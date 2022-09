Unwetter, Besucher-Frust – und jetzt auch noch Mitarbeiter-Ärger: Superbloom-Festival in der Kritik

Von: Felix Herz

Teilen

Das Superbloom-Festival in München verlief nicht ganz wie geplant. © Kathrin Brack

Um das Superbloom-Festival gibt es reichlich Ärger. Die Organisation steht in der Kritik – auch, weil es an der Kommunikation mangelt, so der Vorwurf.

München – Endlich war es so weit: Nachdem das Superbloom-Festival im Münchner Olympiapark bereits in den Jahren 2020 und 2021 hätte stattfinden sollen, wegen Corona aber jeweils verschoben wurde, wurde es nun am 3. September im Jahr 2022 ausgetragen. Doch es ging alles andere als reibungslos über die Bühne.

Superbloom-Festival in der Kritik: Frust auf allen Seiten

Im Anschluss an das zweitägige Festival werden mit Sicherheit auch tolle Auftritte von Künstlern zu verzeichnen sein. Doch nicht nur: Zumindest am Samstag hagelte es teilweise Kritik. Doch der Reihe nach: Etwas chaotisch ging es los am Samstagmittag, lange Schlangen bildeten sich vor dem Einlass zum Festivalgelände auf dem Olympiapark. Zudem wurde kurzfristig bekannt gegeben, dass der ESC-Star Sam Ryder nicht auftreten würde – die Begründung reichlich nebulös.

Vom Regen in die Traufe: Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr tat sich dann der Himmel auf – ein heftiges Gewitter brach über die Landeshauptstadt herein und setzte das Festival unter Wasser. Das Programm wurde unterbrochen, die Organisatoren warnten vor Starkregen und Blitzen, die Besucher suchten Schutz. Die Essens- und Getränkestände schlossen während des Gewitters – ein Umstand, der von vielen Besuchern kritisiert wurde. Ihrem Unmut taten sie in den sozialen Netzwerken kund.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Besucher-Frust und Mitarbeiter-Ärger: Superbloom-Festival in der Kritik

Glücklicherweise hielt das Gewitter über München nicht lange an. Gegen 18 Uhr hörte es auf zu regnen, teils war sogar wieder blauer Himmel zu sehen. Unklar war jedoch lange, wie es weitergehen würde: Verschob sich das Programm nach hinten, oder fiel es aus? Viele Gäste des Festivals beschwerten sich indes über die Kommunikation der Festival-Organisation – beziehungsweise über die fehlende einer solchen. Die Antwort auf die Programmfrage kam dann – teils wurden die Acts verschoben, teils fielen sie – im wahrsten Sinne des Wortes – ins Wasser.

Unzufriedenheit mit der Organisation herrschte aber nicht nur bei den Besuchern. Auch eine (vermeintliche) Mitarbeiterin machte ihrem Ärger auf Twitter Luft, beschwerte sich über eine „Horrorschicht“, die sie hinter sich habe.

Am Sonntag, 4. September, geht es dann weiter mit dem Superbloom-Festival in München. Einige bekannte Künstler haben dann noch ihren Auftritt, und die Wettervorhersage kündet von Sonne bei blauem Himmel – so kann das Event dann hoffentlich positiv enden. (fhz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.