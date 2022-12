Studenten-Filiale der Sparkasse in München: Das sind die Wünsche der jungen Zielgruppe

Von: Jannis Gogolin

Mitten im Univiertel in der Maxvorstadt soll ein Hotspot für studentische Geldgeschäfte entstehen. © Steffen Leiprecht/Stadtsparkasse München

Mit einer Bankfiliale für Studenten öffnet sich die Münchner Stadtsparkasse für die junge Zielgruppe. Eine Studentin berichtet von ihren Erwartungen an das neue Filialen-Konzept.

München – Am Freitag, 16. Dezember, schließt die Münchner Sparkasse ihre Filiale an der Barer Straße im Münchner Univiertel. Das ist für manchen Bestandskunden ein großes Ärgernis. Während in München reihenweise die Bank-Außenstellen zu machen, ist diese Schließung jedoch nur temporär, wie Sebastian Sippel, Pressesprecher der Bank, betont. Denn im ersten Quartal des Jahres 2023 sollen die Pforten der Filiale wieder öffnen – mit speziell zugeschnittenen Angeboten für Studenten.

Sparkassen-Filiale für Studenten – Konkretes Konzept steht noch aus

„Hier hat es sowas in dieser Form noch nie gegeben“, erklärt Bank-Sprecher Sippel. „Die Zeit wird zeigen, wie die Idee angenommen wird.“ Was genau die zukünftigen Akademiker in den Räumen an der Barer Straße, Kreuzung Schellingstraße, erwarte, könne er allerdings noch nicht sagen. „Unsere Planungsgruppe hat sich im September das erste Mal zusammengefunden“, erklärt er. „Noch sind wir nicht so weit, um konkrete Aussagen zu den Angeboten und Leistungen zu treffen.“ Zwei Sachen stehen laut Sippel aber schon fest: die Schließung der bisherigen Filiale am 16. Dezember und der Beginn der Umbauarbeiten am Montag darauf.

Mit knapp 600 Metern Entfernung zu den Audimax – den jeweils größten Hörsälen – der Ludwig-Maximilians-Universität, in dem nach einem skurrilen Vorfall ein Waffenverbot herrscht, und der Technischen Universität München scheint die Wahl des Standortes naheliegend. Nur was stellt die junge Zielgruppe sich unter so einem Projekt vor? Vera Winkelmeier (25), Studentin aus München, denkt da insbesondere Flexibilität bei Öffnungszeiten sowie die Beratungsmöglichkeiten. „Das Angebot sollte so niederschwellig wie möglich sein.“

Im Studium gleicht meist kein Tag dem anderen, weiß die Studentin der Sozialen Arbeit. „Daher hätte ich gerne die Möglichkeit, spontan Fragen zu Geld oder meinen Leistungen zu stellen, ohne lange im Voraus einen Termin ausmachen zu müssen.“ Außerdem sollte der Berater „gut geschult sein und sich auf meine aktuelle Situation einlassen“ – beispielsweise mit Tipps zum richtigen Haushalten mit Geld oder Investieren mit beschränktem Budget in nachhaltige Geldanlagen. „Sonst kann ich den Versuch vermutlich nicht ernst nehmen.“

Geschultes Personal wichtiger Faktor: „Eine Grundsatzberatung für Erstsemester wäre gut“

Das geht Tadhg Nagel (27), Student an der Universität Kassel, ähnlich. „Man braucht Personal mit Wissen über den studentischen Kontext und dessen manchmal prekäre finanzielle Situation“, so Nagel. Im zentralen Gebäude der Kassler Universität gebe es zwar so eine Studenten-Filiale, genutzt habe er sie allerdings noch nie, obwohl er Kunde der Bank ist. Der Grund scheint naheliegend für seine Altersgruppe: „Bankgeschäfte mache ich hauptsächlich online“ – im Gegensatz zum deutschen Durchschnitt, der im europäischen Vergleich das Bargeld besonders schätzt.

Trotzdem sehe er in einer Studenten-Filiale Vorteile. „Eine Grundsatzberatung für Erstsemester wäre gut“, meint der Student der Geisteswissenschaften. „Viele leben das erste Mal außerhalb des Elternhauses. Da wird man mit Geld-Themen schnell überfordert.“ Aufklärung über Konten-Typen, das Erstellen von Daueraufträgen oder Überweisungen mit TAN und App würde manchem Ersti einen flüssigeren Start in den eigenen Finanzhaushalt geben.

Sparkasse ist sich des Gegenwindes bewusst – klassischer Service nach Neueröffnung weiterhin möglich

Die Idee ruft derweil auch negative Reaktionen hervor, besonders bei älteren Kunden der Stadtsparkasse, wie die Abendzeitung berichtet. Der Sparkassen-Leitung werde sogar Altenfeindlichkeit vorgeworfen, weil sich ihr neues Angebot auf eine junge Zielgruppe beschränkt. Bank-Sprecher Sippel wundert das nicht. „Bei neuen Dingen gehört Ablehnung ja fast zum guten Ton. Der Gegenwind ist uns auf jeden Fall bewusst.“ Dabei kann er die Stammkunden der Filiale allerdings etwas beruhigen. „Natürlich bieten wir nach der Wiedereröffnung die klassischen Service-Angebote weiter an.“ Anfang nächsten Jahres will die Stadtsparkasse weitere Details bekannt geben.

