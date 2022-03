Sonderzug mit hunderten Ukraine-Geflüchteten erreicht München am Samstagabend: Reiter denkt über Zeltstadt nach

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Hunderte Geflüchtete erreichen am Samstagabend den Hauptbahnhof München. Die Caritas ist neben weiteren Hilfsorganisationen vor Ort. © NEWS5 / Deyerler

Rund 430 Geflüchtete aus dem Ukraine-Krieg sind am Samstagabend mit einem Sonderzug in München angekommen. Wo sie alle untergebracht werden, weiß offenbar die Stadt selbst noch nicht so genau.

München - Nach gut 18 Stunden Fahrt in einem Sonderzug sind am Samstagabend gegen 18 Uhr Hunderte Geflüchtete aus der Ukraine in München angekommen. Mindestens die Hälfte von ihnen seien Kinder, sagt Milena Antol, eine Sprecherin des privaten Bahnunternehmens RailAdventure, das die Fahrt organisiert hatte. Sie schätze die Zahl der Geflüchteten auf etwa 700, ein Polizeisprecher sprach nach der Ankunft am Samstag zunächst von etwa 430 Menschen. „Wir sind eine kleinere Firma mit 70 Mann. Da ist so etwas schon eine ganz schöne Herausforderung, so etwas zu stemmen. Für uns war es ganz klar, dass wir das machen wollen“, sagt Antol. Die Firma ist eigentlich auf Test- und Überführungsfahrten spezialisiert.

Sonderzug mit hunderten Geflüchteten aus der Ukraine erreicht München

Ursprünglich war demnach geplant gewesen, Geflüchtete direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze abzuholen. Man sei aber nicht ganz an die Grenze gekommen, sondern habe ukrainische Geflüchtete in Warschau und Posen aufgenommen. „Es war beeindruckend, wie viele Helfer vor Ort waren“, sagte die RailAdventure-Sprecherin. In Posen hätten viele Menschen mitten in der Nacht bei zweistelligen Minustemperaturen Brote geschmiert und Tee gekocht.

Ungefähr 80 Geflüchtete seien schon bei Zwischenstopps in Braunschweig und Würzburg ausgestiegen, sagte die Sprecherin. Das Münchner Bahnunternehmen hatte für die Sonderfahrt Liegewagen aus den Niederlanden gechartert.

In der Bahnhofshalle in München werden die Geflüchteten in Empfang genommen. © NEWS5 / Deyerler

Nun muss die Stadt München die Geflüchteten auch unterbringen. Die Herausforderung ist gigantisch. Die Organisation fordert die Stadt stark. Die vergangenen Tage ist es teils zu chaotischen Szenen am Hauptbahnhof gekommen. Unterstützt wird das Rathaus von Freiwilligen, die auch am Samstagabend am Hauptbahnhof vor Ort sind und Wohnraum anbieten. Doch hier ist man von offizieller Seite vorsichtig. „Wir vermitteln hier keinen Wohnraum. Wir verweisen die Menschen, die hier mit Wohnungsangeboten kommen, auf die zentralen Stellen“, sagt etwa Bettina Bäumlisberger von der Caritas München. Es sei bereits zu zahlreichen dubiosen Wohnungsangeboten gekommen.

6500 Geflüchtete bereits in München - Stadt sucht nach pragmatischen Lösungen

Helferinnen der Caritas weisen den ankommenden Geflüchteten den Weg. © NEWS5 / Deyerler

Lesen Sie auch Vom Schauspieler zum Präsidenten: Selenskyj-Serie „Diener des Volkes“ plötzlich weltweiter Erfolg Bevor Wolodomyr Selenskyj Präsident der Ukraine wurde, spielte er diesen in der Comedy-Serie „Diener des Volkes“. Diese wurde nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nun zu einem weltweiten Erfolg. Vom Schauspieler zum Präsidenten: Selenskyj-Serie „Diener des Volkes“ plötzlich weltweiter Erfolg Ukraine-Konflikt: Militärexperte legt sich fest - „Putin wird diesen Krieg verlieren“ Der Ukraine-Krieg scheint von russischer Seite aus ins Stocken geraten zu sein. Doch wie geht es nun weiter? Sicherheitsexperte Martin van Creveld gibt wichtige Antworten. Ukraine-Konflikt: Militärexperte legt sich fest - „Putin wird diesen Krieg verlieren“

Man ist derweil auf der Suche nach pragmatischen Lösungen, um Tausende von ukrainischen Geflüchteten in der Stadt unterzubringen. Bis Freitag seien etwa 6500 Geflüchtete angekommen, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitag. „Ja, wir überlegen auch, eine Art Zeltstadt zu bauen“, sagte er. Lieber sei ihm aber, man könne Geflüchtete in Hallen unterbringen. „Schlimmstenfalls finden eben in nächster Zeit keine Messen statt.“

Ukraine-Krieg: Auch Feuerwehr München im Einsatz - Organisation rund um die Uhr

Die Branddirektion der Feuerwehr München hat am Freitag einen Planungsstab eingerichtet. Ziel ist es, bis Sonntagabend mindestens 2000 zusätzliche Betten in Akutbetreuungsstellen zur Verfügung zu stellen. Mit unheimlich vielen helfenden Händen konnte die Vorgabe bereits am Freitagabend übertroffen werden. Die Freiwillige Feuerwehr München ist immer wieder mit mehreren hundert Helfern im Einsatz. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr und dem THW sichteten sie angebotene Betreuungsstellen, transportieren die mehreren tausend Betten, bauten diese und bei Bedarf Zelte auf und unterstützten bei der Betreuung. Bereits am Freitagabend standen rund 2500 Plätze zur Verfügung. Die Planungen laufen weiter, sodass das Ziel am Sonntagabend bei Weitem überschritten sein wird.

Demos gegen Putin und Krieg auch am Samstag in München - rund 1500 Teilnehmer

Zahlreiche Menschen sind am Samstag in München gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Zu der Demonstration auf dem Königsplatz seien gut 1500 Menschen gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Es sei wirklich überwältigend und schön zu sehen, wie Menschen, die man erst vor ein paar Tagen aus der Ukraine nach München gebracht habe, jetzt nichts dringender wollten, als anderen Menschen aus der Ukraine in München zu helfen, sagte der Münchner Stadtrat Felix Sproll von der Partei Volt, die die Kundgebung angemeldet hatte.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!