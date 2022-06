Zwei schwere Unfälle in München: Biker und Fußgängerin schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Von: Thomas Eldersch

Auf der Rosenheimer Straße kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Zwei Menschen wurden am Wochenende in München bei Autounfällen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen zum Unfallhergang.

München – Das Wochenende ist noch nicht ganz rum und schon gab es zwei schwere Verkehrsunfälle im Münchner Stadtgebiet. Am Freitag wurde eine Rentnerin von einem Auto angefahren. Am Samstag kollidierten ein Pkw und Motorrad auf der Rosenheimer Straße. Beide Male wurden die Unfallopfer schwer verletzt.

Unfälle in München: Rentnerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Der erste Unfall ereignete sich am Freitag, 10. Juni, gegen 10.10 Uhr. Ein 65-jähriger Münchner war mit seinem Ford vom Karl-Marx-Ring aus in Richtung Innenstadt unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine 82-jährige Münchnerin auf Höhe der Hausnummer 6 den Karl-Marx-Ring überqueren, schreibt die Münchner Polizei in ihrer Pressemitteilung. Ob der 65-Jährige die Frau übersah, blieb zunächst unklar, jedoch erfasste er die Rentnerin und sie wurde schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. Es entstand am Fahrzeug ein Schaden von mehreren tausend Euro. Infolge des Unfalls kam es zu Staus in dem Bereich. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt die Verkehrspolizei München. Die Beamten suchen noch Zeugen des Unfalls. Hinweise können direkt beim Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210 oder per Telefon unter (089) 62 16 33 22 abgegeben werden.

Unfälle in München: Auto und Motorrad stoßen auf der Rosenheimer Straße zusammen

Am Samstag ereignete sich der zweite schwere Unfall auf der Rosenheimer Straße. Gegen 12.55 Uhr war ein 57-jähriger Münchner mit seinem Mercedes in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Franziskanerstraße wollte er bei grüner Ampel nach links abbiegen. Zur selben Zeit kam auf der Gegenfahrbahn ein 51-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis München die Rosenheimer Straße in Richtung Innenstadt entlanggefahren. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß. Der 51-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum eingeliefert.

Auch in diesem Fall geht die Polizei von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Die Rosenheimer Straße musste zur Bergung des Verletzten und zur Räumung der Unfallstelle kurze Zeit gesperrt werden. Dadurch kam es zu Staus. Um den genauen Unfallhergang zu klären, ermittelt die Verkehrspolizei München. (tel)