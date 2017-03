Urteil gegen den Scherenmann

Gericht schließt Bewährung aus

Er hat einen Großeinsatz der Polizei am Kapuzinerplatz (Ludwigsvorstadt) ausgelöst – jetzt muss Daniel M. dauerhaft in die Psychiatrie. Am Montag sprach das Landgericht sein Urteil.

München - Am 19. Mai 2016 hatte M. sich mit einer Schere bewaffnet an einem Auto zu schaffen gemacht. Anwohner riefen die Polizei. Vor den Beamten war der Arbeitslose geflüchtet, später schossen sie ihn nieder – denn im Verfolgungswahn wollte M. sich wehren und war bedrohlich nahe auf die Polizisten zugegangen. Zehn Kugeln hatten Daniel M. getroffen – beinahe tödlich. Erst später erfuhren die Polizisten, dass der Mann psychisch krank ist und seine Medikamente nicht genommen hatte. Bereits in ähnlichen Situationen habe der Angeklagte sein kräftiges Aggressionspotenzial gezeigt, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er forderte deshalb, Daniel M. dauerhaft in der Psychiatrie unterzubringen. Richterin Judith Engel bestätigte das in ihrem Urteil.

Sie sah den Fall als tragisch an, denn M. sei von 15 bis 20 Polizisten gejagt worden, obwohl er niemanden angegriffen hatte. Aber: „Sein Verhalten ist trotzdem ein schweres Vergehen, da mit der Schere bewaffnet heftigen Widerstand geleistet hat.“ Auf die simple Aufforderung, die Schere wegzulegen, habe Daniel M. nicht mehr reagieren können. „Seine Steuerungsfähigkeit war eingeschränkt.“ Deshalb muss er nun in die Psychiatrie.

Verteidiger Roland Autenrieth verwies auf die psychische Ausnahmesituation seines Mandanten. „Eine Stichbewegung hatte er nie ausgeführt.“ Eine Bewährung schloss das Gericht aber aus.

