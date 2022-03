„Können die Leichen nicht zählen“: Bewegende Rede von Kiews Bürgermeister Klitschko im Münchner Stadtrat

Von: Franziska Konrad

Bewegender Auftritt im Münchner Stadtrat: Vitali Klitschko, Bürgermeister der belagerten ukrainischen Hauptstadt Kiew, berichtete dort vom Krieg in seinem Land - und fand deutliche Worte.

München - Jeden Morgen wenn er aufsteht, denkt Vitali Klitschko, „dass das alles nur ein Albtraum ist“. Doch dann holt den Bürgermeister von Kiew die Realität ein: In seinem Heimatland, der Ukraine, tobt seit dem Angriff Russlands seit Wochen der Krieg. München hegt zu der ukrainischen Hauptstadt als Partnerstadt eine enge Verbindung. Am Mittwochmorgen, 23. März, wurde Klischko per Video-Schalte in den Münchner Stadtrat geschaltet. In einer emotionalen Rede berichtete er über den Krieg in seinem Land.

Ukraine-Krieg: Klitschkos emotionale Rede in München - „Tausende Menschen werden sterben“

Sehr nachdenklich begann Klitschko seine Rede. Wenn ihm jemand noch vor zwei Monaten gesagt hätte, dass Russland die Ukraine angreifen würde, der ehemalige Profiboxer hätte demjenigen nicht geglaubt. Nun werde seine Stadt mit Raketen beschossen, die „in einem Radius von 500 Metern jedes menschliche Leben“ töteten, so Klitschko. „Die Raketen landen mitten in der Stadt.“ Das sei kein Angriff auf das Militär, sondern auf die Bevölkerung.

Wie viele Ukrainer bislang gestorben seien, könne er nicht sagen: „Wir können die Leichen nicht zählen.“ Tausende Menschen seien bereits gestorben. „Tausende von Menschen werden sterben, die ganze Infrastruktur wird zerstört.“ Klitschko sprach auch von „riesigen Verlusten“ aufseiten der Russen und von „70 Tonnen“ Leichen, die zurück nach Russland gebracht worden seien. Die Russen, so Kiews Bürgermeister, zählten die Leichen nicht, sondern gäben nur ein Gesamtgewicht an. „Schrecklich? Ja.“

Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine befinden sich derzeit auf der Flucht. „Die Stadt ist halb leer.“ Jede Stunde höre Klitschko Explosionen in der Nähe von Kiew. Er könne selbst spüren, wie die Gebäude durch die Einschläge erzittern. Ziel des russischen Präsidenten Waldimir Putin sei, ein großes, russisches Imperium aufzubauen: „Diese Ambition ist viel wichtiger als lebende Menschen und viel wichtiger als die Ruhe in Europa.“ Klitschko warnte: „Wir wissen nicht, wo die Ambitionen Putins enden.“

Ukraine-Krieg: Klitschko warnt - „Wissen nicht, wo Ambitionen Putins enden“

In der Videoübertragung zeigte Klitschko auch Raketenteile. Die Flugkörper seien mit Metallteilen gefüllt und darauf ausgelegt, Menschen in Massen zu töten. „Das ist ein Genozid.“ Die Situation in der Ukraine sei dramatisch, fuhr Klitschko fort. Keiner hätte jemals gedacht, eine Waffe in die Hand nehmen zu müssen.

Regelmäßig schlagen Raketen in Privathäuser ein. Viele verzweifelten Bewohner richten sich an Klitschko. Schockiert und berührt habe ihn die Aussage eines Opfers: „In dieser Stadt hab ich mein ganzes Leben verbracht. Hier ist meine Familie und meine Freunde. Ich bitte sie um eine Waffe, um meine Stadt zu verteidigen.“ Die Menschen haben eine riesige Wut, stellt Klitschko klar. „In Kiew werden niemals Russen sein. Lieber sterben wir, als den Aggressor in unsere Stadt zu lassen. Wir werden keine Sklaven sein“, fährt der ehemalige Profiboxer fort.

Wir haben nichts gegen Russland. Aber wir haben sehr viel gegen eine aggressive russische Politik

Eine große Hoffnung setzt Klitschko auf auf die russische Bevölkerung. Diese müsse sich gegen die Regierung stellen. Er hofft darauf, dass die Sanktionen gegen das Land Wirkung zeigen. Auch Klischko, dessen erste Sprache russisch war, sei „mit Propaganda aufgewachsen“, erzählte er. Erst seine zahlreichen Reisen in den Westen hätten ihm gezeigt, wie falsch das Bild gewesen sei, das die sowjetische Führung ihren Bürgern damals vermittelt habe. „Wir haben gar nichts gegen Russland“, betonte Klitschko. „Aber wir haben sehr viel gegen eine aggressive russische Politik.“

Ukraine-Krieg: Kiews Bürgermeister bittet um Unterstützung - „Kämpfen für jeden in Deutschland“

Der Bürgermeister von Kiew bat um Unterstützung. „Wir kämpfen nicht für unsere Stadt und für unser Land, wir kämpfen heute für Werte und Prinzipien, die gerade von den Russen gebrochen werden“, so Klitschko. „Wir kämpfen auch für Euch, für jeden in Deutschland.“ Er betonte: „Wir sind Europäer.“ Er rief Deutschland auf, Wirtschaftsbeziehungen zu Russland einzustellen, auch wenn das schwierig sei. „Russland investiert jeden Euro, jeden Cent, in seine Armee.“ Es sei nicht möglich, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig freundlich zu Russland zu sein. „Es geht für uns ums Leben.“

Klitschko beendete seine emotionale Rede - und der Münchner Stadtrat applaudierte im Stehen. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich tief berührt von den Worten Klitschkos - und gleichzeitig wütend auf den russischen Machthaber Putin. „Ihr kämpft nicht nur für euch, sondern für unser aller Demokratie“, appellierte Reiter an Kiews Bürgermeister. München stehe an der Seite von Kiew.

