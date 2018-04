Wir müssen reden! Der große S-Bahn-Gipfel von Merkur und tz ab 19 Uhr im Live-Ticker

In unserem Pressehaus findet an diesem Donnerstagabend der S-Bahn-Gipfel statt.

Die S-Bahn ist für unsere Pendler unverzichtbar, fährt aber an der Kapazitätsgrenze. Es gibt viele Stimmen, die den Ausbau auch auf den Außenästen fordern. Darüber reden wir mit Experten und unseren Zuschauern. Live-Ticker zum S-Bahn-Gipfel.

Großer S-Bahn-Gipfel des Münchner Merkur und der tz im Pressehaus heute ab 19 Uhr (für alle angemeldeten Zuschauer: Einlass ab 18.30 Uhr in der Alten Rotation, Bayerstraße 57)

Es diskutieren: Heiko Büttner (Geschäftsleitung S-Bahn München), Dr. Johann Niggl (Geschäftsführer Bayerische Eisenbahngesellschaft), Günter Heyland (Bürgermeister von Neubiberg) und Thomas Kantke (unabhängiger Verkehrsplaner in München). Weitere Experten im Publikum: Bernd Pfeiffer , DB Netz (Leiter Großprojekte Bahnausbau München) und Frank Kutzner (Leiter Projektgruppe Bahnausbau München im bayerischen Verkehrsministerium)

+++ Die Veranstaltung ist ausgebucht. Unsere Online-Redaktion plant, ab 19 Uhr einen Live-Stream für all diejenigen anzubieten, die die Anmeldung zum S-Bahn-Gipfel verpasst haben. Welche Fragen zum Thema S-Bahn-Netzausbau bewegt Sie ganz persönlich? Schreiben Sie Ihre Verbesserungsvorschlag in die Kommentare unter dem Facebook-Live-Video. Wir werden ausgewählte Fragen an den S-Bahn-Chef und weitere Experten im Rahmen der Diskussionsrunde weitergeben.

Darum sollten alle S-Bahn-Pendler unsere nützlichen Facebook-Gruppen kennen

+++ Das Thema S-Bahn bewegt unsere Leser in München und dem Umland. Täglich erreichen uns wütende Kommentare von Fahrgästen, die verspätet an ihr Ziel kommen. Darauf haben wir reagiert, indem wir nützliche Facebook-Gruppen für Pendler gegründet haben – für jede S-Bahn-Linie eine. Darin können sich Fahrgäste selbst organisieren. Werden Sie jetzt Mitglied in der Gruppe der S-Bahn-Linie, auf die Sie angewiesen sind. Bilden Sie darin Fahrgemeinschaften, wenn Ihre S-Bahn ausfällt. Organisieren Sie ein Taxi und teilen Sie sich mit mehreren die Kosten. Oder bitten Sie andere Betroffene schlicht um Hilfe - oder bieten Sie einen Platz in Ihrem Auto an. Zusammen mit anderen Pendlern sind Sie im S-Bahn-Chaos weniger allein.

Nutzen Sie die Gruppe Ihrer S-Bahn-Linie auch, um sich und andere darüber zu informieren, bis wann ungefähr mit Zug-Ausfällen und -Verspätungen zu rechnen ist. Hier gelangen Sie zur Liste aller S-Bahn-Gruppen.

