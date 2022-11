Ihr Vorbesitzer war gezwungen, sie abzugeben: Verschmustes Katzen-Duo sucht jetzt neues Zuhause

Von: Lucas Sauter-Orengo

Shila und Morgana suchen ein neues Zuhause. © Tierheim München

Der Vorbesitzer musste das Katzen-Duo wegen einer Allergie wieder abgeben. Jetzt suchen Shila und Morgana ein neues Zuhause, am besten mit Balkon.

München - Sie sind 2019 geboren, noch etwas ängstlich und schüchtern. Die Europäisch Kurzaar-Katzen Shila und Morgana sind im Münchner Tierheim gelandet, da der Vorbesitzer eine Allergie entwickelt hatte. Jetzt wird für das Duo, das ausschließlich zusammen vermittelt wird, ein neues Daheim gesucht.

Münchner Tierheim: Katzen-Duo Shila und Morgana suchen neues Zuhause

Die beiden Katzen sind bereits kastriert. Shila und Morgana haben ein menschenbezogenes und zutrauliches Wesen. Aktuell zeigen sich die beiden noch etwas ängstlich und schüchtern, sobald sie sich aber wohl fühlen und etwas Eingewöhnung vergangen ist, lassen sich die beiden streicheln und schmusen. Fühlen sie sich in ihrem neuen Zuhause wohl, zeigen sie gar ihre temperamentvolle und verspielte Seite.

Name: Shila und Morgana

Rasse: Europäisch Kurzaar

Geburtsjahr: 2019

Halter mit ruhiger Wohnung gesucht, am besten mit vernetztem Balkon

Das Münchner Tierheim wünscht sich für Shila und Morgana ein gemütliches, ruhiges Zuhause, am besten mit einem vernetzten Balkon, damit die zwei die Außenwelt beobachten können. Wer den beiden Katzen ein neues Zuhause bieten kann, setzt sich am besten mit dem Tierheim in Verbindung: Kontakt: Katzenhaus OG, 089 921 000 - 36.

Tierheim München: Katzen, Hunde, Papageien - viele Tiere suchen ein neues Zuhause

