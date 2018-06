Schmackhafte Rezepte zur WM 2018

Herzhaft

Fußball-Fans stehen schon in den Startlöchern für die WM 2018 in Russland. Und weil mitfiebern hungrig macht, hat sich die Kochschule eisenherz aus Seefeld etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Passend zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland hat die Kochschule spezielle Rezepte kreiert – der Sieg ist Euch damit gewiss, zumindest der kulinarische!

Wer gerne grillt bekommt Rezepte für tolle Saucen und Chutneys, die sich natürlich auch hervorragend zum Dippen für Gemüse und Nachos eignen. Ob würzige Barbecue-Salsa, fruchtiges Tomaten-Mango Chutney, Honig-Senfdip oder Currywurstsauce – es ist für jeden was dabei.

Oder Ihr überrascht Eure Gäste mit ein paar tollen Schmankerl im Glas, was immer mehr im Trend liegt: Erdbeer-Mozzarellasalat, roter Linsensalat mit Bratwurst, gebratene Garnelen mit Avocado, pikante Spieße, thailändischer Gurkensalat oder Glücksrollen? Ihr könnt alles bis ins letzte Detail perfekt vorbereiten, so verpasst Ihr garantiert keine Sekunde der WM-Spiele!

Ihr kennt die Kochschule eisenherz auf Schloss Seefeld noch nicht? Dann wird es höchste Zeit

Sie ist eine der erfolgreichsten Kochschulen in ganz Deutschland – seit über 12 Jahren im wunderschönen Fünf-Seenland zwischen München und Starnberg gelegen. Geschmack, Qualität, Kreativität, Inspiration und Wohlfühlatmosphäre kann man hier finden! Erlebt Genuss in einer inspirierenden Atmosphäre in den wunderschönen Gewölben des Schlosses Seefeld! Auf Geschmacksverstärker, Gewürzmischungen und künstliche Aromen wird hier komplett verzichten, dafür setzt man auf beste, frische Zutaten, so weit möglich aus der Region. "Wir kochen eine moderne Art der Küche zu Omas Zeiten", so Helmut Bäumker, Inhaber und Chefkoch. Zusammen mit den Kochschülern werden Menüs vom aller Feinsten gezaubert: sie schmecken extrem raffiniert und können trotzdem ganz einfach zu Hause nachgekocht werden. Fast 200 Kurse, Events und Geburtstagsfeiern werden dort pro Jahr gestaltet.

Und auch besondere Anlässe könnt Ihr dort feiern

Ob Firmenfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten – in der Kochschule eisenherz trifft man sich in der Küche und hat viel Zeit und Raum zum Kochen, Lachen, Ratschen und Probieren. Bis zu 80 Personen finden auf 250 Quadratmetern bei einem solchen Event Platz zum Schlemmen. Diese Kochevents können auch zweisprachig Deutsch/Englisch angeboten werden - auch ausländische Gäste können somit den Abend in vollen Zügen.

Bei alle festen Kochevents aus dem reichhaltigen Kursplan der Kochschule nehmen, anders als beim Eventkochen, maximal 20 Personen teil.

Hier unser Geheimtipp

leckeren Salsa auf dem Sofa bequem machen: Menge Zutaten 150 g Auberginen 500 g reife, aromatische Tomaten 1-2 rote Chilischoten 1 mittlere Zwiebel 1 EL Honig 1 gehackte Knoblauchzehe 1 Msp fein gehackten Ingwer 1/2 TL Currypulver 1/2 TL Kreuzkümmel Salz Olivenöl Während die deutschen Fußballer ihr erstes Spiel gegen Mexico bestreiten, können Sie es sich zum Beispiel mit einerauf dem Sofa bequem machen:

Tomaten mit heißem Wasser überbrühen, häuten, vierteln, entkernen und in kleine Würfel schneiden (alternativ qualitativ hochwertige Dosentomaten).

Auberginen waschen, in 5 mm breite Scheiben schneiden, fein würfeln.

+ Roter Linsensalat, Erdbeer-Mozzarella Salat, Gazpacho. © Kochschule “eisenherz cuisine” im Schloss Seefeld Chilischoten halbieren, Kerne entfernen und in feine Streifen schneiden (alternativ Chiliflocken ohne Kerne). Zwiebeln schälen, würfeln und zusammen mit den Auberginen in Olivenöl anbraten, Chili und Tomaten zugeben und alles zusammen für ein paar Minuten andünsten. Alle übrigen Zutaten beimischen und die Sauce noch ein paar Minuten leise köcheln lassen. Zum Schluss noch mal abschmecken.

Weitere leckere WM-Rezepte

Kalte Andalusische Gemüsesuppe

Roter Linsensalat mit Bratwurst

Lammpflanzerl mit Aprikosen Blatjang

Pikanter Erdbeersalat mit Mozzarella und frischem Pesto

