„Werde immer für Alfons da sein“: Monika Gruber steht zu Schuhbeck – und ist doch stinksauer

Alfons Schuhbeck steht in München wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Doch Promi-Freundin Monika Gruber steht loyal hinter ihrem langjährigen Freund. Ein Punkt verärgert sie jedoch.

München/Erding - In echten Krisen zeigen sich wahre Freundschaften: Das erlebt nun auch der Münchner Star-Koch Alfons Schuhbeck am eigenen Leib. Am heutigen Donnerstag, 27. Oktober, stand der 73-Jährige in der bayerischen Landeshauptstadt vor Gericht. Wegen Steuerhinterziehung wurde Schuhbeck zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Doch lange bevor das Urteil fiel, stellte sich eine Promi-Freundin bereits klar auf die Seite des TV-Kochs – und zwar niemand anderes als Komikerin Monika Gruber. Die beiden verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft.

Alfons Schuhbeck vor Gericht: Promi-Freundin Monika Gruber steht auf seiner Seite

„Ich habe Alfons bereits versichert, dass mein Verständnis von Freundschaft sowohl gute als auch schlechte Zeiten einschließt. Ich werde immer für Alfons da sein, wenn er mich braucht“, äußert sich die Erdingerin gegenüber der Bild.

So loyal wie die Gruberin haben aber wohl längst nicht alle aus Schuhbecks Freundeskreis reagiert. Ein Umstand, der die Komikerin durchaus verärgert. Gegen sie erhebt die 51-Jährige schwere Vorwürfe. „Viele von Alfons’ Freunden und Prominenten haben sich jahrelang gratis bei ihm durchgefressen – und wenden sich nun ab. Das macht mich stinksauer“, erzählt sie der Bild.

Schuhbeck vor Gericht: Monika Gruber sauer - „Viele haben sich jahrelang bei ihm durchgefressen“

In guten wie in schlechten Zeiten: Monika Gruber und Alfons Schuhbeck verbindet eine langjährige Freundschaft. © Markus Götzfried

Doch wie heißt es so schön: „Es gibt viele Freunde im Leben, aber nur wenige fürs Leben.“ Etwas bitterer Beigeschmack an der Sache: Monika Grubers Loyalität wird Schuhbeck künftig wohl nur noch aus einiger Entfernung erleben: Der Liebe wegen soll es die Oberbayerin nach Österreich ziehen. Ihre Luxus-Villa in Erding steht bereits zum Verkauf.

