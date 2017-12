Tödlicher Stromschlag: 16-Jähriger aus München stirbt im Ski-Urlaub

Stromunfall am Bahnhof in St. Johann: Ein 16-Jähriger aus München starb, als er auf einen Güterwaggon stieg und einen tödlichen Stromschlag erlitt.

Er stieg bei Schneeballschlacht auf Güterwaggon

Schreckliches Ende eines Ski-Urlaubs. Ein 16-Jähriger aus München starb in der Nacht auf Donnerstag, als er aus Spaß auf einen Güterwaggon stieg und dabei einen tödlichen Stromschlag bekam.

Tirol - Ein schrecklicher Unfall hat sich in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.30 Uhr in St. Johann ereignet, als ein 16-jähriger Junge auf einen Güterwaggon stieg und daraufhin in einen Stromkreis geriet, wodurch er tödliche Verletzungen erlitt.

Der 16-Jährige war während seines Skiurlaubs mit seiner Cousine am Bahnhof unterwegs, als die beiden eine Schneeballschlacht begannen. Dafür stieg er auf einen abgestellten Kesselwaggon. „Dabei ist es zu einem Stromüberschlag gekommen“, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion Tirol in Innsbruck. 15000 Volt schossen dabei durch seinen Körper, der Junge dürfte vor den Augen seiner Cousine gestorben sein. Die Mutter, die sich ebenfalls im Wintersport-Ort aufhielt, wurde in der Nacht alarmiert.

Video: Lebensgefährlicher Kletterausflug

mc/ nz/Video: Glomex