„Viel Alkohol und Pyrotechnik“: Neujahrsnacht hält Polizei und Feuerwehr auf Trab

München hat das Jahr 2019 mit „viel Alkohol und Pyrotechnik“ begrüßt. Das sorgte für eine Menge Einsätze der Polizei. Eine Bilanz der Neujahrsnacht.

München - Die Münchner Polizei hatte in der Neujahrsnacht alle Hände voll zu tun - mehr als 250 Mal rückten die Beamten zwischen 19 Uhr am 31. Dezember 2018 und 5 Uhr am 1. Januar 2019 zu „silvestertypischen Einsätzen“ aus, wie die Polizei am Dienstagmorgen bekannt gab.

Alleine 93 Einsätze gab es wegen Streitereien und Randalierern, Pyrotechnik sorgte für 51 Einsätze, außerdem rückten die Beamten wegen Sachbeschädigung (vier Einsätze), Körperverletzung (44), Ruhestörung (40) und Bränden (30) aus.

+ Feuerwerk über München. © dpa / Matthias Balk

Silvester in München: Tausende treffen sich, um gemeinsam 2019 zu begrüßen

Viele Münchner hatten sich an öffentlichen Orten getroffen, um gemeinsam ins neue Jahr zu rutschen. Rund 4000 Menschen feierten laut Polizei am Friedensengel, dem Europaplatz und den angrenzenden Parkanlagen mit „viel Alkohol und Pyrotechnik“. Auch der Marienplatz war beim vergangenen Jahreswechsel ein beliebter Platz - etwa 8000 Menschen versammelten sich hier, rund 4000 Personen feierten außerdem im Olympiapark.

Einfluss hatte der Jahreswechsel natürlich auch auf die Straßen: Im Bereich um den Friedensengel war der Verkehr von 22.55 Uhr bis 3 Uhr gesperrt.

Silvester in München: So sieht die Bilanz der Feuerwehr aus

Auch die Feuerwehr München hatte in der Neujahrsnacht jede Menge zu tun. Wie die Feuerwehr berichtet, sei sie zu insgesamt 123 Einsätzen ausgerückt, der Rettungsdienst arbeitete außerdem satte 453 Einsätze ab.

Ein Einsatz beschäftigte die Retter nach eigenen Angaben dabei besonders: Kurz nach Mitternacht waren auf einem Balkon am Stiftsbogen in Hadern Möbel in Brand geraten. Ein mutiger Nachbar rettete die 80-jährige Bewohnerin aus ihren vier Wänden. Er begann damit, das Feuer zu löschen, sodass die Einsatzkräfte nur noch nachlöschen und die Wohnung lüften mussten. Die 80-Jährige konnte daraufhin wieder zurück in ihr Eigenheim. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Silvester in Oberbayern: Kleines Mädchen stirbt bei Wohnungsbrand

Bevor München feierte, spielte sich vor den Toren der Landeshauptstadt ein Drama ab: Eine Fünfjährige war bei einem Wohnungsbrand in Puchheim ums Leben gekommen.

