Nachhaltigkeit leben: So leistet die Stadtsparkasse München einen Beitrag

Die Hauptstelle der Stadtsparkasse München im Tal. © Johann Hinrichs

Nachhaltigkeit sollte nicht nur in den Köpfen der Menschen präsent sein, sondern auch gelebt werden. Die Stadtsparkasse München geht mit gutem Beispiel voran.

Der Grundgedanke der Nachhaltigkeit beschreibt, dass beim Verbrauch von Rohstoffen die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden sollen. Wichtig ist ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Effizienz, sozialer Gerechtigkeit und ökologische Tragfähigkeit. Dass eine nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise unbedingt notwendig ist, darüber sind sich Politik und Gesellschaft einig. Wirklich möglich ist dieser Wandel aber nur, wenn jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leistet. Auch die Stadtsparkasse München ist aus Überzeugung Teil dieses Prozesses.

Hierfür steht die Stadtsparkasse München

Der Leitgedanke der Nachhaltigkeit ist fest in der Geschäftsstrategie der Stadtsparkasse München verankert. Das Unternehmen bekennt sich ausdrücklich zum Prinzip der Nachhaltigkeit und begleitet diese Transformation in der Region. Eine sozial gerechte und ökologisch verantwortliche Zukunft ist das oberste Ziel – das äußert sich in jedem Geschäftsbereich und bei allen Produkten und Dienstleistungen. Egal ob Kunde oder Mitarbeitende: Jeder ist in den Prozess mit eingeschlossen.

Ralf Fleischer, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München. © Andreas Pohlmann

Nachhaltigkeit auf allen Ebenen: So wird sie aktiv gelebt

Die Stadtsparkasse München hat den Nachhaltigkeitsgedanken fest in sein tägliches Tun integriert. Die wichtigsten Säulen des Unternehmens sind davon geprägt:

Die Kunden : Bei der Stadtsparkasse München steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden ist das oberste Ziel. Das beweist das Unternehmen auf vielerlei Wege: ein großes Filialnetz in München, Finanzberatung unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensplanung oder Zugang zu modernen Finanzdienstleistungen. Nicht zu vergessen: ein vielfältiges Angebot an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen (s. folgender Punkt).

: Bei der Stadtsparkasse München steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden ist das oberste Ziel. Das beweist das Unternehmen auf vielerlei Wege: ein großes Filialnetz in München, Finanzberatung unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensplanung oder Zugang zu modernen Finanzdienstleistungen. Nicht zu vergessen: ein vielfältiges Angebot an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen (s. folgender Punkt). Produkte und Dienstleistungen : Geldanlage und persönliche Vorsorge lassen sich gut mit der Rücksichtnahme auf Ressourcen, Klima und soziale Gerechtigkeit verbinden. Immer mehr Produkte der Sparkassen sind darauf abgestimmt, die Ziele der Globalen Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Die Stadtsparkasse spricht mit ihren Produkten alle Bevölkerungsschichten an und will diese dabei unterstützen, sich eine solide wirtschaftliche Basis aufzubauen. Auch gewerbliche und öffentliche Kunden erhalten Hilfe beim Wandel hin zu einer klimaverträglichen und umweltschonenden Wirtschaftweise.

: Geldanlage und persönliche Vorsorge lassen sich gut mit der Rücksichtnahme auf Ressourcen, Klima und soziale Gerechtigkeit verbinden. Immer mehr Produkte der Sparkassen sind darauf abgestimmt, die Ziele der Globalen Agenda 2030 und des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Die Stadtsparkasse spricht mit ihren Produkten alle Bevölkerungsschichten an und will diese dabei unterstützen, sich eine solide wirtschaftliche Basis aufzubauen. Auch gewerbliche und öffentliche Kunden erhalten Hilfe beim Wandel hin zu einer klimaverträglichen und umweltschonenden Wirtschaftweise. Initiativen in der Region : Die Stadtsparkasse hat sich als verlässliche Größe in der Region etabliert, die sich durch lokales und regionales Engagement für Nachhaltigkeit einsetzt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Die Initiativen reichen von den Bereichen Bildung, Sport, Kunst und Kultur bis hin zur Mobilität.

: Die Stadtsparkasse hat sich als verlässliche Größe in der Region etabliert, die sich durch lokales und regionales Engagement für Nachhaltigkeit einsetzt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Die Initiativen reichen von den Bereichen Bildung, Sport, Kunst und Kultur bis hin zur Mobilität. Die Belegschaft : Jeder einzelne Mitarbeiter prägt das Bild und die Kultur der Stadtsparkasse München – und ist damit das wertvollste Kapital des Unternehmens. Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Kollegen erhalten die bestmöglichen Chancen für die berufliche und persönliche Entwicklung. Dazu zählen flexible Arbeitszeitmodelle, ein umfangreiches Gesundheitsmanagement, umfangreiche Sozialleistungen und eine gesunde Work-Life-Balance.

: Jeder einzelne Mitarbeiter prägt das Bild und die Kultur der Stadtsparkasse München – und ist damit das wertvollste Kapital des Unternehmens. Sowohl Einsteiger als auch erfahrene Kollegen erhalten die bestmöglichen Chancen für die berufliche und persönliche Entwicklung. Dazu zählen flexible Arbeitszeitmodelle, ein umfangreiches Gesundheitsmanagement, umfangreiche Sozialleistungen und eine gesunde Work-Life-Balance. Im Geschäftsbetrieb: Nicht nur in der Region und in seinem Umfeld setzt sich die Stadtsparkasse für mehr Nachhaltigkeit ein: Im eigenen Geschäftsbetrieb wird sie schon lange gelebt. Durch vielfältige Maßnahmen konnte das Unternehmen seinen ökologischen Fußabdruck deutlich senken. Um dies zu erreichen, bezieht die Stadtsparkasse – unter anderem – seit 2014 nur noch Ökostrom für alle Liegenschaften, schont Ressourcen durch den Einsatz digitaler Medien oder setzt intern auf nachhaltige Fortbewegungsmittel.

Sie wollen mehr dazu wissen, wie sich die Stadtsparkasse München für Nachhaltigkeit engagiert? Jetzt informieren: Nachhaltigkeit bei der Stadtsparkasse München