Bewegender Spendenaufruf von Rocker Udo Lindenberg: „Helft doch mit, Leute!“

Von: Dorit Caspary

Udo Lindenberg ruft zu Spenden für unsere Weihnachtsaktion für Unicef und die Münchner Tafel auf. © Unicef

Einmischen, das tut sich Udo Lindenberg gerne. Vor allem, wenn es um die Belange von Kindern geht. Deshalb unterstützt er seit 20 Jahren Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.

Gemeinsam gegen Armut Armut kann jeden treffen. Plötzlich und überall. Mit unserer Hilfsaktion „Gemeinsam gegen Armut“ möchten wir Menschen in Armut unterstützen, vor allem Familien aus der Ukraine, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen mussten– gemeinsam mit der Münchner Tafel hier und mit Unicef vor Ort. Mit prominenter Hilfe geht das noch besser. Das zeigen die Initiativen von Rewe, dem FC Bayern Basketball für die Münchner Tafel und – Unicef-Pate Udo Lindenberg. Lesen Sie seinen persönlichen Appell an die tz-Leser.

Allein für die Ukraine hat der 76-Jährige spontan 30 000 Euro eingesammelt, damit Unicef mit seinen Partnern so genannte „Blue-Dot“-Anlaufstellen für ukrainische Flüchtlinge betreiben kann.

So können Sie spenden Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein — unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Gemeinsam gegen Armut“ zugunsten der Münchner Tafel und von Unicef. Ganz konkret geht der Erlös an Menschen, die in München trotz aller eigenen Anstrengung auf Hilfe angewiesen sind, vor allem an Familien aus der Ukraine, die mit Nichts von einem Moment auf den anderen ihre Heimat verlassen mussten. Und an notleidende Kinder und Familien vor Ort, die in der Ukraine und den Nachbarländern gerade jetzt im Winter so dringend Unterstützung brauchen. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir sowohl hier, direkt vor unserer Haustür, als auch in der Ukraine helfen. Armut kann jeden treffen. Egal wo. Durch Krieg, durch persönliche Schicksalsschläge. Deshalb: Bitte unterstützen Sie unsere Hilfsaktion mit Ihrer Spende. Sie möchten per Überweisung spenden? Bitte wählen Sie zunächst die Organisation aus, für die Sie spenden möchten. Geben Sie bei der Überweisung auf das jeweilige Konto unbedingt als Stichwort Armut an. Bei Spenden bis 100 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Quittung fürs Finanzamt. Bei größeren Beträgen bekommen Sie von der jeweiligen Organisation automatisch eine Spendenquittung zugesandt. Bitte geben Sie im Feld Verwendungszweck unbedingt Ihren Namen und die Adresse an, sonst können wir Ihnen keine Spendenbescheinigung zuschicken. Empfänger ist entweder die Münchner Tafel oder Unicef. Die Spendenkonten Für Unicef Commerzbank IBAN: DE78 7008 0000 0326 9000 00 BIC: DRESDEFF700 Für die Münchner Tafel e.V. HypoVereinsbank IBAN: DE37 7002 0270 6850 1933 10 BIC: HYVEDEMMXXX Sie möchten direkt online spenden? Hier finden Sie den direkten Zugang zu unseren Spendenkonten: - für die Münchner Tafel - für Unicef Jetzt noch ein wichtiges Versprechen, das die tz seit über 30 Jahren hält: Jeder Cent, den Sie spenden, kommt zu 100 Prozent bei den Kindern und Familien an. Alle Verwaltungskosten werden aus anderen Töpfen und von Sponsoren übernommen.

Während seiner Udopium-Tour verkaufte die Udo-Lindenberg-Stiftung schwarze T-Shirts mit dem Schriftzug des Liedtitels „Wozu sind Kriege da“. Zehn Euro pro verkauftem Shirt gingen an das Kinderhilfswerk. Daneben gibt’s auch eine Unicef-Version des Songs Wir ziehen in den Frieden und heuer unter anderem natürlich wieder die legendäre Weihnachtsgrußkarte des Künstlers zum Thema mein Herz ist mein Kompass.

Der Panikrocker Udo Lindenberg will nicht nur den großen Entertainer machen, mit großer Show und so, sondern er will sich einmischen – vor allem für die Schwächsten, die sich am wenigsten wehren können. Deshalb kooperiert er auch mit Unicef. „Die kleinen Menschen, die dem ganzen Schwachsinn, den die Großen abziehen, hilflos ausgeliefert sind. Ich hab nie vergessen, wie sich das anfühlt, ein kleiner Junge mit großen Träumen zu sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Leben und die Träume von Kindern kaputtgemacht werden“, sagt der 76-Jährige.



Jedes Jahr gestaltet Udo Lindenberg eine Karte. © Unicef

Er wünscht sich vor allem eines: Dass die Frage „Wozu sind Kriege da?“ irgendwann nicht mehr gestellt werden muss. „Krieg ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Jedes Kind braucht Frieden, Respekt und Gerechtigkeit. Und Leute, von denen man etwas lernen kann. Sonst haste schon verloren, bevor es überhaupt losgeht.“



Deshalb auch sein Aufruf an die tz-Leser und -Leserinnen: „Jetzt ist unsre Hilfe voll gefragt. Weihnachten, Liebe, Frieden und … Geschenke. Ja, am besten fair verteilt für alle! Aber die Kids in der Ukraine haben jetzt Schnee, und kaum was zu heizen. Keine Schule, sondern Angst. Viele Familien sind auf der Flucht. Und brauchen kein Klingeling, sondern echte Hilfe. Also denkt nich nur ans bordeigene Kind, sondern helft auch mit ner Spende für die Kinder, die jetzt ihr erstes Weihnachten im Krieg feiern müssen. Das ist so hart, ey – und so ungerecht! Deshalb bin ich voll am Start. Du auch?“



Den Song Wozu sind Kriege da hat Udo Lindenberg das erste Mal vor 40 Jahren gesungen. Damals ging’s um den Kalten Krieg. Seit dem 24. Februar ist das Lied so aktuell wie lange nicht mehr. Eine Botschaft hat Lindenberg an Sie, liebe Leser: „Der Weg ist zurzeit sehr schwer, aber wir lassen uns hier im freien Europa durch nichts unterkriegen und nicht erpressen. Lasst uns allen Menschen in Not helfen, die jetzt dringend unsere Hilfe brauchen.“

Claudia Graus mit Blacky Fuchsberger. © Michael Westermann

Sie holt die Stars in die Stadt

Udo Lindenberg schreibt für die tz-Leser, die FC Bayern Basketballer stellen sich an die Ausgabestelle der Münchner Tafel – Prominente verschaffen einer guten Sache bekanntlich mehr Aufmerksamkeit. Doch wie schafft man es, dass sich Stars einsetzen, dass sie in ihre vollgepackten Terminkalender Veranstaltungen für Menschen in Not einplanen? Sich sozial zu engagieren kommt zwar gut an und ist sicher gut fürs Image, aber dass sich Weltstars immer wieder nach München locken lassen, „ist ein Puzzle, bei dem viele Teile passen müssen“, erklärt Claudia Graus, ehemalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Unicef Deutschland. Die Münchnerin hat es über Jahre geschafft, große Namen für Events zugunsten von Unicef zu gewinnen. Michael Jackson beispielsweise bemalte eine Weihnachtskugel für eine tz-Versteigerung. Christopher Lee (Herr der Ringe) schrieb den tz-Lesern einen persönlichen Weihnachtsbrief. Legendär: Sterneköche kochen, Promis servieren. „Die Idee muss gut sein und die Stars wollen einen persönlichen Bezug haben“, so Münchens Unicef-Lady. Und man muss sich trauen, den Kontakt zu suchen. Das ist für Claudia Graus nie ein Thema. „Es geht ja immer um die Sache, um Kindern eine Zukunft zu ermöglichen, dafür kann man und muss schon mal was riskieren.“



Die frühere Bankerin weiß aber auch, dass es auf die Marke ankommt. „Unicef ist ein Name, der hohes Ansehen genießt. Und ich war und bin zu 100 Prozent von der Arbeit überzeugt. “

Ursula Egger (REWE, l.) und Marko Pesic (FCBB) übergeben Tafel-Chefin Hannelore Kiethe 10 000 Euro. © Oliver Bodmer

Ein Stück Audi Dome für die Tafel

Wenn die Basketballer des FC Bayern die Münchner Tafel unterstützen können, sind sie da. Egal, ob als Helfer an einer Ausgabestelle oder auch mit der jüngsten Versteigerungsaktion von REWE. Für die gute Sache haben sie sich von vier Original-Stühlen aus dem Audi-Dome getrennt und REWE hat dafür gesorgt, dass Katharina Boujerau echte Kunstwerke daraus fertigen konnte. Fast 10 000 Euro haben die Fans für die handsignierten Stühle aus dem Olympiajahr 1972 bei der Versteigerung auf der Internetplattform United Charity locker gemacht. Das Mindestgebot pro Stuhl lag bei 250 Euro.

Den Scheck über 10 000 Euro haben Ursula Egger (REWE) und Marko Pesic, Geschäftsführer der FCB Basketballer, jetzt an Tafel-Chefin Hannelore Kiethe übergeben. Pesic: „Wir sind ein Sportverein, der sich auch soziales Engagement auf die Fahnen geschrieben hat. Gemeinsam mit REWE der Münchner Tafel zu helfen, ist einfach eine tolle Sache.“



Drei der Stühle haben sich Basketballfans aus Österreich gesichert, einen REWE selbst. Der steht künftig in der Zentrale in Eching. Hannelore Kiethe, Chefin der Münchner Tafel: „In Zeiten, in denen die Nahrungsmittel für unsere Bedürftigen knapp werden, können wir so wichtige Zukäufe tätigen.“ Und schon jetzt freut sich Kiethe auf den nächsten Einsatz der FC Bayern Basketballer an einer der Ausgabestellen. „Ein Besuch ist für unsere Tafelgäste immer ein echtes Highlight.“

tz-Redakteurin Dorit Caspary. © fkn

Ihre Ansprechpartnerin Haben Sie noch Fragen oder möchten selbst aktiv werden, beispielsweise eine eigene Spendensammlung oder Versteigerung organisieren? Dann rufen Sie an oder schreiben eine E-Mail. tz-Redakteurin Dorit Caspary hat sich sowohl bei den Projekten der Münchner Tafel als auch bei Unicef ein Bild gemacht. Sie können sich sicher sein: Jeder Spenden-Euro wird dringend gebraucht. Unsere Reporterin erreichen Sie unter Tel. 089/5306 512 oder per E-Mail unter dorit.caspary@merkurtz.de.