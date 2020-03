Umfragen deuten Regenbogen-Rathaus an: CSU-Fraktionschef warnt vor einem „katastrophalen“ Szenario

Vor Kommunalwahl in München

von Sascha Karowski schließen

Marion Neumann schließen

Welche Form wird der nächste Münchner Stadtrat haben, über den Mitte März bei der Kommunalwahl 2020 abgestimmt wird? Eine neue Umfrage unserer Zeitung zeigt den Trend.

Am 15. März 2020 finden auch in München Kommunalwahlen statt.

finden auch in München Kommunalwahlen statt. Ein Politiker hat laut einer neuen Umfrage besonders gute Chancen.

besonders gute Chancen. Im Stadtrat wären aktuell die Grünen die am stärksten vertretene Kraft.

Update, 22.17 Uhr: Die Münchner Grünen stehen bei der Kommunalwahl 2020 vor einem historischen Wahlerfolg. Laut einer ­INSA-Umfrage im Auftrag der tz (siehe unten) dürfen sie bei der Kommunalwahl mit 27 Prozent der Stimmen rechnen und wären damit stärkste Fraktion im Rathaus.

CSU und SPD kämen auf je 23 Prozent. Zum Vergleich: Bei der Kommunalwahl 2014 bekamen die Grünen 16,6 Prozent, die SPD erreichte 30,8, die CSU 32,6 Prozent.

Laut unserer Umfrage käme die FDP auf vier Prozent, das wäre etwa das Ergebnis von 2014 (3,4 Prozent). Die Freien Wähler lägen bei drei Prozent (2014: 2,7 Prozent) – genau wie die ÖDP (2014: 2,5). Die Linke würde vier Prozent erreichen (2014: 2,4 Prozent), die Bayernpartei käme auf drei Prozent (2014: 0,9 Prozent). Die AfD liegt bei der INSA-Umfrage (1009 Teilnehmer, 19. bis 26. Februar) bei sieben Prozent, wäre damit stärker als 2014, als sie auf 2,5 Prozent kam.

Das Ergebnis der AfD sei erschreckend, sagt Grünen-Fraktionschef Florian Roth. „Wir werden alles tun, damit es eine Wahlbeteiligung gibt, die dazu führt, dass die demokratischen Parteien weit vorne sind.“ Das Ergebnis der Grünen stimmt Roth indes positiv: „Wir fühlen uns bestätigt.“

Kommunalwahl 2020: Pretzl fürchtet nach Umfrage rot-rot-grünes Linksbündnis

SPD-Fraktionschef Christian Müller geht davon aus, dass seine Genossen noch einiges zulegen werden, „auch angesichts der guten Werte für unseren OB.“ Die Umfrage zeigt: Reiter hat bei der OB-Wahl (unabhängig von der Stadtratswahl) beste Chancen, den Chefsessel im Rathaus zu verteidigen: Er rangiert deutlich vor Katrin Habenschaden (Grüne) und Kristina Frank (CSU).

FDP-Chef Michael Mattar sieht in der Umfrage lediglich eine Momentaufnahme. Das Wahlrecht ermögliche schließlich auch die Verteilung der Stimmen auf einzelne Kandidaten, unabhängig von der Partei: „Es ist noch alles drin.“

CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl: „In manchen Umfragen liegen die Grünen vorne, in manchen die CSU. Warten wir’s doch einfach ab. Was mir aber Sorge macht: Es besteht die reale Gefahr, dass sich nach dem 15. März ein rot-rot-grünes Linksbündnis bildet – das wäre für München katastrophal.“

Übrigens: Alle aktuellen Nachrichten zur Kommunalwahl in Bayern lesen Sie auch in unserem News-Ticker.

Umfragen zur OB-Wahl in München: So stehen OB Reiters Chancen - und die der Konkurrenz

Update, 2. März 2020: Dieter Reiter (SPD) wird am 6. März eine Anti-AfD-Demo begleiten und geht als klarer Favorit ins Rennen bei der OB-Wahl. Dies ist das Ergebnis der aktuellen INSA-Umfrage zur Kommunalwahl in München im Auftrag von tz, Münchner Merkur und 95.5 Charivari. Der Amtsinhaber würde demnach 49 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang holen. Katrin Habenschaden (Grüne) werden 17 Prozent prognostiziert, während Kristina Frank (CSU) 16 Prozent erreicht.

Sind Sie noch unentschlossen? Dann holen wir für Sie OB Reiter sowie Herausforderer Habenschaden und Frank auf eine Bühne. Das Kandidaten-Duell gibt‘s am Donnerstagabend (5. März) im Live-Stream.

Kommunalwahl-Umfragen/Prognosen: Oberbürgermeister-Wahl München

Institut Datum Dieter Reiter (SPD) Katrin Habenschaden (Grüne) Kristina Frank (CSU) Insa (Merkur, tz) 2. März 2020 49,00 % 17,00 % 16,00 % GMS (17:30 Sat.1 Bayern) 27. Februar 2020 39,00 % 23,00 % 16,00 % AZ-Trend (Abendzeitung) 13. Januar 2020 41,58 % 17,93 % 13,59 %

Umfrage OB-Wahl in München: So stehen OB Reiters Chancen - und die der Konkurrenz

München - Die Kommunalwahlen in Bayern rücken immer näher - am 15. März 2020 wird im Freistaat gewählt. Besonders spannend dürfte eine Wahl in der bayerischen Landeshauptstadt werden: In München wird der Oberbürgermeister gewählt.

Unter anderem stehen die drei aussichtsreichen OB-Kandidaten von SPD, CSU und Grüne zur Wahl. Die Favoriten Dieter Reiter (SPD), Kristina Frank (CSU) und Katrin Habenschaden (Grüne) wollen das Amt haben.

Prognose OB-Wahl 2020 in München: Exklusive Umfrage zeigt großen Vorsprung eines Kandidaten

OB Dieter Reiter (SPD) darf sich berechtigte Hoffnungen auf seine Wiederwahl machen, die Grünen könnten stärkste Kraft im Stadtrat werden. Dies sind die wesentlichen Ergebnisse einer repräsentativen Erhebung zur Kommunalwahl am 15. März, die das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag von tz, Münchner Merkur und 95.5 Charivari vorgenommen hat. Die Befragung fand im Zeitraum zwischen 19. und 25. Februar statt. 1009 Personen nahmen daran teil.

OB Reiter landet demnach mit großem Vorsprung auf Platz eins. Sogar eine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang scheint nicht ausgeschlossen zu sein. Katrin Habenschaden von den Grünen würde die Stichwahl erreichen, allerdings nur mit knappem Vorsprung vor Kristina Frank (CSU). Es dürfte also zu einem spannenden Rennen um Platz zwei kommen. Außer Reiter, Habenschaden und Frank treten elf weitere OB-Kandidaten an. Diese spielen INSA zufolge aber keine Rolle. Alle restlichen Bewerber landen unter fünf Prozent. Reiter kann der Umfrage zufolge über alle Parteigrenzen hinweg punkten, nicht nur bei seiner Stammwählerschaft der SPD.

+ Die Spitzenkandidaten für die OB-Wahl in München: (v.l.) Katrin Habenschaden (Grüne), Dieter Reiter (SPD) und Kristina Frank (CSU). © picture alliance/dpa / Sven Hoppe

INSA untersuchte außerdem das Wahlverhalten nach Altersgruppen und Geschlecht differenziert. Auch hier sind interessante Zahlen zu vermelden. Alle Details dazu und die genauen Zahlen lesen Sie am Montag in unserer Zeitung.

Auch interessant: In Israel finden schon heute Parlamentswahlen statt. Im Vorfeld sorgten schwere Vorwürfe gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für Schlagzeilen.

Umfrage: Die Grünen könnten stärkste Kraft werden

Auch die Stadtratswahl war Bestandteil der Befragung. Die entscheidende Frage: Reicht es für die aktuelle Rathaus-Regierung von SPD und CSU noch einmal zu einer Mehrheit? Danach sieht es INSA zufolge nicht aus. Die Grünen würden stärkste Kraft werden. SPD und CSU wären gleichauf, aber mit Respektabstand zu den Grünen. Die könnten sich womöglich ihren Regierungspartner aussuchen – CSU oder SPD. Weil das Rennen sehr eng ist, müsste aber eventuell eine dritte Partei in eine Koalition mitaufgenommen werden. Auf Platz vier würde gemäß der Umfrage die AfD landen.

Als wichtigstes Zukunftsthema nannten die Befragten mit Riesen-Abstand „günstigere Mieten“. Frauen hielten dieses Thema noch deutlich häufiger für dringlich als Männer. Dahinter folgen die Bereiche Tram- und U-Bahn-Ausbau sowie an Position drei der Wunsch nach mehr Grünflächen.

OB-Wahl 2020 in München: Ein Kandidat hat laut aktueller Umfrage besonders gute Chancen

Wie nun eine neu veröffentlichte Umfrage des Hamburger Instituts GMS im Auftrag von „17:30 Sat.1 Bayern“ ergab, hat ein Kandidat besonders gute Chancen auf den Sieg: der jetzige Amtsinhaber OB Dieter Reiter. Der SPD-Politiker werde sich aber vermutlich in einer Stichwahl einem Konkurrenten stellen müssen.

Laut der Umfrage würden zwar 39 Prozent der Befragten für Reiter stimmen. Er bräuchte aber im ersten Wahlgang der OB-Wahl 2020 in München die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen.

Video: Welche Aufgaben hat der Bürgermeister?

München: Neue Umfrage zur Oberbürgermeister-Wahl - So viele Stimmen erreichten die OB-Kandidaten

Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden kam bei der GMS-Erhebung auf 23 Prozent der Stimmen, Kristina Frank von der CSU auf 16 Prozent. Mehr als ein Fünftel der potenziellen Wähler (22 Prozent) gab an, keinen der Kandidaten oder überhaupt nicht wählen zu wollen - beziehungsweise noch keine Entscheidung bezüglich der Kommunalwahlen 2020 in München getroffen zu haben.

Für die Umfrage hat das Hamburger Institut GMS eigenen Angaben nach per Telefon Menschen in München befragt.

OB-Wahl in München: Hier sehen Sie die Kandidaten im Video-Duell am 5. März live

All diejenigen Wähler, die noch unentschlossen sind, können die drei OB-Favoriten für München zudem in der „Münchner Wahl-Arena“ sehen. Münchner Merkur, tz und 95.5 Charivari laden am Donnerstag, 5. März, zu diesem Event im Pressehaus an der Bayerstraße ein. Hier können Sie die große Podiumsdiskussion mit den Münchner OB-Kandidaten am 5. März im Livestream verfolgen.

Kommunalwahl in München: Umfrage räumt Reiter Chancen ein

Bereits Mitte Januar hatte eine Umfrage Münchens aktuellem Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gute Chancen auf eine Wiederholung im Amt eingeräumt. Trotz eines Anteils von 17 Prozent Unentschlossenen errechnete der AZ-Trend der Münchner Abendzeitung dem Amtsinhaber noch 41,58 Prozent der Stimmen. Katrin Habenschaden (Grüne) und Kristina Frank (CSU) kamen demnach weit abgeschlagen nur auf 17,93 und 13,59 Prozent. Trotz der enttäuschenden Prognosen sei aber noch „alles drin“, sagte Frank, man setze auf eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt in München.

Wähler interessieren sich laut Umfrage sehr für Kommunalwahl

Generell dürfen die Münchner Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl auf eine hohe Wahlbeteiligung hoffen, das Interesse der Bayern an der Kommunalwahl ist laut „Bayerntrend“ ungebrochen hoch. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) durch eine Umfrage in Erfahrung brachte, interessieren sich drei Viertel der Bayern sehr stark (31 Prozent) oder stark (43 Prozent) für die anstehende Kommunalwahl am 15. März. Wenig Bedeutung hat sie für ein Viertel der Befragten (26 Prozent).

Entscheidend sind laut der Umfrage nicht unbedingt die Parteien, sondern eher die Kandidaten selbst: 85 Prozent der Bürger treffen demnach so ihre Wahlentscheidung. Drei Viertel der Bayern (75 Prozent) geben außerdem an, sehr genau auf die Themensetzung der zur Wahl stehenden Parteien und Listen zu achten.

Wähler haben hohes Vertrauen in Kommunalpolitiker

Bayerns Kommunalpolitiker genießen laut „Bayerntrend“ außerdem ein hohes Vertrauen bei den Wählern. 69 Prozent gaben bei der Umfrage im Januar an, ihren direkten politischen Vertretern ein sehr großes oder großes Vertrauen entgegenzubringen. Auf Landes-, Bundes- und Europaebene fallen die Vertrauenswerte mit 43, 23 und 21 Prozent deutlich niedriger aus.

Neben den aktuellen Prognosen für München halten wir Sie auch auf dem Laufenden, was die Umfragen in Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Passau aussagen.

nema/ms mit dpa