Was ist die Ursache dafür, dass viele Menschen trotz eines guten Gehörs schlecht verstehen?

Teilen

Beeinträchtigungen des Gehörs belasten neben der Effektivität im Berufsleben auch die Zeit mit der Familie. Gespräche werden aufgrund der akustischen Verständnisprobleme erschwert, und man fühlt sich schneller gereizt. © Adobe Stock: Mike Watson Images Limited

Sind der Hammer, der Amboss oder die Schnecke daran schuld?

Viele Menschen haben trotz eines guten Gehörs Schwierigkeiten beim Verstehen. Das kann an verschiedenen medizinischen Ursachen liegen, die unterschiedliche Teile des Gehörs betreffen. Ein neuer, in der Schweiz entwickelter 3-in-1-Chip soll zu einem besseren Verstehen beitragen, unabhängig davon, was die Hörminderung erzeugt. Menschen, die den Chip im eigenen Umfeld testen möchten, können sich jetzt bei Neuroth zum Praxistest anmelden.

Zu den verschiedenen Teilen des menschlichen Gehörs, die es uns ermöglichen, gut zu verstehen, gehören das Trommelfell, der Hammer, der Amboss, der Steigbügel und die sogenannte Schnecke – das sind die Teile des Ohrs, die durch Stress, Lärm oder auch zu hohen Blutdruck und Diabetes beschädigt werden können. Wie wird unsere Fähigkeit klar zu verstehen dadurch beeinträchtigt?

Der Aufbau des Gehörs zeigt, wo die diskretesten Hörsysteme liegen: tief im Gehörgang. © 3dbobber - stock.adobe.com Hörgerät: (c) PHONAK

Wenn das Trommelfell oder einer der drei kleinen Knochen im Mittelohr (Hammer, Amboss, Steigbügel) beschädigt ist, werden Töne leiser, weil es schwieriger ist, alle Frequenzen trotz einer Störung dieser mechanischen Kleinteile zu erfassen. Eine Beschädigung der Schnecke (Innenohr), der sogenannten Cochlea, hat eine andere Wirkung. Die empfindlichen Haarsinneszellen in der Cochlea können durch Diabetes, schlechte Durchblutung, laute Geräusche oder Stress geschädigt werden.

Gesunde Hörzellen oder Haarsinneszellen (links) leiten den Schall an das Gehirn weiter. Die Haarsinneszellen reagieren durch Schwingung auf Frequenzen. Geschädigte Haarsinneszellen (rechts) leiten die Informationen nicht mehr vollständig an das Gehirn weiter, sie reagieren auf weniger Frequenzen. © Illustration: ND-DESIGN.WORKS

Dies führt dazu, dass bestimmte Frequenzen in der Cochlea nicht mehr wahrgenommen werden, beispielsweise hohe Töne. Vielleicht können Sie tiefe Tonfrequenzen noch gut hören, haben aber Schwierigkeiten, Wörter zu verstehen, weil bestimmte Buchstaben mit hohen Frequenzen wie s, f, t, h und k nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Anfänglich mag dies nur ein Ärgernis sein, aber mit der Zeit kann es zu einer Belastung werden und die Kommunikation und das tägliche Leben beeinträchtigen.

Zum Neuroth Hörcenter

Der neue 3-in-1-Chip berücksichtigt die individuellen Unterschiede und Ursachen

Es gibt viele verschiedene Ursachen für einen Hörver­lust, sodass eine Lösung speziell auf jeden Einzel­nen zugeschnitten sein muss. Es wurde ein neuer 3-in-1-Chip entwickelt, der bei Hörstörungen helfen kann, die sowohl das Mittel- als auch das Innenohr betreffen. Ziel ist es, dass Menschen Sprache in allen Situationen klar verstehen können, ohne sich anstren­gen zu müssen. Dieser Chip erkennt und verstärkt also nur die Frequenzen, die durch die Beeinträch­tigungen beim Verstehen verloren gehen. So haben Betroffenen nicht das Gefühl, dass jedes Geräusch unangenehm verstärkt wird. Die Technik bietet noch weit mehr, wie die Erkennung des Gesprächspartners in Situationen mit vielen Nebengeräuschen.

Die Experten von Neuroth bieten interessierten Per­sonen die Möglichkeit, den Chip kostenlos während eines Praxistests über 2 Wochen im persönlichen Umfeld auf Herz und Nieren zu prüfen. Die Teilnehmer können testen, wie sich die neue Technologie auf die Fähigkeit ihres Gehörs in verschiedenen Situationen auswirkt.

Impressionen: Praxistest im Neuroth Hörcenter Fotostrecke ansehen