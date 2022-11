Vom „faulen“ Schüler zum Top-Manager bei der VR Bank – ein beispielhafter Karrierebericht

Teilen

Florian Bacher (zweiter von links) genießt umfangreiche geschäftliche Vertretungsmacht für die VR Bank München Land eG. Nach seinem Start vor 30 Jahren als Auszubildender ist das der nächste Schritt in seiner Karriere bei der Genossenschaftsbank. © VR Bank München Land

kununu.de, das Bewertungsportal für Arbeitgeber, hat die VR Bank gleich zweimal als TOP-Arbeitgeber ausgezeichnet. Was ein guter Arbeitgeber bewirken kann, zeigt das Beispiel von Florian Bacher.

Im Interview erzählt Florian Bacher, der Geschäftsfeldverantwortliche für die Marktbereiche in der Hauptgeschäftsstelle der VR Bank München Land eG in Oberhaching, seine Geschichte.

Der sympathische 46-Jährige blickt auf seinen erfolgreichen Werdegang zurück und spricht über spannende Möglichkeiten der internen Förderung sowie der beruflichen Weiterentwicklung innerhalb der VR Bank.

Das Online-Bewertungsportal für Arbeitgeber kununu.de hat die VR Bank gleich zweimal als TOP-Arbeitgeber ausgezeichnet: Das Siegel OPEN COMPANY bekam die VR Bank für ihren offenen und proaktiven Umgang mit den Mitarbeiterfeedbacks.

Im Interview: Florian Bacher von der Hauptgeschäftsstelle der VR Bank München Land eG in Oberhaching

Florian Bacher, Geschäftsfeldverantwortlicher für die Marktbereiche in der Hauptgeschäftsstelle der VR Bank München Land eG in Oberhaching © VR Bank München Land

Herr Bacher, wie sieht ihr persönlicher Werdegang bei der VR Bank aus?

Nach meiner Ausbildung, die 1992 begann, stieg ich vom Serviceberater zum Service-Teamleiter auf, bevor es für mich anschließend in die Privatkundenberatung ging. 2001 startete ich in der Hauptstelle in Oberhaching und arbeitete dann als Vermögensberater. 2 Jahre später baute ich als Geschäftsstellenleiter die Geretsrieder Filiale auf. 2008 wurde ich Geschäftsstellenleiter in Grünwald – eine spannende Zeit, in der ich viele interessante Menschen kennenlernen durfte.

Ein erfolgreicher Einstieg! Wie kamen Sie schließlich zu ihrer jetzigen Position?

2012 wurde ich gefragt, ob ich Marktbereichsleiter werden möchte, was bedeutet, einen großen Part der Verantwortung für sämtliche Geschäftsstellen des Marktbereichs zu tragen. 2018 wurde ich Leiter der Vermögensberatung für die Gesamtbank, anschließend wurde ich zum Handlungsbevollmächtigten und zum Geschäftsfeldverantwortlichen für die Marktbereiche. Über die Jahre habe ich mich stets weitergebildet – zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP (Certificied Financial Planner) und bedeutende Seminare absolviert, wie das MGB (Management in Genossenschaftsbanken) oder GBF (Genossenschaftliches Bankführungsseminar).

Jetzt Karriere bei der VR Bank starten

Große Freude bei der VR Bank über die zweifache Auszeichnung als Top-Arbeitgeber bei kununu.de

Lydia Mergner, Personalleiterin der VR Bank München Land eG, mit den beiden Auszeichnungen vom Bewertungsportal Kununu. © VR Bank München Land

Klingt nach einem steilen Karrierebericht! Sind Werdegänge wie der Ihre eher die Ausnahme?

Nein, das ist das Gute: Theoretisch steht dies jedem offen. Die interne Förderung ist bei der VR Bank sehr stark. Wenn man Engagement zeigt, kommt auch die Förderung!

Vor kurzem hatten Sie ihr 30-jähriges Berufsjubiläum: Was bereitet Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag am meisten Freude?

Der Kontakt mit Menschen! Ob unternehmensintern, mit Kolleginnen und Kollegen, oder auch mit Kunden und Partnern, wir haben ein tolles Arbeitsumfeld! Auch den regionalen Aspekt schätze ich: Ich habe keine weiten Wege. Die Herausforderungen im täglichen Bankgeschäft mit all seinen wirtschaftlichen Entwicklungen sind stets aufs Neue spannend. Auch habe ich mich schon sehr früh mit der genossenschaftlichen Idee identifizieren können.

Was, wenn sich die Interessensgebiete im Laufe der Jahre verändern?

Dann steht einem internen Wechsel des Berufsfeldes grundsätzlich nichts im Weg. Der persönlichen Veränderung über die Jahre passen wir uns an und versuchen stets auf individuelle Entwicklung und Wünsche unserer Mitarbeitenden einzugehen. Dadurch hatte ich auch zu keinem Zeitpunkt das Bedürfnis, beruflich zu wechseln, da ich stets gefördert wurde und mich weiterentwickeln konnte.

Mehr über die Genossenschaftsbank als Arbeitgeber

Wahrscheinlich waren Sie auch ein sehr fleißiger Schüler …?

(lacht) Im Gegenteil! In der Schule konnte ich mir viele Dinge leicht merken und war daher eher faul. Klar ist: Wenn man seinen Beruf liebt, macht man ihn automatisch gut und kann sich dementsprechend weiterentwickeln.

Was raten Sie jungen Schulabsolventen, die sich einen Eindruck vom Berufsalltag bei der VR Bank verschaffen möchten?

Keine falsche Scheu, kommt gerne mal vorbei oder gewinnt mithilfe eines Praktikums einen ersten Einblick! Es gibt so viele Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind zudem auf Schulmessen vertreten und planen, zukünftig Geldunterricht an unseren regionalen Schulen zu halten. Leider herrscht nach wie vor häufig der Irrglaube, dass es sich beim „Banker-Job“ um etwas Trockenes handelt. Viele sind überrascht, wie vielseitig und spannend unser Berufsfeld tatsächlich ist.

Sie haben beruflich viel erreicht – gibt es Wünsche und Ziele, die Sie dennoch verfolgen?

Mein Ziel ist es, jeden Tag mein Bestes zu geben – für mich und meine Bankfamilie. Nach so vielen Jahren engster Zusammenarbeit verwende ich den Begriff „Familie“ ganz bewusst, denn so fühlt es sich an!

Noch mehr spannende Gespräche im Job-Podcast

Dank für das interessante Gespräch geht an Florian Bacher, dem hoffentlich noch viele weitere erfüllte und erfolgreiche Berufsjahre bei der VR Bank München Land eG bevorstehen.

Text: Sandra Schinnagl

Kontakte

Homepage: www.vr-bank-muenchen-land.de

Ausbildungsleiterin Frau Karin Michl

Telefon: 089 444565-1103

E-Mail: karin.michl@vrbml.de

Personalleiterin Lydia Mergner

Telefon: 089 444565-1100

E-Mail: lydia.mergner@vrbml.de

Allgemeiner Kundenservice

Telefon: 089 444565-0

E-Mail: kundenservice@vrbml.de