Verspätungen und Zugausfälle: Zwei S-Bahnen trifft es am Morgen hart

Leute, macht die Bahn dicht, weil die wollen es nicht auf die Reihe kriegen.

Aber kein Wunder, weil die Bahnmanger überall her kommen, nur nicht von der Bahn.

Aber selbst als der oberste Manager der S-Bahn in Landtag Rede und Antwort stehen musste, war es dem doch egal, was die "Deppen vom Landtag" von ihm halten. Der macht weiter wie bisher.

Warum kann man dem nicht raus schmeissen? Natürlich ohne eine Abfindung.