Andreas Gabalier, Stadtgeburtstag und Nena: Das ist am Abend in München los

Kultur, Konzerte und Partys: In München ist jeden Abend etwas geboten. Da bleibt keine Zeit für Langeweile. Wir verraten Ihnen was heute Abend in der Stadt los ist.

München - Hier finden Sie einen Überblick über die Veranstaltungen in München in der Woche vom 14. Juni 2018 bis zum 21. Juni 2018:

Veranstaltungen in München am Donnerstag, 14. Juni 2018

Unser Tipp: In This Moment

+ Dank Frontfrau Maria Brink gelten die Bühnenshows von In This Moment als explosiv und exzentrisch © fkn Technikum, 20 Uhr: Dass eine Frau Metal-Musik macht, ist selten. Und dass sie dann auch noch so eine Show abliefert, ebenfalls. Maria Brink von In This Moment macht ihre Metalcore-Band zu etwas Einzigartigem in der Szene. Durch ihr außergewöhnlich großes musikalisches Talent hat sich die Band von ganz unten bis auf Platz 40 der US Charts gespielt. Die Mischung aus Maria Brinks gutturalem Screaming mit klarem Gesang und die mitreißenden Shows machen In This Moment zu einer einzigartigen Band im Metal-Genre. Wegen der großen Nachfrage wurde das Konzert vom Backstage ins Technikum verlegt. (Speicherstr. 26, Restkarten für 25 € zzgl. Gebühren)

Das ist heute auch noch los:

Feierwerk, 20.30 Uhr: Dass Gainesville, Florida für hohe Punk-Rock-Qualität steht, wissen nicht nur die Fans von Hot Water Music oder Against Me!. Auch die altgedienten Punker von Less Than Jake begeistern seit 1992 mit ihrem Mix aus Punkrock und Ska. Der Bandname stammt übrigens von einer 80 Pfund schweren Bulldogge, die den Eltern des Schlagzeugers Vinnie Fiorello gehörte. Der Hund war den Eltern so ans Herz gewachsen, dass alles einfach „less than Jake“ war, also unwichtiger. Inzwischen haben die Jungs aus dem Sunshine-State schon acht Alben herausgebracht, von denen sie heute ihre besten Lieder spielen. Der Band werden große Live-Qualitäten nachgesagt. (Hansastr. 39-41, 24 € zzgl. Gebühren)

Lach- und Schiessgesellschaft, 20 Uhr: Gordon Brettsteiger ist Professor im Ruhestand, aber er führt trotz seiner nicht mehr vorhandenen Hochschulpflichten ein geistig bewegtes Leben. So ist er Berater für das Gesellschaftsmagazin „Frühpension“, gern gesehener Gast bei Polit-Talkshows oder hält Vorträge über „Die Zukunft der Fahrradklingel“ beim evangelischen Kirchentag. Kabarettist Frank Smilgies spielt den emeritierten Professor in seinem aktuellen Bühnenprogramm „Brettsteiger erklärt alles“. Der Comedian, der auch eine Hälfte des Absurdisten-Duos „Ulan&Bator“ sowie Ensemblemitglied der Lach- und Schiessgesellschaft selbst ist, gibt darin den Privat- Dozenten, der auf seine typisch norddeutsche Art stets wissenschaftlich fundiert, auf der Höhe der Zeit und vor allem entwaffnend originell ist. (Ursulastr. 9, Eintritt 24 €)

J. Lamotta ist eine israelische R&B, HipHop und Jazz-Musikerin, die heute ab 20.30 Uhr ihren ganz eigenen Neo-Soul-Sound im Milla (Holzstr. 28) zum Besten gibt. Karten zu 15 €.

Sondertipp: München feiert Stadtgeburtstag

Zum 860. Stadtgeburtstag wird die ganze Innenstadt zur Feier- und Kulturmeile: Am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni, ist die ganze Innenstadt – von Odeons- bis Marienplatz – außer Rand und Band. Auch in der Kaufinger Straße und im Alten Hof finden Veranstaltungen statt. Die meisten Spektakel können die Gäste kostenlos genießen. Auf der Hauptbühne am Marienplatz wird am Samstag von 10 bis 23 Uhr musiziert. Die Big Band der Hochschule München startet mit Swing in den Tag. Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet das Stadtgründungsfest um 11.10 Uhr dann ganz offiziell mit Böllerschüssen. Im Lauf des Nachmittags spielen unter anderen Palo Santo und Fun- CanDo!

+ Die Moriskentänzer der TU-München. © Ralf Kruse Am Sonntag (11 bis 21 Uhr) kommen dann Chöre und Trachtler zu ihren großen Auftritten. Vor der Michaelskirche (Neuhauser Str. 6) wird am Samstag (11 bis 23 Uhr) und Sonntag (13 bis 21 Uhr) irischbayerisch gefeiert – mit Musik, Tanz und einem gemeinsamen Auftritt der Well-Brüder mit der Munich Céilí Band. Auch am Odeonsplatz gibt’s eine Bühne sowie ein Handwerkerdorf. Im Alten Hof warten spannende Detektivgeschichten aus früheren Stadtepochen auf Kinder und Familien. In den Verbindungsstraßen zwischen Marienplatz und Odeonsplatz befindet sich ein Kunsthandwerkermarkt. Und auch rund um die Frauenkirche ist einiges geboten. Das Fest zu Ehren des Stadtheiligen St. Benno (Sa., 11–23 Uhr, So., 11–21 Uhr) würdigt katholische Widerstandskämpfer. Wenige Meter weiter in der Ettstraße 2-4 lädt die Münchner Polizei am Sa. von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür. Das ganze Programm finden Sie hier.

Veranstaltungen in München am Freitag, 15. Juni 2018

Unser Tipp : Konzert, Kulinarik & Indie-Clubnacht

+ Das Augsburger Trio John Garner spielt energiegeladenen Folk-Pop-Rock. © fkn Bahnwärter Thiel, 20 Uhr: Folkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Der eine oder andere Kinofan wird sich bei diesem Titel an einen Animationsfilm von 2009 erinnern: Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Beim Spektakel im Bahnwärter Thiel geht es allerdings nicht um Wolken, sondern um Folkmusik. So konnten die Veranstalter für diesen Abend John Garner, Dobré, Daniel Richter & Nina Lippus sowie die Indie-Chansonnière Elena Rud gewinnen. Das mit den Fleischbällchen ist auch kein leeres Versprechen: Sie werden tatsächlich serviert, auch eine vegetarische Alternative. Zum Schluss legt Sir Hannes Indietronic auf. (Tumblingerstr. 29, 10 €)

Das ist heute auch noch los:

Deutsches Theater, 20 Uhr: Er selbst bezeichnet sich gern als Dreggsagg. Auf Hochdeutsch klingt das ganz schön hart. Dabei bedeutet es auf Fränkisch so viel wie Schelm. Und schelmisch ist Michl Müller allemal. Das beweist schon der Name seines aktuellen Programms: Müller … nicht Shakespeare! konstatiert der gelernte Werkzeugmechaniker da mit geschwellter Brust. Inhaltlich widmet er sich darin vor allem dem Wahnsinn des Alltags. Da fühlt sich wirklich jeder angesprochen. (Schwanthalerstr. 13, Karten zu 34 €)

Millerzimmer im Künstlerhaus, 19.30 Uhr: Die Sopranistin Paula Iancic und der Bassist Oleg Davydov sind beide Mitglieder des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper. Dort werden hochtalentierte junge Vokalisten gefördert und praxisbezogen auf eine Karriere als Opernsänger vorbereitet. Die beiden treten heute im Rahmen eines Liederabends im Künstlerhaus auf. Begleitet werden sie dabei von André Callegari am Klavier. (Lenbachplatz 8, 20 €)

Backstage-Halle, 21 Uhr: Das Debütalbum von Esther „Jinx“ Dawson und ihrer Band Coven erschien 1969 und hieß Witchcraft, Hexerei. Am Ende enthielt es die 13-minütige Aufnahme einer schwarzen Messe. Kein Wunder, dass Coven bis heute ein düsteres Image haben. Aktuell sind sie mit ihrer neuen EP Light The Fire auf Tournee. (Reitknechtstr. 16, 29 €)

Der öffentliche Raum und seine Bilder Die Ausstellungsreihe Fotografie heute befasst sich mit unserer Wahrnehmung des öffentlichen Raums in einer digitalen Welt. Heute von 10 bis 18 Uhr ist sie in der Pinakothek der Moderne (Barer Straße 40) zu sehen. Eintritt 10 €.



Veranstaltungen am Wochenende 16. und 17. Juni 2018

Unser Tipp: Andreas Gabalier im Olympiastadion

+ Andreas Gabalier spielt am Samstag im Olympiastadion. © Achim Schmidt Olympiastadion, Samstag, 18 Uhr: Der Abend wird lang. Denn obwohl die Veranstaltung offiziell als Konzert des erfolgreichen österreichischenVolks- Rock-’n’-Rollers Andreas Gabalier angekündigt ist, tummelt sich ein ganzer Musikzirkus auf der Bühne. Zum Auftakt sorgen die Spaßvögel von SAM unplugged für Unterhaltung. Anschließend wird Alen Brentini das Publikum in die Zeit des 80er-Jahre-Hardrocks zurückführen, bevor die österreichische Band Johannes Erben ihre Stimmungshits präsentiert. Dann schwelgen The Monroes in Rock-’n’-Roll- Nostalgie. Gabalier selbst wird seine Fans ab 20.15 Uhr mit einer dreistündigen Supershow verwöhnen. (86 €)

Das ist heute auch noch los:

Tonhalle, Sonntag, 20 Uhr: Gegensätzlicher könnten die Ansätze nicht sein. Am Freitag (siehe Spalte links) gastiert die düstere US-Rockband Coven in München. Und am Sonntag geben sich Skillet die Ehre. Auch sie kommen aus den Vereinigten Staaten und setzen auf harte Gitarren und derbe Riffs. Textlich aber bewegen sich die Nu und Alternative Metaller eher im christlichen Bereich. Auf ihrem aktuellen Album Unleashed befinden sich auch zahlreiche sanftere, poppigere Nummern. Nun stellen sie das Werk live in München vor. (Atelierstraße 24, Karten zu 39 €)

Kulturetage Messestadt, Sonntag, 11Uhr: Imaktuellen Programm des Vocal Jazz Ensembles Catchatune trifft Jazz auf Balladen, und amerikanische Swing- Standards verschmelzen mit brasilianischem Bossa Nova. Inhaltlich kreisen die meisten Nummern um den Mond. (Erika-Cremer-Str. 8, Karten zu 12 €)

Milla, Sa., 20.30Uhr: Frontmann der britischenMetalband Shvpes ist kein gringerer als Griffin Dickinson, Sohn von Iron- Maiden-Sänger Bruce. Shvpes präsentieren ihr Debütalbum Pain. Joy. Ecstasy. Despair. (Holzstraße 28, 19 €)

Späße über das Älterwerden Ines Martinez, Jutta Habicht, Sabine Urig und Anna Bolk machen Popkabarett. Ihre Show Alte Mädchen zeigen sie am Sa. ab 20 Uhr im Deutschen Theater (Schwanthalerstr. 13). 34 €.



Veranstaltungen am Montag, 18. Juni 2018

Unser Tipp: Nena im Circus Krone

+ In den Achtzigerjahren erreichte Nena mit zwei ihrer Alben die Spitze der deutschen Charts © dpa / Daniel Bockwoldt Circus-Krone-Bau, 20 Uhr: Nichts versäumt. Unter dieses Motto hat Nena ihre aktuelle Tournee gestellt. Dieser wunderbare Titel könnte für manche Fans nun aber ein negatives Omen haben. Einige werden die Konzerte der NDW-Heldin nämlich vielleicht doch versäumen – der Ansturm auf die Tickets ist riesig. Mit Nichts versäumt feiert Nena ihr 40. Bühnenjubiläum. Außerdem ist der Tourneename natürlich eine Anspielung auf den Text zu ihrem allerersten Hit Nur geträumt von 1982, in dem es heißt: Ich hab’ heute nichts versäumt, Denn ich hab’ nur von dir geträumt. Also nichts versäumen und ran an die Karten. (Marsstr. 43, Karten zu 49–70 €)

Das ist heute auch noch los:

Strom, 21 Uhr: Er spielt bei Creed, er spielt bei Alter Bridge. Doch damit ist Gitarrist Mark Tremonti bei Weitem noch nicht ausgelastet. Seit 2012 betreibt er zusätzlich das Projekt Tremonti. Darin frönt er weniger dem melodiösen Stadionrock, sondern den härteren Gangarten der Gitarrenmusik – Thrash und Speed Metal gemischt mit etwas Hardrock und Grunge. Begleitet wird Tremonti (vorne) dabei von Eric Friedman (links) an der Gitarre und Garret Whitlock an den Drums. Gemeinsam stellen sie nun ihr aktuelles Album A Dying Machine in München vor. (Lindwurmstraße 88, Karten zum Preis von 39 €)

Stragula, 19 Uhr: Der Münchner Musiker und Multiinstrumentalist Titus Waldenfels lädt zum Open Mic, zum offenen Mikrofon. Neben Waldenfels dürfen diverse musikalische Gäste, darunter Eilert & Jakubik, Mike Clark sowie Margreth Außerlechner, dem Publikum jeweils drei ihrer Songs vorspielen. Spenden willkommen. Der Erlös geht an die SchlaU-Schule für junge Flüchtlinge. (Bergmannstr. 66, Eintritt frei)

Deutsches Theater, 20 Uhr: Der Kabarettist und KlavierspielerHagenRether tourt seit Jahren mit dem Programm Liebe durch die Republik. Doch ändert er die Show permanent ab, passt sie den politischen und gesellschaftlichen Umständen immer wieder an. Heute präsentiert er die neueste Version. (Schwanthalerstr. 13, Karten 31–42 €)

Von und mit Schafen lernen Ab heute ist das Projekt Auf zu neuen Schafen wieder da: Am Fröttmaninger Bergl können Kinder und Familien alles über die Tiere lernen.



Veranstaltungen in München am Dienstag, 19. Juni 2018

Unser Tipp: Kris Kristofferson

+ Mit Kris Kristoffersons Song „Me and Bobby McGee“ landete Janis Joplin einen Welthit. © fkn Circus-Krone-Bau, 20 Uhr: Was dieser Mann alles schon getan hat. Seinen Uniabschluss machte Kris Kristofferson in englischer Literaturwissenschaft. Bei der USArmy war er Hubschrauberpilot. Später zog er nach Nashville, um Musiker zu werden. Doch zunächst rackerte er sich als Hausmeister in den Columbia Recording Studios ab. Durch Vermittlung von June Carter und Johnny Cash konnte Kristofferson 1970 dann endlich sein Debütalbum aufnehmen. Heute ist er ein Country-Weltstar. So schrieb er legendäre Songs wie Me and Bobby McGee. Ein Bestof wird der 81-Jährige heute Abend präsentieren. (Marsstr. 43, 44–79 €)

Das ist heute auch noch los:

Fraunhofertheater, 20.30 Uhr: Hinter dem Namen Die Stützen der Gesellschaft stecken vier literarisch interessierte, eloquente und aufmüpfige Gesellen: der Kabarettist Sven Kemmler (rechts) sowie die Poetry Slammer Fee, Alex Burkhard und Frank Klötgen (von links). An jedem dritten Dienstag im Monat laden sie zu einem wortreichen Abend mit Texten von alten und neuen, weltberühmten, aufstrebenden und fast schon vergessenen Autoren. (Fraunhoferstr. 9, Karten zum Preis von 10 €)

Stadtbibliothek Waldtrudering, 15 Uhr: Katzen gelten als wasserscheu. Zwar gibt es auch Ausnahmen wie die türkische Vankatze, die nicht nur gerne planscht, sondern dabei auch fleißig Fische angelt. Doch im Großen und Ganzen meiden die Tiere das Nass, wenn es geht. So auch Kater Kamillo. Bei ihm in der Schule steht Schwimmen auf dem Lehrplan. Für den plüschigen Kerl eine absolute Horrorvorstellung. Mit Händen und Füßen wehrt er sich gegen das kalte Nass. Die Lehrer allerdings kennen keine Gnade. Kinder ab vier Jahren können sich heute bei der Lesung des Bilderbuchs Auf ins Wasser, Kater Kamillo! köstlich amüsieren. (Wasserburger Landstraße 241, Eintritt frei)

Kammer 2 der Kammerspiele, 20 Uhr: Jedem das Seine. Ein Manifest ist Marta Górnickas erste Arbeit für die Kammerspiele. In ihrer Inszenierung gibt sie verschiedenen feministischen Bewegungen eine Stimme. (Falckenbergstr. 1, 21 €)

Ein Treffen zweier Jazzgiganten: Der Trompeter Dusko Goykovich und der Posaunist Joggs Whigham kennen sich seit den Sechzigern. Ab 21 Uhr treten die Jazzlegenden in der Unterfahrt (Einsteinstr. 42) auf. 25 €.



Veranstaltungen in München am Mittwoch, 20. Juni 2018

Unser Tipp: Jeff Beck im Circus Krone

+ Jeff Becks jüngstes Album „Loud Hailer“ ist vor zwei Jahren erschienen. © fkn Circus-Krone-Bau, 20 Uhr: „Seit 50 Jahren spielen die Leute die gleiche Gitarre. Wege zu finden, um ihr Klänge zu entlocken, die noch kein Mensch gehört hat, ist das, was mich am meisten interessiert.“ Dieses Bestreben machte den britischen Gitarristen Jeff Beck zu einem der besten und erfolgreichsten Vertreter seiner Zunft. Seine Karriere begann er bei den Yardbirds. Später arbeitete er in der Jeff Beck Group mit Rod Stewart und Ron Wood zusammen. Seit den Siebzigerjahren ist er solo unterwegs. Charakteristisch ist seine immense stilistische Bandbreite von Rock bis Jazz, Blues bis Progressive, Improvisation bis Metal. (Marsstr. 43, 82–93 €)

Das ist heute auch noch los:

Hubertussaal in SchlossNymphenburg, 18 Uhr: Das Nymphenburg Chamber Ensemble besteht aus zahlreichen Spitzenmusikern der bayerischen Landeshauptstadt. Im Rahmen des Nymphenburger Sommers ist es nun erstmals öffentlich zu erleben. Mit dabei sind unter anderem die Violinistin Lena Neudauer (Bild), der Pianist Paul Rivinius und viele andere bekannte Köpfe der hiesigen Klassikszene. Gemeinsam präsentieren sie einen dreiteiligen Abend: Unter dem Motto Aufbruch erklingt unter anderem Musik von Orlando di Lasso. Unter den Überbegriff Abgrund fallen Werke von Gesualdo, Caplet und Gabrieli. Den Abschluss bildet der Aufschwung mit Schubert und Chausson. (Karten zu 29 bis 56 €)

Glyptothek, 19.30 Uhr: Liebhaber antiker Stücke kennen den herrlichen Innenhof der Glyptothek inund auswendig. Schließlich finden dort im Sommer immer tolle Theateraufführungen statt (heuer von 17.7. bis 15.9., Infos unter www.theaterspieleglyptothek.de). Nun aber wird dort auch Musiktheater gezeigt. Das Opernfestival Isny macht einen Abstecher nach München und präsentiert Richard Strauss’ Ariadne auf Naxos. Bei schlechtem Wetter wird die Aufführung auf den 21. Juni verschoben. (Königsplatz 3, Karten gibt es unter Telefon 089/28 61 00)

Unterfahrt, 21 Uhr: Der irische Tenorsaxophonist Matthew Halpin und die österreichische Sängerin Veronika Morscher stellen ihr neues Projekt vor. Spilt Milk mischt Jazz, Improvisation und Pop. (Einsteinstr. 42, 20 €)



Kabarettshow feiert München-Premiere: Nils Heinrich hat ein neues Programm. In Nils Heinrich… probt den Aufstand! wendet er sich den Schönheiten des Daseins zu. Ab 20 Uhr präsentiert er „nachhaltige Qualitätskalauer“ in der Lach & Schieß (Haimhauser-/Ecke Ursulastr.). Karten zu 24 €.



Veranstaltungen in München am Donnerstag, 21. Juni 2018

Unser Tipp: Christine Eixenberger im Lustspielhaus

+ Nach einer „Fingerspitzenlösung“ sucht Christine Eixenberger in ihrem neuen Programm. © fkn Lustspielhaus, 20 Uhr: Gelernt bzw. studiert hat sie Grundschullehramt. Doch vermag Christine Eixenberger weit mehr als Menschen Wissen zu vermitteln. Sie kann schauspielern (in der ZDFReihe Marie fängt Feuer), moderieren (die BR-Show Habe die Ehre) und vor allem witzig sein. Mittlerweile ist die Schlierseerin mit ihrem dritten Soloprogramm unterwegs. In Fingerspitzenlösung gönnt sich Eixenberger erst mal einen Wellness-Aufenthalt mit Moorbehandlung. Doch bald fühlt sie sich dort wie in einem pädagogischen Piranhabecken. Zum Glück aber fällt ihr im letzten Moment eine bayerische Wellness-Weisheit ein. (Occamstr. 8, 22 €)

Das ist heute auch noch los:

Schlachthof, 20 Uhr: Stephan Lucas ist Rechtsanwalt. Er war und ist bei vielen großen Prozessen vor Gericht. So vertritt er unter anderem die Familie eines NSUOpfers. Auch übers Fernsehen wurde Lucas bekannt. Dort war er in der Show Richter Alexander Hold zu sehen. Seit einiger Zeit steht der Jurist nun auch auf der Bühne. Frei nach dem Motto „Was Köche, Hundetrainer und Ärzte können, kann ich auch“ plaudert er aus seinem Berufsleben. Heute Abend tritt er mit seiner Show Garantiert nicht strafbar in München auf. (Zenettistr. 9, Karten zu 24 €)

Bayerisches Nationalmuseum, 18 Uhr: Gleich zwei spannende Veranstaltungen locken am Donnerstagnachmittag in die dunklen, kühlen Räume des Museums. Thomas Schindler führt Interessierte zum Kunstwerk des Monats, einem Nürnberger Zunftschränkchen, das im 18. Jahrhundert entstanden ist. Eine Alternative dazu bildet ein Rundgang mit Sybe Wartena. Dieser referiert über die liturgische Ausstattung des Chorraums von Klosterkirchen. Deren ursprüngliche Bestimmung als Aufführungsort geistlicher Musik wird bei der Führung wieder erahnbar: Frater Gregor Baumhof stimmt mit den Münchner Scholaren vor Ort gregorianische Hymnen an. (Prinzregentenstr. 3, 7 €)

Hofspielhaus, 20 Uhr: Berivan Kayas philosophisches Musiktheater Vom Fliehen und Fliegen basiert auf einer ParabelIngeborgBachmanns.(Falkenturmstr. 8, Karten 23 €)

Konzert in der Kapelle: Die Residenz Solisten laden zu einem erholsamen musikalischen Abend in die Hofkapelle der Residenz (Residenzstr. 1, Eingang Kapellenhof). Ab 18.30 Uhr erklingen Werke von Vivaldi, Schubert und anderen. Ab 29 €.

