LILALU, Isar Slam und Street Dogs: Das ist diese Woche in München los

Kultur, Konzerte und Partys: In München ist jeden Abend etwas geboten. Da bleibt keine Zeit für Langeweile. Wir verraten Ihnen, was heute Abend in der Stadt los ist.

München - Hier finden Sie einen Überblick über die Veranstaltungen in München in der Woche vom 24. August 2018 bis zum 30. August 2018:

Sondertipp: Das ist für Kinder in den Ferien geboten

Endlich mal kochen lernen. Das können Kinder und Jugendliche in der Funkstation des Feierwerks (Margarete-Schütte-Lihotzky- Str. 36) am 10.8. und 7.9. Von jeweils 17 bis 19 Uhr dürfen zwölf- bis 18-Jährige den Kochlöffel schwingen. Das selbstironische Motto: O’brannt is!? Teilnahme kostenlos. Eine Reise in die Welt längst ausgestorbener Giganten verspricht die Ausstellung Dino World noch bis zum 9. September in der Kleinen Olympiahalle.

Am 13. und 27.8. finden jeweils von 12 bis 16 Uhr Dinosaurier- Malworkshops mit dem freischaffenden Münchner Künstler Daniel Geiger statt. Die Schau mit 60 lebensgroßen Urzeitviechern ist Di. bis So. von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt für Kinder: 12 Euro.

Eine weitere Alternative heißt Umsonst & Draußen und beglückt Münchner Familien schon seit Jahren mit einem wunderbaren Sommerangebot. Im südlichen Olympiapark, genau dort, wo auch das Tollwood gastiert, ist noch bis zum 7. September eine kleine Zeltstadt aufgebaut. Sie bietet Kindern wie Erwachsenen ein tolles Programm.

Die Eltern können sich in Strandkörben erholen, während ihr Nachwuchs bestens betreut wird. Gleich bei der Ost-West- Friedenskirche liegt der beschauliche Biergarten, daneben ein Gastrozelt. Ab 12 Uhr werden Hungrige und Durstige dort versorgt. Ab 15 Uhr gibt es dann auch Cocktails – und Musik. Auf die Kinder wartet derweil ein abwechslungsreiches Programm. In einem Zelt stehen Bauklötze und Spiele für die jungen Besucher bereit. In einem anderen können die Kids kreativ werden.

Unter pädagogischer Anleitung wird gemalt, gebastelt und gewerkelt. Außerdem werden immer wieder Schnupperworkshops in verschiedenen Zirkuskünsten angeboten. Dabei lernen die Teilnehmer ihre ersten Schritte auf dem Drahtseil oder die hohe Kunst der Jonglage. Auf dem Gelände stehen darüber hinaus ein Riesentrampolin, eine Wasserrutsche, eine Hüpfburg, ein Hüpfring und ein Sandkasten bereit. Es gibt sogar einen kleinen Jahrmarkt mit Kinderkarussell, Eisenbahn und Kasperltheater.

+ © Marcus Schlaf In der Beacharea kommen Jugendliche und Erwachsene auf ihre Kosten. Dort wird am Wochenende von 11 bis 19 Uhr Volley- und Fußball gespielt. Geöffnet ist der Zeltpark Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Eintritt frei. Wer richtig aktiv werden will, kann an eintägigen Kursen teilnehmen. Von Mo. bis Fr., 9 bis 16 Uhr, geht es für alle von sieben bis 13 Jahren in die Beacharea, für alle von sechs bis 15 Jahren in die Kreativwerkstatt. Teilnahme zu 29 € pro Tag inklusive Mittagessen.

Veranstaltungen in München am Freitag, 24. August 2018

Unser Tipp: Guido May feiert mit prominenten Gästen Geburtstag

Unterfahrt, 21 Uhr: Kaum hat er begonnen, ist der Spaß schon wieder vorbei. Guido May feiert heute Abend ein letztes Mal mit hochkarätigen Gästen seinen 50. Geburtstag. Unterstützt wird der Jazzdrummer von seinem internationalen Projekt Groove Extravaganza. Mit dabei ist der Tenorsaxofonist Pee Wee Ellis, langjähriger Wegbegleiter von James Brown und Maceo Parker. Unterstützt wird May außerdem von Altsaxofonist James Morton, Gitarrist Tony Remy, Pianist Jason Rebello und Bassist Patrick Scales. Auch sie haben international Karriere gemacht. In der Unterfahrt changieren sie nun zwischen Funk und Jazz. (Einsteinstr. 42, 28 €)

Das ist heute auch noch los:

Kösk, 17 bis 21 Uhr: Annemarie Otten und Lina Augustin zeigen in ihrer Ausstellung Glutwirklichkeiten Malereien, Zeichnungen, Texte und Objekte. Auf den ersten Blick wirken vor allem die Bilder der Künstlerinnen flüchtig. Wer näher hinschaut, wird jedoch erkennen, dass darunter eine tiefe Beharrlichkeit liegt. Oft prägt die Verwunderung über die Welt und die Frage nach dem Warum die innere Struktur der Werke. Die Schau ist bis 1. September zu sehen. (Schrenkstraße 8, Eintritt frei)

Veranstaltungen in München am Wochenende 25. und 26. August 2018

Unser Tipp: Andrew Tosh im Ampere

+ Andrew Tosh singt nicht nur. Er spielt auch Gitarre, Klavier und Percussion. Ampere, So., 20.30 Uhr: Der Nachname ist bekannt. Reggaefans horchen beim Stichwort Tosh sofort auf. Nicht nur wegen Peter Tosh, der mit Bob Marley und Bunny Wailer die Wailers gründete, sondern auch wegen seines Sohnes Andrew. Der 51-Jährige veröffentlichte sein Debüt Original Man 1987, in dem Jahr, als sein Vater starb. In München widmet er sich nun neben eigenen Kompositionen auch vielen Stücken von Peter Tosh. Dessen große Hits, darunter Walk and don’t look back sowie Legalize it, wird er mit seiner Band Next Generation Family interpretieren. Unterstützung kommt außerdem vom Münchner Fyah T und anderen. (Zellstr. 4, 24 €)

Das ist heute auch noch los:

Philharmonie im Gasteig, Sonntag, 19 Uhr: Für seine achte Sinfonie fand Gustav Mahler deutliche Worte. „Es ist gewiss das Größte, was ich gemacht habe.“ Nicht nur in Sachen Besetzung griff der Komponist nach den Sternen – neben großem Orchester mit 130 Musikern lässt er drei Chöre antreten – , sondern auch inhaltlich ist der Bogen weit. Er zitiert Goethes Faust, aber auch einen mittelalterlichen Pfingsthymnus. Die Musikakademie der Studienstiftung widmet sich dem Werk in noch opulenterer Besetzung als vorgesehen. Fünf Chöre und ein Vokalensemble sind mit dabei, außerdem natürlich ein Orchester und acht Gesangssolisten. Eine Einführung in Mahlers Achte und in das Konzertgeschehen findet ab 18 Uhr statt. (Rosenheimer Str. 5, Karten 15 bis 19 Euro)

Veranstaltungen in München am Montag, 27. August 2018

Unser Tipp: Improtheater im Schlachthof

Schlachthof, 20 Uhr: Auf das Fastfood-Theater ist immer Verlass. Die Münchner Improgruppe versüßt allen Daheimgebliebenen mit ihren lustigen, kreativen und spannenden Shows regelmäßig den Spätsommer. Unter dem Motto Best-of live, ein Programm, das übrigens schon seit 1992 läuft, präsentiert sie aus dem Stegreif Sketche, Szenen und Minidramen. Das Publikum muss mitmachen. Es denkt sich die Grundvoraussetzungen aus. Wo spielt das Stück? Wer ist dabei? Und worum soll es gehen? Die Schauspieler müssen das Ganze dann spontan umsetzen. Das Ergebnis: ein Riesenspaß für alle und viel kreatives Potenzial. (Zenettistr. 9, 22 €)

Das ist heute auch noch los:

Vereinsheim, 19.30 Uhr: Beim gemischten Kleinkunstabend Blickpunkt Spot übernimmt heute die Schauspielerin, Musikerin und Kabarettistin Julia von Miller die Moderation. Bei ihr zu Gast sind vier völlig unterschiedliche Einzelkünstler und Gruppen. Der österreichische Komiker und Improspieler Manuel Thalhammer stellt Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm Lehrer ohne Klasse vor. Eine kurze Anreise hat das Schwabinger Duo Die Broccolis (Foto). Kevin und Philipp kombinieren in ihren komischen Songs Pop, Punk und Swing. Außerdem dabei: Björn Puscha und Steph Wimmer. (Occamstr. 8, Karten 9 €)

Veranstaltungen in München am Dienstag, 28. August 2018

Unser Tipp: Isar Slam

Muffathalle, 20 Uhr: In Sachen Einwohnerzahl ist uns Berlin natürlich weit voraus. Auch in Sachen Subkultur, (noch) erschwinglicher Mieten und politischer Bedeutung. Das aber muss ja noch lange nicht heißen, dass auch die Berliner Poetry Slammer den Münchnern überlegen sind. Oder? In der Muffathalle treten heute Abend fünf moderne Dichter aus der Isarmetropole gegen fünf Kandidaten aus der Hauptstadt an. Für München steigen Philipp Potthast, Yannik Sellmann, Biggi Rohm, Sven Kemmler und Jonas Engesser in den Ring, für Berlin Wolf Hogekamp, Julian Heun, Noah Klaus, Leonie Warnke und Tanasgol Sabbagh. (Zellstraße 4, Karten zu 12 €)

Das ist heute auch noch los:

Südpolstation, 10 bis 15.30 Uhr: Werkeln und basteln macht nicht nur Spaß, es hat auch einen ganz praktischen Nutzen. Kinder von acht bis zwölf Jahren können sich am Bauen eines Mitnehmstuhls versuchen. Dabei lernen sie auch den richtigen Umgang mit Handsäge, Bohrmaschine und Dekupiersäge. Für Teilnehmer gibt’s am Ende auch den Werkzeugführerschein. (Gustav- Heinemann-Ring 19, 10 €)

Veranstaltungen in München am Mittwoch, 29. August 2018

Unser Tipp: Sven Kemmler im Lach und Schieß

Lach und Schieß, 20 Uhr: In der Musik schätzt man es, im Marketing nutzt man es und im Urlaub misshandelt man es. Aber was ist es wirklich, dieses Englisch? Dieser Frage widmet sich Sven Kemmler im lustigen Unterrichtsprogramm Englischstunde jetzt in aktualisierter Version. Kemmler ist als Lehrer genau der Richtige. Studiert hat er in Schottland, gearbeitet hat er für viele international tätige Unternehmen. Zudem beherrscht der gebürtige Münchner fünf englische Dialekte und acht Akzente. Das kann kein Gymnasiallehrer! Das Publikum benötigt übrigens keine Vorkenntnisse im Englischen. (Haimhauser-/ Ecke Ursulastr., Karten 24 €)

Das ist heute auch noch los:

Backstage-Halle, 20 Uhr: Früher war Mike McColgan Frontmann der erfolgreichen Bostoner Folk- Punk-Band DropkickMurphys. Kurz nach der Veröffentlichung von deren Debütalbum stiegt McColgan aus. Aber nicht, weil er keine Lust mehr auf Musik oder seine Mitstreiter hatte. Grund war: Er durfte endlich in seinem Traumjob als Feuerwehrmann beim Boston Fire Department arbeiten. Das tat er zunächst auch. Irgendwann aber packte ihn doch wieder die Lust auf Rock ’n’ Roll. Er kündigte und gründete die Band Street Dogs. Mit dieser hat er im Juni das Album Stand for Something or Die for Nothing veröffentlicht. Heute Abend stellen es die Punkrocker live in München vor. (Reitknechtstr. 6, Karten zum Preis von 20 €)

Veranstaltungen in München am Donnerstag, 30. August 2018

Unser Tipp: Sigi Zimmerscheid im Frauenhofertheater

Fraunhofertheater, 20.30 Uhr: Das Christentum hat Sigi Zimmerschied immer interessiert. Als Jugendlicher war der gebürtige Passauer Ministrant, später studierte er Religionspädagogik. Auch in seinen kabarettistischen Anfangsjahren widmete er sich dem Thema: Im Programm Himmelskonferenz, das er mit Bruno Jonas geschrieben hatte, zeichneten die beiden ein satirisch-kritisches Bild des Christentums. Das passte so manchen Konservativen gar nicht. In der aktuellen Zimmerschied- Show Der Siebte Tag ist er nun abermals beim Thema: Gottvater ist von der Schöpfung enttäuscht. Nur der Witz kann die Welt retten. (Fraunhoferstr. 9, 22 €)

Das ist heute auch noch los:

Hofkapelle der Residenz, 18.30 Uhr: Mit sechs Jahren kam Wolfgang Amadeus Mozarterstmalsnach München. Damals spielten er und seine Schwester Nannerl zu Ehren des bayerischen Kurfürsten Max III. Joseph in der Residenz. Mit Werken des großen Komponisten warten heute Abend auch die Residenz-Solisten bei ihrem einstündigen Konzert in ehemaligen Stadtschloss auf. Gespielt werden Arien aus Die Zauberflöte und Die Hochzeit des Figaro. Außerdem erklingen Stücke von Haydn, Bach und Rossini. (Residenzstr. 1, Zugang Kapellenhof, Karten zum Preis von 29 €)

