So helfen Bauern der Tafel

Von: Dorit Caspary

Dank der Unterstützung von Bauern wie Nico Kraus ist die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln gesichert. © Marcus Schlaf

Die Münchner Tafel verteilt pro Jahr 130 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige. Zum Großteil sind das Spenden und Produkte, die aus dem normalen Warenverkehr herausgefallen sind. Da die Supermärkte dank immer besser werdender Logistik immer weniger Lebensmittel übrighaben, müssen die Waren für die Münchner Tafel woanders herkommen.

Unsere Spendenaktion: Gemeinsam gegen Armut Armut kann jeden treffen. Plötzlich und überall. Mit unserer Hilfsaktion „Gemeinsam gegen Armut“ möchten wir Menschen in großer Not unterstützen, vor allem Familien aus der Ukraine, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen mussten– gemeinsam mit der Münchner Tafel hier und mit Unicef vor Ort. Nur wenn die Organisationen genügend Lebensmittel und Hilfsgüter haben, kann eine dauerhafte Versorgung gewährleistet. Jeden Tag aufs Neue ein echter Kraftakt und eine logistische Meisterleistung. TEXTE: DORIT CASPARY, FOTOS: MARCUS SCHLAF, UNICEF

Zum einen kaufen die Helfer dank der Spendengelder vor allem Grundnahrungsmittel zu, zum anderen erschließen sich dauerhaft neue Lieferanten. Darunter Landwirte, die Gemüse und Obst, das nicht den geforderten Modelmaßen der Lebensmittelkonzerne entspricht, spenden oder zu günstigen Preisen abgeben. Darunter die Münchner Bauern Genossenschaft und die Familie Kraus aus Ismaning.



„Unsere Kartoffeln sind einwandfrei, aber nicht als A-Ware für die Supermärkte geeignet“, erklärt Martin Zech von der Münchner Bauern Genossenschaft. Vor rund eineinhalb Jahren haben sich die Gründungsväter Andreas Grünwald, Florian Obersojer und Martin Zech entschlossen, größere Chargen an die Münchner Tafel zu spenden. „Wir hatten die Arbeit schon länger verfolgt und die Philosophie und Arbeitsweise der Münchner Tafel ist einfach überzeugend“, so Zech. „Wir sind nicht nur Landwirte, sondern vor allem Bauern in der Region, so hat die Tafel kurze Transportwege und die Tafelgäste bekommen sehr frische, hochwertige Ware.“

Das sieht Nico Kraus aus Ismaning genauso. Seine Familie betreibt seit über 100 Jahren den Gemüsehof Kraus und gehört zu den ersten Landwirten, die die Münchner Tafel beliefern. 20 Jahre schon besteht die Partnerschaft. „Solche Verbindungen sind für uns von unschätzbarem Wert. So können wir einfach zuverlässig kalkulieren, dass unsere Gäste mit Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln versorgt werden können“, sagt Tafel-Chefin Hannelore Kiethe. Für Kraus jun., der vor fünf Jahren in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist, war es gar keine Frage, dass er die Tafelkooperation weiterführt. Im Gegenteil. Inzwischen liefert die Familie auch saisonales Gemüse, das im eigenen Hofladen nicht komplett verkauft wird. Im Sommer zum Beispiel Zucchini und Gurken, später im Jahr verschiedenes Kohlgemüse. So kommen 1A-Ernteüberschüsse nicht in den Abfall, sondern in die Ausgabestellen der Tafeln.



Die Münchner Bauern Genossenschaft ist Partner der Tafel: Florian Obersojer, Andreas Grünwald und Martin Zech (v.l.). © fkn

Eine feste Menge an Kartoffeln kauft die Münchner Tafel allerdings auch von den Bauern zu. Hannelore Kiethe: „Wir müssen sichergehen, dass an einem Tag oder einer Ausgabestelle keine Grundnahrungsmittel wie eben Kartoffeln, Zwiebeln oder Karotten fehlen.“



Junior-Landwirt Nico Kraus kontrolliert regelmäßig die Qualität der Kartoffeln im Lager auf dem Ismaninger Hof. © Marcus Schlaf

Insgesamt gibt es sieben landwirtschaftliche Betriebe, die die Münchner Tafel regelmäßig mit Spenden unterstützen. Mit manchen Unternehmen und Lieferanten gibt es auch Vereinbarungen über günstige Zukaufmöglichkeiten. Denn da sind sich Zech und Kraus einig: „Wir wollen unsere Kosten decken, aber mit der Münchner Tafel sicher nicht reich werden.“

Tafel-Chefin Hannelore Kiethe: „Qualität ist wichtig“. © Marcus Schlaf

„Jeder Spender ist für uns wertvoll“ - Tafel-Chefin erklärt das System der Lebensmittelretter

Ob große Supermarktkette oder kleiner Hofladen – für die Münchner Tafel spielt es keine Rolle, wer die Lebensmittel spendet. „Jeder ist für uns wertvoll. Entscheidend ist, dass die Qualität der Produkte stimmt und wir die Abholung möglich machen können“, erklärt Hannelore Kiethe, Chefin der Münchner Tafel. Denn lange Wege sind für die Flotte der Tafel gar nicht so einfach zu bewältigen. Bei über 800 Abholpunkten ist es ein logistisches Meisterwerk, alle Waren rechtzeitig von A nach B zu schaffen. Über 400 000 Kilometer sind die Mitarbeiter pro Jahr unterwegs, um die Versorgung der 23 000 Tafelgäste an den 28 Ausgabestellen zu gewährleisten.



Zu Anfangszeiten haben die Gründerinnen die Lebensmittel noch mit den eigenen Autos abgeholt. Und damals Mitte der 90er Jahre versuchten noch manche Händler, die Münchner Tafel als Entsorgungsunternehmen zu missbrauchen. Schlaffer Salat, faule Kartoffeln, gefrorene Gurken – es gibt wenig, was die Tafel-Helferinnen nicht schon erlebt hätten. „Man gab uns häufig verschimmelten Schrott“, erinnert sich die Tafel-Chefin. Auch die Mengen waren zu Beginn nicht kalkulierbar. „Es war wie ein Lotteriespiel. Wir konnten nichts planen.“



Heute läuft die Münchner Tafel wie ein gut durchorganisiertes mittelständisches Unternehmen. Aber eben auch mit Lieferengpässen der Spender. Um die zu überbrücken, kauft die Münchner Tafel zu.



Wie zum Beispiel bei Kartoffelbauer Kraus aus Ismaning (siehe Artikel oben). „Die meisten Firmen kommen uns mit den Preisen entgegen, sie wissen, dass sie damit viel Gutes tun.“

tz-Redakteurin Dorit Caspary. © UNICEF/UNI215620/

