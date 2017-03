Sex-Vorwürfe: Jetzt wehrt sich der Musikhochschul-Rektor

Droht Haft?

von Angela Walser schließen

Siegfried Mauser, ehemaliger Rektor der Münchner Musikhochschule, will die Sex-Vorwürfe gegen seine Person nicht auf sich sitzen lassen - und wehrt sich.

München - Siegfried Mauser (62), ehemaliger Rektor der Münchner Musikhochschule und des Salzburger Mozarteums, muss nächste Woche wieder vor Gericht. Am 15. März wird seine Berufung gegen ein höchst unangenehmes Urteil verhandelt. Es geht um eine Freiheitsstrafe auf Bewährung von 15 Monaten sowie eine Geldstrafe von 25 000 Euro. Das Münchner Amtsgericht hatte den 62-Jährigen am 13. Mai 20016 der sexuellen Nötigung schuldig gesprochen.

Griff unter den Rock?

Nach Überzeugung des Schöffengerichts griff Mauser in seinem Dienstzimmer an der Münchner Hochschule einer Kollegin unter den Rock und nötigte ihr einen Zungenkuss auf, obwohl die Frau ihn zurückgewiesen hatte. In einem zweiten Fall wurde der frühere Rektor freigesprochen. Seine Zudringlichkeiten gegenüber einer angestellten Gitarristin wurden von der Frau nicht deutlich genug abgelehnt. Laut Anklage hatte er sie während einer Konzertprobe geküsst und begrapscht. „Mit Verlaub, Sie sind ein Grapscher“, sagte Amtsrichter Matthias Braumandl bei der Urteilsverkündung. Und er betonte, dass das Urteil auch höher hätte ausfallen können. Doch das Gericht hätte berücksichtigt, dass der Schuldspruch für den Pianisten „persönlich und beruflich enorme Folgen“ haben werde. Tatsächlich ist am Mozarteum schon ein Verfahren im Gang, das mit der Abberufung des Rektors enden kann. Die Geschäfte führt weiterhin die Vize-Rektorin Brigitte Hütter. Ob der Musik-Professor in der Neuauflage seines Verfahrens vor dem Landgericht München I Angaben machen wird, wollte sein Verteidiger Stephan Lucas noch nicht verraten.

Angela Walser