Vom Stachus zum Marienplatz: 1900 Personen demonstrieren gegen Siko 

München - Abseits der Reden der Politiker im Bayerischen Hof gehen am Samstag viele Menschen auf die Straße, um gegen die Sicherheitskonferenz zu demonstrieren. Am Stachus war einiges los.

Wie in jedem Jahr haben die Gegner der Sicherheitskonferenz (Siko) auch 2017 wieder zu Demonstrationen und Kundgebungen rund um das Treffen der hochrangigen Politiker in München aufgerufen, das an diesem Wochenende im Hotel „Bayerischer Hof“ stattfindet. Die Auftaktkundgebung fand um 13 Uhr am Stachus statt - etwa 1550 waren laut Polizei vor Ort, ebenso wie etwa 100 Flüchtlinge. Also weniger als erwartet. Bei der Abschlusskundgebung am Marienplatz sprach die Polizei von 1900 Teilnehmern. Die Einsatzkräfte waren zufrieden mit dem Verlauf, es blieb als friedlich.

Die Demonstranten zogen am Samstag vom Stachus über den Lenbachplatz, den Platz der Opfer des Nationalsozialismus, über die Brienner Straße, den Odeonsplatz, die Residenzstraße und die Dienerstraße zum Marienplatz. Dort fand um 15 Uhr die Schlusskundgebung statt. Während des Zuges wurden so genannte Konfettiböller gezündet und die Polizei musste die Demonstration immer wieder stoppen, um Teilnehmer zu kontrollieren.

Kleiner Zwischenfall nahe des Bayerischen Hofs

Zu einem kleinen Zwischenfall kam es an der Ecke Theatiner-/Maffeistraße. Rund 20 Personen kamen aus dem Zugang der Fünf Höfe und wollten die Absperrung in Richtung Hotel Bayerischer Hof passieren. Ihre Identitäten wurden festgestellt. Eine Person wurde festgenommen, da sie wegen eines Vorfalls bei einer anderen Demonstration vor einem Jahr gesucht worden war.

Einige Straßen sind am Wochenende wegen der Sicherheitskonferenz in der Münchner Innenstadt gesperrt, weswegen die Polizei auch rät, nicht mit dem Auto dorthin zu fahren. Im Umfeld des Bayerischen Hofes hat die Landeshauptstadt einen Sicherheitsbereich angeordnet, der noch bis Sonntag, 19. Februar, 15 Uhr, dauert. In dieser Zeit dürfen nur Personen den Sicherheitsbereich betreten, die über entsprechende Ausweise verfügen.

Die Polizei hatte die Teilnehmer der Demonstration bereits zu friedlichen Protesten aufgerufen und angekündigt, gegen Störungen konsequent vorzugehen. Mit etwa 100 Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsministern seien 2017 mehr besonders schutzwürdige Teilnehmer in der Stadt als im Vorjahr, hieß es. Zudem gelte eine „abstrakt erhöhte Terrorismusgefährdung“. Der erste Tag der Siko in München, der Freitag, 17. Februar, ist nach Angaben der Polizei ruhig verlaufen, es kam zu „keinerlei Besonderheiten“.

