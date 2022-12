Silvester 2022/23: Hier können Sie das neue Jahr gebührend begrüßen

Von: Jannis Gogolin

Eine Rakete folgt der nächsten: Am Münchner Nachthimmel kann es an Silvester ganz schön lebendig zugehen. © Heinz Gebhardt/imago

Aus 2022 wird 2023 und das wird an Silvester gefeiert. Ob große Party, klassisches Konzert oder mit Decke und Prosecco beim Feuerwerk-Beobachten – München hat für jeden was Passendes parat.

München - Der Übergang ins neue Jahr 2023 an Silvester wird in München auf verschiedenste Weise begangen. Eins haben aber alle Festivitäten gemeinsam: Sie verabschieden das alte Jahr 2022 und begrüßen das anbrechende Jahr 2023 endlich wieder ohne Beschränkungen. Jedoch stellt das breite Spektrum an Veranstaltungen die Münchner vor die Qual der Wahl.

Feuerwerk im Himmel über München

Für alle Feuerwerk-Enthusiasten gibt es natürlich tolle Aussichtspunkte. Von diesen kann der Silvester-Himmel beobachtet werden, ohne selbst involviert zu sein. So bietet die Theresienwiese, speziell ein Platz an der der Bavaria-Statue, einen umfassenden Ausblick auf das Münchner Stadtgebiet. Wem das noch zu niedrig ist, der kann sein Glück auf dem Olympiaberg versuchen. Alternativ bietet der Monopteros im Englischen Garten eine gute Sicht auf die Lichteffekte der vielen Raketen und Fontänen, die den Münchner Nachthimmel erleuchten werden. Oder man sucht die Gerner Brücke über dem Nymphenburger Kanal auf und heißt das neue Jahr mit den Anwohnern willkommen.

Bester Start ins neue Jahr: eine dicke Party

Wem kurz vor Neujahr die Feierwut überfällt, ist auf der Silvesterparty des Tollwoods gut aufgehoben. DJs und Livebands sorgen für die richtige Stimmung. Und pünktlich um 0 Uhr beginnt der traditionelle Mitternachtswalzer. Wer es lieber exklusiv will, kann auf der Praterinsel ins neue Jahr reinfeiern. Die Karten haben zwar einen stolzen Preis, dafür bekommen die Gäste aber ein All-Inklusive-Programm inklusive Beamer-Projektionen und Feuerwerk. Live-Musik, urige Atmosphäre und festliche Delikatessen erwartet am 31. Dezember die Gäste des Augustiner Kellers – allerdings nur bis 23 Uhr. Dann kann die Feiergesellschaft weiter ins P1 zum Clubben. Dresscode: Schwarze Krawatte oder schickes Kleid. Wenn der Geschmack eher in Richtung Techno- und Underground-Musik geht, schauen Sie im Blitz Nightclub, Bahnwärter Thiel oder der Roten Sonne vorbei.

Bedächtig und sinnlich den Übergang genießen

Weiter weg vom Trubel des Feierns findet in der Schwabinger Erlöserkirche ein Trompeten- und Orgelkonzert statt. Dort zeigen Blechbläser Luca Chiché und Kirchenmusiker Michael Grill ihr Können. In der Frauenkirche hält Erzbischof Reinhard Kardinal Marx die Silvesterpredigt und Jahresschlussandacht und bereitet die Besucher bedächtig auf den Übertritt ins Jahr 2023 vor – alternativ per Livestream von Zuhause verfolgbar. Unter dem Motto Virtuosité - Spiritualité entlockt der Münchner Orgel-Professor Michael Hartmann seinem Instrument bei einem Konzert in der Bürgersaalkirche wohlklingende Töne – sekundiert von Trompete und Sopran.

Alle Jahre wieder: Böllerverbot innerhalb des Mittleren Rings

Auch wenn die Feierlaune der Münchner schwerlich zu bremsen ist: Wiederholt hat das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt ein Verbot von privatem Feuerwerk zum Schutz der Anwohner in dicht besiedeltem Gebiet ausgesprochen. Innerhalb des Mittleren Rings dürfen somit keine „Feuerwerksknallkörper“ – so nennt es Pressesprecher des Referats Julien Chauve – abgebrannt werden. Dazu zählt all das Feuerwerk, „bei dem es hauptsächlich um einen lauten Knall geht“. Raketen, Vulkane und Fontänen sollen weiterhin erlaubt sein. München steht mit dem begrenzten Feuerwerksverbot nicht alleine, auch andere Städte haben ähnliche Regeln.

