Menschenkette durch München: 2000 Menschen demonstrieren für den Frieden

Von: Thomas Eldersch

„Putin“ steht auf einem Plakat in Form eines Durchfahrtverbots-Schild einer Teilnehmerin einer Demonstration zum Ukraine-Konflikt. Die Kundgebung in Form einer Menschenkette erstreckte sich vom Russischen zum Ukrainischen Konsulat. © Daniel Karmann/dpa

In München gingen rund 2000 Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Sie bildeten eine Menschenkette quer durch die Stadt.

München - Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine schockiert etwas über eine Woche später immer noch zahlreiche Menschen in Europa, Deutschland und am Samstagmittag, 5. März, im speziellen auch in München. In der Landeshauptstadt haben sich zahlreiche Demonstranten für eine Menschenkette zusammengefunden. Alt und Jung forderten ein Ende des Ukraine-Kriegs und Konsequenzen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Ukraine-Krieg: Menschenkette für den Frieden durch München

Von rund 2000 Teilnehmern spricht die Münchner Polizei in einer Sonder-Pressemitteilung zum Versammlungsgeschehen am Samstag. Die Menschenkette verlief vom russischen Konsulat am Friedensengel bis hin zum ukrainischen Konsulat in der Nähe der Theresienwiese. Laut BR hat die Veranstaltung eine Privatperson ins Leben gerufen. Unter dem Titel #Münchenverbindet wurde sie bei der Stadt angemeldet. Rund 30 Minuten hielten zahlreiche Münchner Schilder mit der Aufschrift „Stop Putin, stop war“ oder „Frieden für die Ukraine“ hoch.

Teilnehmer einer Demonstration zum Ukraine-Konflikt bilden eine Menschenkette. Die Kundgebung in Form einer Menschenkette erstreckte sich vom Russischen zum Ukrainischen Konsulat. © Daniel Karmann/dpa

Weitere Forderungen der Teilnehmer waren unter anderem, dass sich Russlands Präsident Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten soll. Laut BR-Angaben waren auch einige russische Staatsbürger unter den Demonstranten. Beispielsweise sprachen sie mit der Russin Irina Revina-Hofmann, die ursprünglich aus Moskau stammt. Sie bat alle Ukrainerinnen und Ukrainer um Verzeihung. Die Polizei zog eine positive Bilanz der Veranstaltung. Alles verlief „störungsfrei“, schrieb sie.

Demonstration am Königsplatz: Polizei muss Gegendemonstranten aufhalten

Neben der Menschenkette gab es noch weitere Demos im Stadtgebiet. Etwa 100 Menschen zogen vom Karl-Stützel-Platz über die Maxvorstadt zum Odeonsplatz. Auch hier verlief alles friedlich. Um 14 Uhr fand auf dem Königsplatz eine Veranstaltung der AfD statt. Unter dem Motto „Gesund ohne Zwang“ versammelten sich dort rund 130 Menschen, heißt es von der Polizei. Von der Brienner Straße kommend, zogen im Verlauf der Veranstaltung rund 50 Gegendemonstranten auf.

Später versuchten einige von ihnen, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Der Polizei machte von ihren Schlagstöcken und Tränengas Gebrauch. Aber auch auf der AfD-Veranstaltung lief nicht alles im Rahmen. Ein Redner zeigte augenscheinlich eine verfassungswidrige Geste, heißt es in der Pressemitteilung. Er wurde daraufhin angezeigt. Um 16.20 Uhr war dann alles vorbei. Insgesamt waren am heutigen Samstag rund 600 Polizisten im Einsatz. (tel)