In psychischer Ausnahmesituation: 22-Jähriger aus München vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Von: Felix Herz

Seit Sonntagmorgen wird der 22-jährige Dana Shaker Khudadad vermisst. Möglicherweise trägt er eine Brille. © Polizei München

Seit Sonntagmorgen wird der 22-jährige Dana Shaker Khudadad vermisst. Er befindet sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizei bittet um Hilfe.

München – Mit einer nachträglichen Pressemitteilung wendete sich die Polizei am Sonntagnachmittag, 22. Januar, an die Presse. Es geht um Dana Shaker Khudadad. Der 22-jährige Mann wird seit den frühen Morgenstunden vermisst. Angehörigen zufolge könnte er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Polizei sucht nach 22-Jährigem: Seit Sonntagmorgen vermisst

Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen erhielt die Polizei München Hinweise, dass sich ein 22-jähriger Mann mit Wohnsitz in München in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Die Rede ist dabei von „akuten psychischen Problemen“. Die Hinweise hatten die Beamten von Bekanntes des 22-Jährigen, die im Ausland wohnen, erhalten. Sie haben Kontakt zu Dana Shaker Khudadad über soziale Medien.

Die Polizei überprüfte die angegebene Wohnadresse des jungen Mannes im Stadtteil Harlaching. Doch dort hielt sich Dana Shaker Khudadad nicht mehr auf. Jedoch konnten vor Ort „erneut Hinweise auf eine mögliche psychische Problematik des 22-Jährigen aufgefunden werden“, heißt es im Bericht der Polizei.

Polizei bittet bei Suche nach Vermissten die Bevölkerung um Hilfe

Nun wendet sich die Münchner Polizei an die Bevölkerung. Der vermisste 22-jährige Dana Shaker Khudadad wird wie folgt beschrieben:

Vermisst wird Dana Shaker Khudadad, 22 Jahre alt. Seine Nationalität ist irakisch.

Er ist von schlanker Statur und trägt dunkle, wellige Haare.

Möglicherweise trägt er eine Brille.

Der 22-jährige Dana Shaker Khudadad wird seit Sonntagmorgen vermisst – bei der Suche nach dem jungen Mann bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hilfe. © Polizei München

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des jungen Mannes geben können, sich unter der Notrufnummer 110 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Wer ihn antrifft, solle ihn nicht ansprechen, sondern ebenfalls den Notruf wählen – oder die nächstgelegene Polizeidienststelle „unmittelbar“ informieren. (fhz)

