleren Unternehmen, die bereits 2019 unverschuldet, erhebliche Umsatzrückgänge verzeichnen mussten, außen vor, sagt Fischer.

Es treffe nun ausgerechnet die inhabergeführten Geschäfte im Ruffinihaus. Wegen der Sanierung waren die Läden im Vorjahr in Ausweichquartieren untergebracht und hätten schon in dieser Zeit Umsatzrückgänge von bis zu 80 Prozent verkraften müssen. „Verständlicherweise können diese jetzt nach dem Wiedereinzug keine weiteren Rückgänge um mehr als 60 Prozent dokumentieren und fallen somit komplett aus dem Unterstützungsprogramm“, sagt Fischer. Gleiches gelte auch für alle Anliegerunternehmen, die beispielsweise durch die in München zum Teil massiven Baumaßnahmen schon im vorigen Jahr erheblich beeinträchtigt worden seien.

„Wir appellieren daher dringend, diese kleinen und mittleren Unternehmen nicht einfach alleine zu lassen und die Richtlinien umgehend nachzubessern.“

Die Grünen im Rathaus wollen dieser Tage eine entsprechende Anfrage an die Verwaltung richten. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden schrieb gestern: „Als Verwaltung sind uns in solchen Situationen oft die Hände gebunden – in diesem Fall können wir aber helfen, denn das Ruffinihaus gehört der Stadt. Ich habe deshalb Kontakt mit dem Kommunalreferat aufgenommen mit der Frage, wie man unseren Traditionsgeschäften am besten helfen kann.“