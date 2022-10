Münchner Event-Location „Schuhbecks teatro“ zieht Konsequenzen – Name des Star-Kochs wird gestrichen

Von: Andreas Thieme, Thomas Eldersch

Teilen

Nach dem Urteil im Prozess rund um den Star-Koch Alfons Schuhbeck zieht die Event-Location „Schuhbecks teatro“ Konsequenzen und ändert seinen Namen.

München – Ein rabenschwarzer Tag für Münchens Gastro-Ikone Alfons Schuhbeck (73). Erst wurde der Star-Koch im Steuerhinterziehungsprozess im Landgericht I in München zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Jetzt ziehen langjährige Gefährten beziehungsweise Geschäftspartner des 73-Jährigen Konsequenzen aus dem Vorfall. Das bekannte teatro-Spiegelzelt, welches bislang seinen Namen trug – „Schuhbecks teatro“ –, hat jetzt bekannt gegeben, den Namen des TV-Kochs ablegen zu wollen.

Nach Urteil: „Schuhbecks teatro“ gibt offiziell Namensänderung bekannt

Wer sich einigermaßen sicher in der Münchner Gastroszene bewegt, hat mich Sicherheit schon von „Schuhbecks teatro“ gehört. Die Event-Location zieht schon seit Jahren Fans des guten Geschmacks und der stilvollen Abendunterhaltung an. Namenspatron Schuhbeck fungierte aber schon seit vergangenem Jahr nur noch als berühmtes Gesicht des Unternehmens. In seiner am heutigen Donnerstag, 27. Oktober, veröffentlichten Pressemitteilung heißt es: „Schon im vergangenen Winter hat die Gründerfamilie Zipse beschlossen, dass auch die Umsetzung der Gastronomie in Eigenregie erfolgt.“

TV-Koch Alfons Schuhbeck bei der Premiere der teatro-Show „Festival“ 2021. © Ursula Düren/dpa

Um sich ganz klar von Schuhbeck und dessen Gerichtsprozess abzugrenzen, schreibt das teatro auch auf seiner Homepage: „Schuhbecks teatro ist seit 2012 eine wirtschaftlich eigenständige Veranstaltung der teatro events GmbH. Das teatro ist nicht Gegenstand des Prozesses um Alfons Schuhbeck.“ Und so war es wohl nur konsequent, dass nach dem Urteilsspruch nun auch die Namensänderung erfolgt. „Die Dinnershow ändert ihren bisherigen Namen ‚Schuhbecks teatro‘ mit sofortiger Wirkung in ‚teatro‘.“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Schuhbeck wird vorerst weiter im „teatro“ auftreten

Ganz brechen will man mit dem langjährigen Freund des Hauses allerdings nicht. Denn, so heißt es weiter in der Mitteilung, auch wenn „die Zusammenarbeit ein Ende gefunden hat, bleibt das teatro und die Familie Zipse freundschaftlich mit Alfons Schuhbeck verbunden“. Man spricht auch von „jahrelanger, erfolgreicher Zusammenarbeit“. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass nach Informationen von tz.de und Merkur.de Schuhbeck heute Abend wieder im teatro-Zelt auftreten wird. Dies hatte er so bereits zuvor angekündigt.

Zudem betonte das Unternehmen in der Pressemitteilung, dass das „teatro-Spiegelzelt“ auch weiterhin jeden Abend den Vorhang für seine Gäste öffnen wird. Das diesjährige Programm „MOONIA“ werde wie geplant am 28. Oktober starten, heißt es auf der Homepage. Noch bis 23. April 2023 können Tickets für die Show und das Menü zum Preis von 99 Euro pro Person erworben werden.