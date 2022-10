Viel Häme nach Schuhbeck-Urteil: „Einzige, was in dem Bild noch nicht im Knast war, ist die Brötchen-Hälfte“

Das Urteil ist gesprochen: Drei Jahre und zwei Monate muss Alfons Schuhbeck in Haft. Die Twitter-Gemeinde reagiert mit Häme, aber auch mit Mitgefühl.

München - Zwei Männer in Kochschürze stehen nebeneinander. Jeder von ihnen hält eine Bratwurst in der Hand, einer der beiden Männer auch eine halbe Semmel. „Das einzige, was auf diesem Bild noch nicht im Knast war, ist die Brötchen-Hälfte“ lautet der Satz, mit dem das Foto, das am Donnerstag wieder vermehrt in den Sozialen Medien auftauchte, überschrieben wurde. Das Bild aus der Werbung für eine Fastfood-Kette zeigt Uli Hoeneß und Alfons Schuhbeck. Das Urteil gegen den Münchner Sternekoch - drei Jahre und zwei Monate Haft - war am Donnerstagnachmittag kaum gefallen, schon liefen Twitter und Co. heiß. Die Netz-Gemeinde hielt sich mit Spott und Häme nicht zurück.

Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis. Im Netz gibt es unterschiedliche Meinungen zum Urteil © imago/Sven Simon

Haftstrafe für Schuhbeck: Netz-Gemeinde hält sich in Kommentaren nicht zurück

Ein User ist gar der Meinung: Nicht erst für seine Steuerhinterziehung von mindestens 2,3 Millionen hätte Schuhbeck eine Haftstrafe verdient gehabt. Der Betreiber des Accounts „worst_käs_szenario_offiziell“ ist offenbar der Meinung, schon mit seinen Produkten hätte der Sternekoch vereinzelt die Grenzen des guten Geschmacks verlassen. Er teilte ein Bild von Schuhbeck‘s Nudelwasser Gewürzsalz und schrieb: „Allein dafür hätte Schuhbeck eigentlich in den Knast gemusst“. 220 Mal wurde der Beitrag retweetet.

Auch Prominente meldeten sich in den Sozialen Medien unter dem Hashtag #Schuhbeck zu Wort. Darunter der Kabarettist Sebastian Pufpaff. Der TV-Total-Moderator bekannte: „Die mir geschenkten Schuhbeck-Gewürze schmecken heute irgendwie anders“. Und sein Kollege, Kabarettist Florian Schröder, äußerte sich zu Schuhbecks Aussage vor Gericht, er habe die 2,3 Millionen Euro an Steuern hinterzogen, damit seine vier Kinder anständig studieren könnten. Schröder bemerkte: „Verwunderlich. In München kann man davon doch höchstens einem Kind eine Ein-Zimmer-Souterrain-Wohnung kaufen“.

Reaktionen im Netz auf Schuhbeck-Urteil: Auch Unverständnis über Ausmaß der Strafe

Aber es gibt auch Stimmen, die verurteilen, einen Menschen am Tag seiner Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe mit Hohn und Spott zu überschütten. „Das Urteil ist Strafe genug“, schrieb der Autor und Politikberater Erik Flügge. Jemanden zu verurteilen sei Aufgabe der Gerichte und nicht eines „Mob“.

Und der Politiker Florian Post, bis 2021 Münchner Bundestagsabgeordneter, hält das Urteil für unverhältnismäßig. Steuerhinterziehung sei kein Kavaliersdelikt. Aber der 41-Jährige, der im Sommer aus der SPD ausgetreten war, weil er seine Partei „für Menschen mit gewöhnlichen Alltagssorgen nicht mehr wählbar“ hielt, kritisierte: Wenn Vergewaltiger mit Bewährung davonkommen, „weil sie angeblich eine schwere Kindheit hatten oder sonst wie traumatisiert wurden, läuft in der Gewichtung was falsch“.

Rechtskräftig ist das Urteil gegen Schuhbeck noch nicht. In den kommenden Tagen kann Revision eingelegt werden. Dann wird sich entscheiden, ob der Sternekoch direkt ins Gefängnis muss. Seine Haft soll er in der JVA Landsberg absitzen müssen. Genau wie von 2014 an Uli Hoeneß.

