München geht für die Ukraine auf die Straße - Hunderte Demonstranten am Stachus

Von: Thomas Eldersch

Die Eskalation der Ukraine-Krise hat auch viele Münchner geschockt. Um ihre Solidarität zu zeigen, sind am Samstag viele von ihnen auf die Straße gegangen.

München - Drei Tage ist der Krieg in der Ukraine jetzt alt und viele Menschen sind immer noch erschüttert von dem Angriff Russlands auf sein Nachbarland. Bereits im Laufe des Donnerstags - als der Einmarsch begann - gingen zahlreiche Demonstranten auf die Straße, um ihre Solidarität mit dem osteuropäischen Land auszudrücken. Am heutigen Samstag, 26. Februar, gab es erneut eine große Kundgebung direkt im Herzen Münchens - am Stachus.

Ukraine-Konflikt: Tausende Demonstranten versammeln sich am Stachus

Unter dem Motto „Frieden für die Ukraine“ versammelten sich am Samstagmorgen ab 10 Uhr hunderte Menschen am Münchner Karlsplatz. Die Sonnenstraße, wo sich sonst ein Auto an das andere reiht, war voll mit Demonstranten. Ukraine-Flaggen wurden geschwenkt und Schilder hochgehalten. Direkt am Brunnen auf dem Stachus fand eine Kundgebung statt. Der BR spricht von 2500 bis 3000 Münchnern, die sich ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeisehnen. Das Wort „Solidarität“ schallte aus allen Richtungen.

Während die Proteste im Herzen Münchens zunächst noch friedlich verlaufen, entluden andere ihre Wut über den eskalierten Konflikt direkt am russischen Konsulat. Bilder auf Twitter zeugen davon, dass das Eingangstor mit roter Farbe beschmiert wurde. Mit dem Wort „aufgehübscht“ kommentierte die Schmiererei ein Twitter-User.

Ukraine-Krise: München will 1500 Flüchtlinge aufnehmen

Auch die Stadt München ist nicht untätig geblieben. Sie bereitet sich schon auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Rund 500 Menschen könne man derzeit aufnehmen. Man arbeite aber schon daran, noch einmal 1000 mehr unterbringen zu können. OB Dieter Reiter sagte dazu: „Dass wir schnell und professionell helfen können, haben wir ja schon 2015 gezeigt. Auf diese Strukturen und Erfahrungen können wir jetzt zurückgreifen.“ (tel)

OB Reiter hatte sich auch mit dem Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker angelegt. Waleri Gergijew gilt als Putin-Freund. Er solle klar Position beziehen, sonst drohe ihm der Rauswurf.