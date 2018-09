GOP, ARD-Musikwettbewerb und VHS-Sommerakademie: Das ist diese Woche in München los

Tipps für jeden Tag

Kultur, Konzerte und Partys: In München ist jeden Abend etwas geboten. Da bleibt keine Zeit für Langeweile. Wir verraten Ihnen, was heute Abend in der Stadt los ist.

München - Hier finden Sie einen Überblick über die Veranstaltungen in München in der Woche vom 3. September 2018 bis zum 9. September 2018:

Sondertipp: Das ist für Kinder in den Ferien geboten

Endlich mal kochen lernen. Das können Kinder und Jugendliche in der Funkstation des Feierwerks (Margarete-Schütte-Lihotzky- Str. 36) am 7.9.: Von 17 bis 19 Uhr dürfen zwölf- bis 18-Jährige den Kochlöffel schwingen. Das selbstironische Motto: O’brannt is!? Teilnahme kostenlos. Eine Reise in die Welt längst ausgestorbener Giganten verspricht die Ausstellung Dino World noch bis zum 9. September in der Kleinen Olympiahalle.

Eine weitere Alternative heißt Umsonst & Draußen und beglückt Münchner Familien schon seit Jahren mit einem wunderbaren Sommerangebot. Im südlichen Olympiapark, genau dort, wo auch das Tollwood gastierte, ist noch bis zum 7. September eine kleine Zeltstadt aufgebaut. Sie bietet Kindern wie Erwachsenen ein tolles Programm.

Die Eltern können sich in Strandkörben erholen, während ihr Nachwuchs bestens betreut wird. Gleich bei der Ost-West- Friedenskirche liegt der beschauliche Biergarten, daneben ein Gastrozelt. Ab 12 Uhr werden Hungrige und Durstige dort versorgt. Ab 15 Uhr gibt es dann auch Cocktails – und Musik. Auf die Kinder wartet derweil ein abwechslungsreiches Programm. In einem Zelt stehen Bauklötze und Spiele für die jungen Besucher bereit. In einem anderen können die Kids kreativ werden.

Unter pädagogischer Anleitung wird gemalt, gebastelt und gewerkelt. Außerdem werden immer wieder Schnupperworkshops in verschiedenen Zirkuskünsten angeboten. Dabei lernen die Teilnehmer ihre ersten Schritte auf dem Drahtseil oder die hohe Kunst der Jonglage. Auf dem Gelände stehen darüber hinaus ein Riesentrampolin, eine Wasserrutsche, eine Hüpfburg, ein Hüpfring und ein Sandkasten bereit. Es gibt sogar einen kleinen Jahrmarkt mit Kinderkarussell, Eisenbahn und Kasperltheater.

+ © Marcus Schlaf In der Beacharea kommen Jugendliche und Erwachsene auf ihre Kosten. Dort wird am Wochenende von 11 bis 19 Uhr Volley- und Fußball gespielt. Geöffnet ist der Zeltpark Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Eintritt frei. Wer richtig aktiv werden will, kann an eintägigen Kursen teilnehmen. Von Mo. bis Fr., 9 bis 16 Uhr, geht es für alle von sieben bis 13 Jahren in die Beacharea, für alle von sechs bis 15 Jahren in die Kreativwerkstatt. Teilnahme zu 29 € pro Tag inklusive Mittagessen.

Sondertipp: Zehn Jahre Varieté-Genuss im GOP

Der 4. September 2008 war ein Donnerstag. Pünktlich um 20 Uhr hob sich an diesem Abend der Vorhang in der Münchner Maximilianstraße 47. Es gab eine Premiere und gleichzeitig einen Neuanfang. Seit über einem Jahr nämlich war das kleine Theater an Münchens Prachtmeile im Dornröschenschlaf gelegen. Anfang 2007 hatte die Kleine Komödie dichtgemacht. Seitdem herrschte tote Hose. Keine Lacher mehr, kein Betrieb mehr. Doch im Herbst 2008 war Schluss mit der Trübsal. Der amerikanische Clown Peter Shub und ein riesiges Aufgebot an Artisten brachten wieder Leben ins Haus und eröffneten das Münchner GOP. GOP – das stand und steht immer noch für den Hannover’schen Georgspalast. Der zählte ab Mitte der 1920er-Jahre zu den führenden Varietétheatern Deutschlands, machte 1962 zu und wurde 1992 wieder eröffnet; mit solch großem Erfolg, dass die Betreiber das Konzept auf andere Städte ausdehnten. Die Münchner Dependance war damals die fünfte.

+ In der Show „Dummy“ treffen Menschen auf Puppen. © fkn Heute gibt es sieben Häuser. Bremen und Bonn kamen ein paar Jahre später noch dazu. Die Eröffnung der Münchner – nennen wir es mal ganz frech– Filiale liegt nun genau eine Dekade zurück. Dieses Jubiläum muss gefeiert werden, und zwar am 4. September 2018. Ab 18 Uhr präsentiert das Varietétheater dann das Beste aus den vergangenen zehn Jahren. Und das ist eine ganze Menge. Schließlich wechselt das GOP etwa alle zweiMonatedasProgramm und begeistert seine Zuschauer mit einer neuen Show. Aktuell ist in München Dummy zu sehen. Darin treffen menschliche Tänzer und Artisten auf Schaufensterpuppen und andere artifizielle Gestalten. Natürlich gibt es am Jubiläumsabend auch Ausschnitte aus Dummy. Welche anderen herrlichen Produktionen noch in kleinen Häppchen präsentiert werden, wird noch nicht verraten.

Eins aber ist gewiss: Die Besucher können bei der Party mit einem Glas Champagner auf zehn Jahre GOP anstoßen. Und es gibt ein wunderbares Drei-Gänge-Menü. Gezaubert wird es wie immer vom hauseigenen Restaurant Leander. Auf den Tisch kommenconfierter Schweinebauch (vegetarische Alternative: Kartoffelpraline), Kalbsfilet mit Pastinakenpüree und Morchelschaum (für Vegetarier gibt’s stattdessen eine Auberginen-Paprika- Lasagne mit Scamorza), und als Dessert wartet ein Salzbutter-Karamell- Parfait auf die Gäste. Wer mitfeiern will, kann die Karten zum Preis von 95 Euro telefonisch buchen. Erreichbar ist das GOP unter 089/2 10 28 84 44.

Veranstaltungen in München am Montag, 3. September 2018

Unser Tipp: Al Di Meola im Circus Krone

Circus-Krone-Bau, 20 Uhr: In München stand Al Di Meola schon mit 19 Jahren auf der Bühne. Das war 1974. Damals gehörte er der Fusionband Return to Forever an. Mit dabei waren Jazzlegende Chick Corea, Bassvirtuose Stanley Clarke und Jazzrock- Drummer Lenny White. Wenn Di Meola heute wieder an den Ort seines Europadebüts zurückkehrt, ist er der große Star. Im Februar hat der Gitarrist, der für seinen Mix aus Weltmusik, Rock und Jazz bekannt wurde, sein jüngstes Album OPUS veröffentlicht. Unterstützt wird er von der Elegant Gypsy Band, der OPUSAkustikband und einem Streichquartett. (Marsstr. 43, 45–79 €)

Das ist heute auch noch los:

Schlachthof, 20 Uhr: Seit 1992 zeigt das Fastfood-Theater seine Show Best of Life. Dass das Programm schon so lange läuft und vom Publikum immer wieder mit großer Begeisterung aufgenommen wird, liegt schlicht daran, dass die Improtheater-Darsteller immer etwas Neues auf die Bühne bringen. Jede Szene entsteht spontan, meist in Zusammenarbeit mit dem Publikum, das seine Vorschläge und Ideen durch Zurufe einbringen kann. Mit dabei sind jeweils drei Schauspieler und ein Pianist. (Zenettistr. 9, Karten zu 22 €)

Lach- und Schießgesellschaft, 20 Uhr: Für Themenvielfalt ist gesorgt. Nacktbilder, Schlesien, Wurstsalat, Napoleon und das bei Erwachsenen beliebte Computerspiel Elster Online (das Finanzamt lässt grüßen) – all diese wunderbaren Dinge behandelt Götz Frittrang in seinem aktuellen Bühnenprogramm Götzseidank. Mit Leichtigkeit und verschmitztem Grinsen plaudert der mehrfach preisgekrönte Kabarettist über Gott und die Welt. Das Publikum nimmt ihm dabei gerne alles ab, selbst den absurdesten Unsinn. (Haimhauser-/Ecke Ursulastraße, Karten zu 25 €)

Diverse Orte, 10 Uhr: Heute startet die Sommerakademie der Münchner Volkshochschule mit Kursen zu geisteswissenschaftlichen Themen.

Heute startet die Sommerakademie der Münchner Volkshochschule mit Kursen zu geisteswissenschaftlichen Themen. Start des ARD-Musikwettbewerbs: Ab 11 und 16 Uhr treten im BR-Funkhaus (Rundfunkplatz 1, Studio 1) die Gesangssolisten gegeneinander an. Das Zuhören bei den Vorrunden kostet keinen Eintritt.

Veranstaltungen in München am Dienstag, 4. September 2018

Unser Tipp: Shake Stew in der Unterfahrt

Unterfahrt, 21 Uhr: Hinter dem Namen Shake Stew steckt nicht etwa ein einzelner Musiker, sondern eine ganze Band. Einen wirklichen Sinn ergeben die beiden Worte, die das Septett aus Wien benennen, denn auch nicht. Es sollte einfach gut klingen. Das ist ohnehin das Stichwort, wenn es um Shake Stew geht. Mit zwei Schlagzeugern, zwei Bassisten und drei Bläsern (eine Trompete, zwei Saxofone) sind die Österreicher bestens gerüstet, um aus ihrer Melange aus Freejazz, komplexen Soundflächen, Gospel, Afrobeat und sphärischer Monotonie das Maximum herauszuholen. Heute stellen sie ihr Album Rise and Rise Again vor. (Einsteinstr. 42, 22 €)

Das ist heute auch noch los:

Lach- und Schießgesellschaft, 20 Uhr: Alle sind musikalisch! (außer manche) heißt die humorige Show von Christoph Reuter. Der eine oder andere wird den Pianisten schon kennen. Seit 2006 begleitet er den berühmten Medizinkomiker Eckart von Hirschhausen bei dessen Programmen. Im Lauf der Zeit hat sich der Jazzpianist, Komponist und Musikpädagoge vom stillen Begleiter zum gewitzten Dialogpartner entwickelt. In seinem ersten eigenen Programm, für das er 2017 den Thüringer Kleinkunstpreis erhielt, stellt er seine liebsten Klavierstücke, Eigenkompositionen und Jazzimprovisationen vor und philosophiert nebenbei auf liebevoll ironische Weise über Musik. (Haimhauser-/Ecke Ursulastraße, Karten zu 25 €)

Freifläche der Olympiaschwimmhalle, 21.15 Uhr: Bei Kino am Olympiasee läuft „Mord im Orient-Express". Experten fragen an dieser Stelle: Welche Version? Es gibt nämlich vier Fassungen. Eine von Sidney Lumet mit Starbesetzung von 1974, eine US-TV-Version mit Alfred Molina von 2001, eine englische TV-Variante von 2010 und Kenneth Branaghs Kino-Remake von 2017. Zu sehen ist Letzteres. Es spielen Johnny Depp, Judy Dench und Michelle Pfeiffer. (Freifläche der Oly-Schwimmhalle, 10–14 €) Vereinsheim, 19.30 Uhr: Timo Wopp entwickelt gerade sein neues Kabarettprogramm. Seine Übungsabende vor Publikum nennt er Die Woppprobe. Heute steht eine solche an. (Occamstr. 8, Karten 8 €)

Doppelkonzert mit harten Beats: Ab 20 Uhr gastieren in der Backstage- Halle (Reitknechtstr. 6) Die Krupps und Front Line Assembly. Auf dem Programm stehen Post-Industrial, Rock und Elektro. 34 €.

Sondertipp: Schlager im Circus Krone

Manege frei für den Schlager! Fünf Sängerinnen und Sänger kümmern sich am 4. September mit Gute-Laune-Musik um das Wohlbefinden der Münchner. Auf der Bühne des Circus-Krone-Bau (Marsstraße 43) stehen lang etablierte Klassiker ebenso wie Vertreter einer neuen Generation. Seit über 50 Jahren mischt Wencke Myhre die deutsche Musikszene auf. Begonnen hat sie ihre Karriere bereits im zarten Alter von 13 in ihrer alten Heimat Norwegen. In der Bundesrepublik landete sie 1964 ihren ersten Hit mit Ja, ich weiß, wen ich will.

+ Wencke Myhres letztes Studioalbum erschien 2010 © fkn Ihr berühmtester Schlager, Er hat ein knallrotes Gummiboot, erschien bei uns erst 1970 und landete auf Platz 21 der Charts. Im Circus-Krone wird Myhre nun unterstützt von den berühmten Kollegen Costa Cordalis (Anita) und Michael Holm (Mendocino, Tränen lügen nicht). Und auch zwei jüngere Sänger klettern mit auf die Bühne: Costas Sohn Lucas Cordalis ist seit 1992 im Musikgeschäft unterwegs. Der Fünfte im Bunde, Ross Anthony, sang früher in der Popband Bro’Sis und wechselte 2013 ins Schlagergeschäft. Ab 19 Uhr. Karten zum Preis von 46–85 €.

Veranstaltungen in München am Mittwoch, 5. September 2018

Unse r Tipp: Bernd Stelter im Lustspielhaus

Lustspielhaus, 20 Uhr: Bernd Stelter ist ein Genießer-Spießer. So bezeichnet sich der Liedermacher, Komiker und TV-Moderator zumindest selbst. Mit Genuss verbindet Stelter jedoch nicht nur Essen, Trinken und den üblichen oberflächlichen Kram, sondern auch den kreativen Prozess. Mit Leib und Seele schreibt er Songs und die dazugehörigen Texte. Einige davon stellt er heute Abend in seinem aktuellen Programm Wer Lieder singt, braucht keinen Therapeuten vor. Darin wechselt er zwischen der Rolle des klassischen Komikers und der Rolle des besinnlichen Songpoeten, der auch sensible, ernsthafte Themen bearbeitet. (Occamstraße 8, 33 €)

Das ist heute auch noch los:

Funkstation, 16 bis 17.30 Uhr: Drucken ist ja eine Kunst für sich. Es gibt so viele verschiedene Verfahren, dass Unkundige hier glatt den Überblick verlieren. Kinder von sechs bis zwölf Jahren können nun eine ganz einfache und sehr effiziente Druckform lernen. Dazu braucht es Pappe, Papier, eine Kordel, Farbe und eine Farbwalze. Manche benutzen außerdem noch einen Bleistift. Der Kordeldruck wird heute Nachmittag unter Anleitung geübt und praktiziert. Die Teilnehmer können auf diese Weise tolle Kunstwerke vervielfältigen. (Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße 36, Teilnahme kostenfrei)

Stadtteilkulturzentrum 2411, 17 Uhr: Beim Kreativ- Café 2411 können Interessierte auf ein Getränk vorbeischauen, Nachbarn und Gleichgesinnte treffen und auch wirklich tätig werden. Der Herbst steht bevor und der Winter folgt. Damit die Füße auch in den kälteren Jahreszeiten warm bleiben, werden heute Socken nach Großmuttermanier gestrickt. (Blodigstraße 4, Infos unter Telefon 089/89 05 94 25)

Lach- und Schießgesellschaft, 20 Uhr: Eigentlich ist ein Abend in Münchens berühmtem Kabaretthaus ja immer lustig. Wenn die Liedermacher Simon & Jan auftauchen, dann kann sich allerdings auch ein bisschen Weltschmerz unter dieGaudimischen. Die beiden clownesken Alltagschronisten versprechen aber auch die Erlösung. Ihr Programm heißt Halleluja!. (Haimhauser-/ Ecke Ursulastr., 25 €)

Konkurrenzkampf der Trompeter: Im Carl-Orff-Saal (Gasteig) geht's um 10 und 15.30 Uhr los. Dann treten die Trompeter in den ersten Durchgang des ARD-Musikwettbewerbs ein. Eintritt frei.

Veranstaltungen in München am Donnerstag, 6. September 2018

Unser Tipp : Sophie Hunger in der Freiheizhalle

Freiheizhalle, 20 Uhr: Dreimal wird sie in München auftreten. Dreimal in drei verschiedenen Clubs. Die Schweizer Singer-Songwriterin Sophie Hunger will mit ihrer neuen Band so viel Spielpraxis wie möglich sammeln. Daher beehrt sie auch ihre Münchner Fans mehrfach. Heute im Freiheiz, morgen im Technikum, am Samstag im Strom. Im Gepäck hat sie ihr neues Album Molecules, das sich von seinen Vorgängern deutlich abhebt. Die Songsklingenelektronischer. Erstmals hat Hunger auch alle Stücke auf Englisch eingesungen. Beibehalten hat sie ihre Tiefgründigkeit und das Gespür für ausgeklügelte Harmonien. (Rainer-Werner- Fassbinder-Pl. 1, 35 €)

Das ist heute auch noch los:

Orangehouse im Feierwerk, 21 Uhr: Zu ihren Vorbildern zählen Pabst Bands und Solisten wie Death From Above, Dinosaur Jr., Kyuss, Black Angels, Tweak Bird und Ty Segall. Die drei Berliner spielen ein Gemisch aus Indie- und Surf- Rock, Grunge, Post- Punk sowie Stoner Rock. Im Sommer ist ihr Album Chlorine erschienen. Nun stellen sie das Werk endlich auch in Bayern live vor. Außerdem treten die niederländischen Postrocker The Lumes auf. (Hansastr. 41, Karten zu 16 €)

Nightclub im Bayerischen Hof, 22 Uhr: Der südfrikanische Musiker und Entertainer Paul Adams präsentiert mit seiner Band The Brothers In Music ein Repertoire aus Jazz, Funk, Soul, Afrofolk, Latin, Reggae und Pop. Von heute Abend bis einschließlich Sonntag sorgt er für fetzige Abendunterhaltung. (Promenadeplatz 2–6, Eintritt frei)

Muffathalle, 20 Uhr: Begonnen hat er als Pianist und Schlagzeuger, heute ist Hofesh Schechter ein berühmter Tänzer und Choreograf. Der Israeli, geboren 1975 in Jerusalem, lebt seit 2002 in London. Dort angesiedelt ist auch sein Ensemble, die Hofesh Schechter Company. In München präsentiert die Company nun eine aufregende Mischung aus Tanztheater, klassischem Drama und Konzert. Das Stück Grand Finale beinhaltet die verschiedensten Facetten der menschlichen Gefühlswelt – von schwärzester Depression bis hin zu großer Komik und hemmungsloser Liebe. (Zellstraße 4, Karten zu 22 €)

Meisterschaft der jungen Reiter: Pferdesportfans treffen sich von Do. bis So. auf der Olympia-Reitanlage Riem (Landshamer Str. 11). Heute von 8 bis 19 Uhr finden die Trainings statt.

