Münchner müssen bald deutlich mehr für Strom zahlen: „Historisch hohe Handelspreise schlagen durch“

Stadtwerke informieren über Anstieg

Von Lukas Schierlinger schließen

Nach dem Gas wird nun auch der Strom in München ab Januar 2023 deutlich teurer. Die Stadtwerke nennen konkrete Zahlen.

München - Ab dem Kalenderjahr 2023 müssen sich die Münchner auf deutlich erhöhte Strompreise einstellen. Das haben die Stadtwerke (SWM) am Donnerstag (3. November) bekannt gegeben. „Nachdem die Strompreise zum 1. Juli 2022 aufgrund der weggefallenen EEG-Umlage um knapp 13 Prozent gesunken waren, schlagen nun auch hier die historisch hohen Handelspreise der vergangenen Monate durch“, war einer Pressemitteilung zu entnehmen.

Darüber hinaus müsse man einen Anstieg bei den Netzentgelten und „in geringem Maß“ auch bei den gesetzlichen Umlagen in Betracht ziehen. Jüngst hatten die Stadtwerke bereits bekannt gegeben, dass die Gaspreise in München stark ansteigen werden.

Strompreis in München steigt stark an: Stadtwerke wollen Entlastungen des Bundes weitergeben

Konkret: Ab Januar zahlt der Münchner Durchschnittshaushalt (2 Personen, 2.500 kWh/Jahr, Allgemeine Preise/Grundversorgung) 139,64 Euro pro Monat. Bislang (seit dem 1.7. 2022) waren es 62,71 Euro gewesen. Die „Strompreisbremse“ der Bundesregierung soll in diesem Zusammenhang Entlastungen bringen. Dazu erklärten die Stadtwerke: „Sobald diese konkretisiert und gesetzlich geregelt

sind, geben wir sie in vollem Umfang weiter.“ In der Regel benötigen Haushalte weniger Strom als Gas; insofern sollte der absolute Preisanstieg für die meisten Münchner etwas geringer ausfallen.

Stefan Tauber, Leiter des SWM-Kundenservice erklärte in Bezug auf die aktuellen Entwicklungen: „Die sehr

hohen Beschaffungspreise, die die SWM auf den Terminmärkten für die Energiebeschaffung 2023 zahlen müssen, wirken sich zu-nehmend auch auf die Preise unserer Kund*innen aus. Wir bedauern die Entwicklung und die damit verbundenen stark steigenden Belastungen sehr.“

Stadtwerke München wollen „niemandem den Strom abstellen, der sich um eine konstruktive Lösung bemüht“

Sollte die Preisexplosion Kunden vor vermeintlich unlösbare finanzielle Sorgen stellen, werden sie gebeten, sich direkt an die Stadtwerke zu wenden. Florian Bieberbach, Vorsitzender der SWM Geschäftsführung verspricht: „Wir werden niemandem den Strom abstellen, der sich bei uns meldet und sich um eine konstruktive Lösung bemüht.“