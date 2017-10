Über zwei Münchner redete die ganze Stadt: Unbekannter Spender macht sie glücklich

Tierarztkosten und Trickbetrug

von Stefanie Wegele schließen

Gleich zwei Mal hat der stille Engel in diesen Tagen Menschen in Not geholfen, nachdem er in unserer Zeitung über deren Schicksale gelesen hatte. Tausend Dank, lieber Engel!

München - Und wir von der Redaktion durften die Spenden dieses großen Herzens von insgesamt 1090 Euro an zwei glückliche Münchner überbringen. Vergelt’s Gott!

Kater Benny wurde zum Lebensretter

Chaima C. (30) strahlt: „Ich kann das gar nicht glauben!“ 700 Euro hat unsere unbekannte Spenderin ihr geschenkt. Rückblick: IhrBruder wäre am 22. September unter der Dusche fast an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Gas war ausgeströmt, Chaimas Kater Benny roch’s und begann zu schreien. Chaima alarmierte die Feuerwehr – die brach die Tür auf und entdeckte den 26-Jährigen bewusstlos in der Wanne. Wäre Kater Benny nicht gewesen – Chaimas Bruder wäre tot. Aber auch das tapfere Viecherl zog sich eine Vergiftung zu und musste in die Tierklinik gebracht werden. „Das Frauchen soll zu den Wohnungssorgen nicht auch noch die Tierarztkosten tragen müssen“, schreibt daher unser Engel. Die zweifache Mutter ist erleichtert: „Nun kann ich die Kosten für die Klinik komplett zahlen!“ Wie kam’s zum Gas-Drama? In einer anderen Wohnung war ein Dunstabzug falsch an den Kamin der Gastherme angeschlossen worden.

Betrüger zocken Christian mit fiesem Trick ab

Auch Christian M. (31) schickte der Engel Geld. Trickbetrüger luchsten ihm in einem Innenstadt-Geschäft 390 Euro ab. „Mit großer Wut im Bauch habe ich diesen Bericht gelesen“, schreibt die Spenderin. Der Beschenkte ist überwältigt: „Dass jemand so selbstlos jemandem hilft, den er gar nicht kennt, ist der Wahnsinn! Tausend Dank!“

+ Christian M. freut sich über die Spende von 390 Euro

