Weil die Gesundheit nicht mitmacht: Sting sagt Konzert auf dem Münchner Tollwood ab

Auf Rat des Doktors

von Stefan Huber schließen

Traurige Nachricht für viele Fans: Sting hat sein Konzert auf dem Tollwood, das am Mittwoch geplant war, auf Anraten seines Arztes abgesagt.

Sting (67) hat aus gesundheitlichen Gründen ein Konzert an diesem Mittwoch in München abgesagt. Er sei noch angeschlagen und folge dem Rat seines Arztes, hieß es am Dienstag auf der Homepage des britischen Musikers. Was er hat, wurde nicht genannt. Auf der Website des Musikers steht lediglich, dass er das Konzert auf Anraten seines Arztes abgesagt habe.

Zuvor hatte Sting bereits einen Auftritt beim Jazz-Festival im belgischen Gent gestrichen. In München wollte er beim Tollwood Festival auftreten. Eine gute Nachricht für alle Fans mit Karten gibt es aber dennoch.

Am Mittwoch können Tickets für das Konzert an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird in voller Höhe zurückerstattet.