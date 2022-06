Konzert der Toten Hosen in München: Ärger um falsche Gratis-Tickets

Von: Claudia Schuri

Die Toten Hosen kommen nach München. Doch vor ihrem Auftritt im Olympiastadion gab es bei einigen Fans großen Ärger: Sie hatten sich zunächst über Freikarten gefreut.

München – Die Vorfreude auf das Konzert ist groß: Am Samstag treten die Toten Hosen im Münchner Olympiastadion auf – und auch der Münchner Michael F. will dabei sein. Am Donnerstag versuchte er deshalb, über München Ticket Karten zu kaufen – und entdeckte Freikarten für die Tribüne. „Ich habe gedacht, es wäre eine Marketing-Maßnahme, um das Stadion vollzubekommen“, sagt er. Der 36-Jährige bestellte zweimal und zahlte je 2,90 Euro Buchungsgebühr. Er erhielt eine Bestellbestätigung und eine Rechnung.

Tote Hosen in München: Ausdruck der Gratis-Tickets klappt nicht

Doch als er am Freitagmorgen an einer Tankstelle die Karten abholen wollte, folgte die Ernüchterung: „Dort konnten sie nur die Zahlungsbelege ausdrucken, nicht aber die Tickets“, erzählt er. Bei München Ticket sei niemand erreichbar gewesen, deshalb sei er gebeten worden, später wiederzukommen.

Doch erneut klappte der Ausdruck der Null-Euro-Tickets nicht, die Tankstelle bekam schließlich die Information, keine Berechtigung dazu zu haben. Michael F. wollte daraufhin selbst die Hotline kontaktieren – zunächst ohne Erfolg. „Bei einer weiteren Nummer bin ich mehrmals aus der Warteschleife geflogen, bis ich eine Mitarbeiterin des Kundenservices erreicht habe“, ärgert sich F. „Insgesamt habe ich über zwei Stunden damit verbracht, die Sache zu klären. Das Ergebnis: Die Freikarten sind ungültig.

Tote Hosen in München: Gratis-Karten waren ein technischer Fehler

Wie München Ticket bestätigt, gab es am Donnerstag einen technischen Fehler, weshalb für das Tote-Hosen-Konzert Tickets für null beziehungsweise 3,18 Euro angeboten wurden. Rund 250 Karten seien verkauft worden. „Alle Kunden wurden per E-Mail informiert, dass die Tickets storniert werden“, sagt eine Mitarbeiterin. „Die Karten werden nicht mehr herausgegeben.“ Wer seine Freikarten bereits hat, kommt damit nicht ins Stadion. „Die Kunden können zum regulären Preis Tickets an der Abendkasse kaufen“, erklärt die Mitarbeiterin.

Auch Michael F. hat inzwischen eine Informations-Mail bekommen. Weil er weiterhin auf das Tote-Hosen-Konzert will, hat er neue Karten dafür gekauft – verärgert über das Ticket-Chaos ist er trotzdem. „Es war ein rechtskräftig geschlossener Vertrag“, sagt er und fragt: „Auf welcher Rechtsgrundlage wird der für ungültig erklärt?“