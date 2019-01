Seit 225 Jahren eine Münchner Tradition: KAUT-BULLINGER feiert 2019 ein besonderes Jubiläum – feiern Sie mit!

Zum Jubiläum verlost KAUT-BULLINGER drei Gutscheine von München Ticket im Wert von je 100 Euro - machen Sie mit!

Im Jahr 1794 erhielt Andreas Kaut das kurfürstlich-bayerische Fabrikationsprivileg zur Papierherstellung und Papierverarbeitung. Genau 100 Jahre später, im Jahr 1894 bekam das Unternehmen den Titel des „Königlich Bayerischen Hoflieferanten“ verliehen.

1927 kaufte das Unternehmen Andreas Kaut die Firma Max Bullinger und firmierte ab diesem Zeitpunkt unter „KAUT-BULLINGER & CO“. Dies war die Geburtsstunde des Unternehmens KAUT-BULLINGER in der Rosenstraße, wie es jeder Münchner kennt.

Erste Adresse für Liebhaber erstklassiger Schreibkultur

+ © Kaut-Bulli nger Im Nachkriegsdeutschland der fünfziger Jahre erholte sich das Unternehmen zusehends und weitete seinen Kundenstamm immer weiter aus. Ein Blick auf den vielfältigen Fuhrpark für Liefer- und Kundendiensttätigkeiten für München und die gesamte Region belegt den Aufschwung von KAUT-BULLINGER ab Mitte des vorherigen Jahrhunderts.

+ © Kaut-Bullinger Seit 1992 befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens samt eigener Logistik und Lagerkapazitäten in Taufkirchen bei München. KAUT-BULLINGER hat deutschlandweit viele tausend gewerbliche Kunden und kann rund 20.000 Büroartikel liefern.

Im Einzelhandel ist KAUT-BULLINGER heute die erste Adresse in München für Liebhaber erstklassiger Schreibkultur und individueller Geschenke, sowie für Schüler und Künstler.

Machen Sie mit und gewinnen Sie drei Gutscheine von München Ticket

„Büro. Schule. Schreibkultur.“ steht daher für unser Fachgeschäft. Egal ob Schönes oder Praktisches - als Familienunternehmen stehen wir seit Generationen für beste Produktqualität und herzlichen Service. Unsere langjährige Tradition macht uns zu Experten, so dass wir unseren Kunden immer die richtigen Produkte für deren Bedarf und den passenden Service dazu anbieten können. Sprechen Sie uns jederzeit an, wenn Sie besondere Wünsche für Büro, Schule oder Schreibkultur haben.

225 Jahre KAUT-BULLINGER möchten wir mit Ihnen im Januar feiern. Daher starten wir in unser Jubiläumsjahr mit einer speziellen Ordner-Aktion von LEITZ.

+ © München Ticket Bis Anfang Februar bieten wir Ihnen zahlreiche Sonderaktionen rund ums Thema „Ordnung im Büro“. Zudem verlosen wir gemeinsam mit LEITZ in diesem Zeitraum 3 Gutscheine von München Ticket im Wert von je 100,- €.

Besuchen Sie uns einfach in unserer Filiale in der Rosenstraße direkt am Marienplatz – tauchen Sie ein in unsere Bürowelt und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre KAUT-BULLINGER Einzelhandel GmbH

