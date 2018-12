Mann aus dem Raum München überfährt eigene Frau beim Einparken

Rettungskräfte an der Unglücksstelle in Mösern.

Im Urlaub in Tirol

Eine Frau wollte ihrem Mann beim Einparken helfen und musste daraufhin in ein Krankenhaus geflogen werden.

Mösern bei Telfs/Tirol - Am Nachmittag des Ersten Weihnachtstages kam es in Mösern (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem Unfall auf einem schneebedeckten Parkplatz eines Hotels. Laut ersten Informationen wollte die Ehegattin ihren Mann beim Einparken einweisen, doch plötzlich fuhr der BMW weiter über eine Mauer, erfasste die Frau und blieb in einem Gebüsch hängen.

Die Verletzte wurde mit dem Hubschrauber „Martin 2“ in eine Klinik geflogen, der Fahrer erlitt einen Schock. Das Auto hat ein Münchner Kennzeichen.

mag