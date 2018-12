Im Urlaub: Mann aus dem Raum München überfährt eigene Frau beim Einparken

Rettungskräfte an der Unglücksstelle in Mösern.

Tirol

Eine Frau wollte ihrem Mann beim Einparken helfen und musste daraufhin in ein Krankenhaus geflogen werden.

Update um 22.20 Uhr: Nun teilte die Tiroler Polizei mit, was sich genau am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz ereignete. Ein 84-jähriger Deutscher mit Münchner Kennzeichen wollte sein Fahrzeug in eine Parklücke lenken. Seine Ehefrau (81) sollte ihm dabei helfen und stieg deshalb aus dem Wagen.

Nachdem die Frau ausgestiegen war und sich vor das Fahrzeug stellte, rutschte ihr Mann mit seinem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung, touchierte erst ein abgestelltes Auto und erfasste danach die Frau, welche aufgrund der Wucht über eine Begrenzungsmauer auf eine Böschung geschleudert wurde. Anschließend stürzte der BMW ebenso ab und kam ca. 30 Meter unterhalb des Parkplatzes zum Stillstand.

Durch den Sturz über die Mauer erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Mann aus Raum München überfährt eigene Frau beim Einparken

Mösern bei Telfs/Tirol - Am Nachmittag des Ersten Weihnachtstages kam es in Mösern (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem Unfall auf einem schneebedeckten Parkplatz eines Hotels. Laut ersten Informationen wollte die Ehegattin ihren Mann beim Einparken einweisen, doch plötzlich fuhr der BMW weiter über eine Mauer, erfasste die Frau und blieb in einem Gebüsch hängen.

Die Verletzte wurde mit dem Hubschrauber „Martin 2“ in eine Klinik geflogen, der Fahrer erlitt einen Schock. Das Auto hat ein Münchner Kennzeichen.

