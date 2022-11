Scientists for Future distanzieren sich von den Klimaklebern – mahnen aber: „Klimawandel tötet“

Von: Dirk Walter

Protest ohne Kleber: Fridays for Future zieht (wie hier im März) auf die Straße. © Bodmer

Fridays for Future will wieder auf die Straße gehen. Kommende Woche ist ein neuer Marsch durch München geplant. Klebeaktionen soll es aber nicht geben.

München – Fridays for Future ruft den nächsten Klimastreik aus: Am Freitag, 11. November, wollen die Schüler und Jugendlichen ab 12 Uhr wieder durch München ziehen. Start ist am Königsplatz, der Demozug soll über die Staatskanzlei bis zum Max-Monument in der Maximilianstraße führen. Mit bis zu 2000 Teilnehmern werde gerechnet, sagte Julian Fürholzer von der Jugendorganisation des Bund Naturschutz.

Wissenschaftler fordern: Bayern muss rascher auf erneuerbare Energien umsteigen

Klebeaktionen seien nicht geplant, erklärt FFF-Aktivistin Franziska Wild. „Mir ist dazu nichts bekannt.“ Zwar erkläre sich Fridays for Future solidarisch mit den Aktivisten von „Last Generation“. „Wir haben aber eine andere Aktionsform gewählt.“ Zwei Wissenschaftler nutzten die Pressekonferenz, um eindringlich für einen raschen Umstieg auf erneuerbare Energien in Bayern zu werben. Leider werde „viel Beamtenkraft“ darauf verschwendet, die 10H-Regel für die Windkraft umzuschreiben, anstatt sie einfach abzuschaffen, sagte Michael Sterner, Professor für Energiespeicher an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg.

Für den schnellen Umbau der bayerischen Energieversorgung warb der Physiker Michael Stöhr, wie Sterner Mitglied bei Scientist for Future. Er verwies auf eine Studie des Bund Naturschutz, nach der in Bayern 10.000 Windkraftanlagen notwendig seien – achtmal mehr als heute. Für Stöhr ist es fast schon zu spät. Er ist Anhänger der Theorie der Kipppunkte – mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit werde 2048 die globale Erwärmung 1,5 Grad plus überschritten haben. Kritik an den Klebeaktionen ließ Stöhr nicht gelten: „Klimawandel tötet“, das sei die Wahrheit.

Scientists for Future wollen sich nicht an Klebeaktionen beteiligen

Kritischer äußerte sich der Wissenschaftler Sterner zu den Klebeaktionen: Von der Aktion in Berlin, wo ein Rettungseinsatz blockiert wurde, „distanziere ich mich persönlich. Rettungswege müssen frei bleiben“. Und: „Ich selbst werde an solchen Klebeaktionen nie teilnehmen.“ Auch Scientists for Future werde sich hier nicht beteiligen.