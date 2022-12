Weihnachtsaktion: Unser neues Leben nach dem Krieg

Von: Dorit Caspary

Im Lager der Münchner Tafel auf dem Großmarktgelände helfen alle zusammen: Mitarbeiter, Bufdis und Ehrenamtliche. © Marcus Schlaf

Armut kann jeden treffen. Plötzlich und überall. Mit unserer Hilfsaktion „Gemeinsam gegen Armut“ möchten wir Menschen in Armut unterstützen, vor allem Familien aus der Ukraine, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen mussten – gemeinsam mit der Münchner Tafel hier und mit Unicef vor Ort. Heute stellen wir Ihnen angehende Ärzte, Juristen und IT-Experten vor, die in der Ukraine studiert haben, aber aus Drittländern stammen.

Jetzt arbeiten sie bei der Münchner Tafel als Bufdis und versuchen ihre Ausbildung zu beenden. Auch Unicef sorgt dafür, dass Kinder unter schwierigsten Bedingungen weiter lernen können.

Mit Ihrer Spende - und sei sie auch noch so klein — unterstützen Sie die tz-Hilfsaktion „Gemeinsam gegen Armut" zugunsten der Münchner Tafel und von Unicef. Ganz konkret geht der Erlös an Menschen, die in München trotz aller eigenen Anstrengung auf Hilfe angewiesen sind, vor allem an Familien aus der Ukraine, die mit Nichts von einem Moment auf den anderen ihre Heimat verlassen mussten. Und an notleidende Kinder und Familien vor Ort, die in der Ukraine und den Nachbarländern gerade jetzt im Winter so dringend Unterstützung brauchen. Gemeinsam mit unseren Partnern und Ihnen, liebe Leser, möchten wir sowohl hier, direkt vor unserer Haustür, als auch in der Ukraine helfen. Armut kann jeden treffen. Egal wo. Durch Krieg, durch persönliche Schicksalsschläge.

Samuel ist IT-Spezialist. © Marcus Schlaf

Samuel Elemazu (27) ist IT-Spezialist aus Nigeria. Für seinen Master war er Anfang des Jahres nach Kiew gekommen. Jetzt sitzt er ohne Möglichkeit auf einen schnellen Abschluss in München, wurde von Morgen e.V, an die Münchner Tafel als Bufdi vermittelt. „Ich hatte Glück.“ Per Handy-App lernt er Deutsch. Seine Bitte: „Lasst uns das Studium fertig machen und arbeiten.“

Dr. Moufid ist Zahnarzt. © Marcus Schlaf

Zahnarzt hat komplettes Studium in der Ukraine absolviert, jetzt arbeitet er erstmal als Bufdi

Dr. El Moufid Al Moukhtar hat sein komplettes Studium in der Ukraine absolviert und ist examinierter Zahnarzt. „Ich würde lieber heute als morgen als Zahnarzt arbeiten.“ Der 24-Jährige stammt aus Marokko. Am 10. Februar dieses Jahres hat El Moufid seine ukrainische Frau Katharina (29) geheiratet, die einen Kaffeevertrieb in Dnipro führt. Statt Hochzeitsreise kam der Krieg. Seine Frau wollte Mutter und Großmutter nicht alleine zurücklassen, entschied sich zu bleiben. Moufid floh: „Ich wusste nicht, was passieren würde. Es erschien uns besser.“ Jeden Tag wacht er voller Sorge auf, ob es seiner Familie gut geht. Nach München kam er durch einen Bekannten.

Moufid darf als Marokkaner nicht einfach hier arbeiten. Sein Examen wird nicht anerkannt, dazu fehlt ihm der entsprechende Deutschkurs. Seit er bei der Münchner Tafel als Bufdi arbeitet, besucht er abends den Sprachunterricht. Er schätzt, dass er im April die Prüfung machen kann. „Wäre ich nicht in das Bufdi-Programm gekommen, sähe es für mich ganz schlecht aus“, so Dr. El Moufid, der nebenbei Russisch, Französisch, Arabisch und Englisch spricht. Er kommt gerne zum Dienst. „Ich mache alle Arbeiten. Mir gefällt, dass wir anpacken und etwas Soziales machen. Im Kontakt zu den Gästen und anderen Helfern lerne ich auch noch schneller Deutsch.“

Jurist Oday fehlt das Examen. © Marcus Schlaf

Nach seinem Grundstudium in Algerien hat Oday Rouabah (22) eine Zusatzausbildung für europäisches Recht in Kiew begonnen. Fünf Jahre in der Ukraine waren geplant, um dann als Jurist zu arbeiten. Oday besitzt alle notwendigen Scheine, nur das Abschlussexamen fehlt. Zwei Wochen hat er es nach dem 24. Februar noch in Kiew ausgehalten, dann gab’s keinen Uni-Betrieb mehr, kein Essen und kein Wasser. Die Angst wurde immer größer. Sieben Tage lang schlug er sich über Rumänien, der Slowakei und der Schweiz bis nach München durch. „Ich bin sehr dankbar, dass ich hier jetzt Bufdi sein kann und genug Zeit habe, einen Weg für mich zu finden. Drei Kumpels hier haben nicht die Chance erhalten und wurden abgeschoben, das war echt krass. Sie versuchen, jetzt in Tunesien und Marokko weiterzumachen.“

Fatima studiert online Psychologie, Kinderarzt Ibrahim will helfen. © Marcus Schlaf

Neben dem Einsatz als Bufdi setzt Fatima ihr Studium mit Online-Seminaren fort

Fatima Sahaba (26) hat schon fünf Jahre Studium hinter sich, davon drei in ihrer Heimat Nigeria und zwei in der Ukraine. An einen Abschluss als Psychiaterin in Kiew glaubt sie kaum mehr. Obwohl sie an ihrer Uni Online-Seminare besucht. „Es ist manchmal echt schwer, das neben der Arbeit als Bufdi hinzubekommen.“ Nach dem Dienst lernt sie, einige Vorlesungen hört sie sich auch mal während der Fahrt von einer Ausgabestelle zurück zum Lager der Münchner Tafel an. „Ich bin hier in Sicherheit und kann nach einer Lösung suchen. „Wir haben hier dank der Münchner Tafel eine unbezahlbare Chance bekommen. Die Chance auf eine gute Zukunft.“

Ibrahim Mohhamad (26) stammt aus Nigeria. Nur noch ein Jahr fehlt ihm, um sein Studium als Kinderarzt abzuschließen. Sein Studium in Kiew hat er aus Kostengründen dort absolviert. „Die Studiengebühren und Mieten sind dort bezahlbar. Und wir dachten bis zum Angriff, dass es sicher dort wäre.“ Nach Hause nach Nigeria will Ibrahim in keinem Fall. „Die ganze Verwandtschaft hat mein Studium mitfinanziert. Das wäre eine Riesenenttäuschung, wenn ich ohne Abschluss zurückkäme.“ Jetzt ist er als Bufdi bei der Münchner Tafel erst einmal sicher vor der Abschiebung. „Uns wird hier so sehr geholfen, deshalb möchten wir uns auch nützlich für die Gesellschaft hier machen.“

Das sind Bufdis

Der Bundesfreiwilligendienst ist für junge Menschen gedacht, die sich nach der Schule orientieren oder Wartezeiten sinnvoll überbrücken möchten. Für soziale Einrichtungen und Arbeitgeber wie die Münchner Tafel sind sie eine große Hilfe im alltäglichen Betrieb. Und für viele Studenten aus der Ukraine, die einen anderen Pass haben, ist das Programm die Rettung vor Abschiebung in ihr Heimatland. Die unbürokratischen Sonderreglungen für ukrainische Flüchtlinge gelten nur, wenn man einen ukrainischen Pass hat. Oday, Ibrahim, Samuel, Fatima und Al Moukhtar besitzen keinen Ausweis, haben aber in der Ukraine studiert. Bis zu 30 Bufdi-Plätze vergibt die Münchner Tafel jedes Jahr an Interessierte.

Sonia lernt und spielt mit ihren Freunden in der U-Bahn, Unicef unterstützt die Helfer. © UNICEF/Pashkina

Unterricht im Untergrund: Unicef hilft, damit Kinder in der Ukraine lernen können

Die U-Bahn-Stationen in Charkiw sind seit Beginn des Krieges für Tausende von Menschen zu einem der einzigen sicheren Orte der Stadt geworden, einem Ort, an dem Kinder jetzt noch lernen und leben können. „Es ist sehr hart für uns, mit unseren Kindern hier unten auszuharren“, erzählt Lidumyla, Mutter von Sonia (10). „Sie wollen rausgehen, Roller oder Fahrrad fahren. Sie wollen in die Schule gehen und ihre Freunde treffen.“ All das ist derzeit unmöglich. Unicef hilft, dass die Kinder ihre Zukunft nicht verlieren, dass sie weiter lernen und so später eine Ausbildung machen oder studieren können. Das Kinderhilfswerk hat freiwillige Helfer mit Material ausgestattet, unter anderem mit Heften, Schreibwaren, Ton und Farben. „Derzeit leben 1 500 Kinder in 29 U-Bahnhöfen – von Kleinkindern bis zu 15-Jährigen“, berichtet Maryna Ladyzhenska. Sie koordiniert die Aktivitäten für die Kinder in den U-Bahnhöfen und erzählt, dass einige die U-Bahnhöfe seit Wochen nicht verlassen haben. Viel zu groß ist ihre Angst.

Die U-Bahn-Stationen in Charkiw sind zu einem der wenigen sicheren Orte in der Stadt geworden. © UNICEF/Pashkina

Unicef unterstützt freiwillige Helfer, unterhält Kinderbereiche in den U-Bahnhöfen, wo Lehrkräfte und Psychologen täglich mit den Kindern zusammenkommen. Yuliia Kruhla ist eine der Freiwilligen. Vor dem Krieg war sie von Beruf Floristin und davor hat sie zehn Jahre lang als Lehrerin gearbeitet. „Durch den Stress schlafen die Kinder schlecht, manche sind aggressiv und haben zum Teil psychische Störungen“, berichtet Yuliia. „Wir lenken sie für einen kurzen Zeitraum vom Krieg ab – falls das überhaupt geht.“ Derzeit proben die Kinder für ein Theaterstück. „Es geht um zwei Planeten – einen guten und einen bösen“, erklärt die 41-Jährige., die hier unten zur Regisseurin und Drehbuchautorin geworden ist.

„Wir haben nun zwei Stunden am Tag – Mathe oder Ukrainisch und Musik“, erzählt Sonia. „Ich habe hier wieder Freunde gefunden. Aber ich träume davon, dass ich zurück nach Hause gehe und alles wieder in Ordnung ist.“

tz-Redakteurin Dorit Caspary. © fkn

Ihre Ansprechpartnerin Haben Sie noch Fragen oder möchten selbst aktiv werden, beispielsweise eine eigene Spendensammlung oder Versteigerung organisieren? Dann rufen Sie an oder schreiben eine E-Mail. tz-Redakteurin Dorit Caspary hat sich sowohl bei den Projekten der Münchner Tafel als auch bei Unicef ein Bild gemacht. Sie können sich sicher sein: Jeder Spenden-Euro wird dringend gebraucht. Unsere Reporterin erreichen Sie unter Tel. 089/5306 512 oder per E-Mail unter dorit.caspary@merkurtz.de.