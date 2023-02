Schwerverletzter am Bahnhof Laim: Polizei sucht nach Zeugen

Polizei München

Von Adriano D'Adamo schließen

Ein schwer verletzter Mann wurde am Bahnhof Laim in München gefunden. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Hintergründe dahinter ausfindig zu machen.

München - In der Nacht auf Samstag, den 11. Februar, ging ein Notruf bei der Polizei München ein, die unverzüglich ausrückte. Am S-Bahnhof Laim fanden die Einsatzkräfte einen schwerverletzten und stark alkoholisierten 33-jährigen Mann vor. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird.

München: Mann schwer verletzt am Bahnhof Laim gefunden - Polizei sucht Zeugen

Der Mann aus Puchheim wies Verletzungen im Gesicht und am Bein auf. Weiterhin beklagte er sich über Schmerzen im Rückenbereich. Passanten hatten für ihn den Notruf gewählt. Diesbezüglich werden Ermittlungen wegen eines möglichen Körperverletzungsdelikts geführt. Die Polizei München ruft nach Zeugen auf, die Hinweise liefern können, woher die Verletzungen des Mannes stammen können. Diese Informationen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 089 51 55 50 1111 an. An anderer Stelle war die Polizei München mit einem Protest von Klima-Aktivisten an der Abfahrt A 96 zum Mittleren Ring beschäftigt.