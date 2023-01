Münchner im Super-Bowl-Fieber: Großes Event in FC-Bayern-Halle geplant

Von: Lukas Schierlinger

Wer krönt sich 2023 zum Football-Champion? Der Super Bowl wird auch in München zum Ereignis – samt Live-Übertragung im Audi Dome.

München – Der Super Bowl gehört zu den größten Sportveranstaltungen der Welt. Im Finale der US-amerikanischen Footballliga NFL wird am 12. Februar 2023 der Champion gekrönt. Messen müssen sich die zwei Teilnehmer im State Farm Stadion von Glendale (US-Bundestaat Arizona). Doch auch Münchner Football-Fans müssen nicht verzagen. Im Audi Dome wird der „Super Bowl Sunday“ ausführlich zelebriert.

Audi Dome in München: Public Viewing zum Super Bowl 2023

Um 18.30 Uhr beginnt der Einlass zum Public-Viewing-Event (ProSiebenSat.1 zeigt das Spiel live) in der Mehrzweckhalle im Münchner Südwesten, wo normalerweise die Basketballer des FC Bayern ihre Heimspiele austragen. Wer mit von der Partie sein möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Tickets sind in drei unterschiedlichen Kategorien erhältlich, los geht‘s ab 29 Euro. Karten sind online unter ranfootball.ticket.io verfügbar.

Welche Teams in zwei Wochen die Klingen kreuzen werden, steht noch (Stand: 26. Januar) nicht fest. Neben Vorjahresfinalist Cincinnati Bengals buhlen die Kansas City Chiefs, die Philadelphia Eagles und die San Francisco 49ers in den Championship-Spielen um die begehrte Vince-Lombardi-Trophy.

In den USA erreicht der Super Bowl regelmäßig die höchsten Fernseh-Einschaltquoten des Jahres. Traditionell wird der sportliche Aspekt von einer spektakulären Halbzeitshow ergänzt. In diesem Jahr dürfen sich die Fans auf den Auftritt von Pop-Sängerin Rihanna freuen.

Große Football-Begeisterung: Weitere NFL-Spiele in München?

Wie groß die Football-Begeisterung in München sein kann, erwies sich im November 2022, als die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks das erste NFL-Spiel in Deutschland austrugen. Auch FC-Bayern-Star Thomas Müller schaute seinerzeit in der Allianz Arena vorbei; er musste von Ordnern weggeschoben werden. Vor dem Kracher hatten Football-Fans die Münchner Innenstadt unsicher gemacht.

In der Münchner Allianz Arena fand im November 2022 das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden statt. © Shutterstock/imago

2023 sollen erneut zwei Partien auf deutschem Boden stattfinden, wie die NFL im Januar bekannt gab. Möglich, dass erneut die Allianz Arena als Austragungsort herhalten darf. Nach dem letzten Spiel im Stadion des FC Bayern war der Rasen komplett ramponiert.