Überregional vernetzt, doch lokal verwurzelt: die VR Bank als starker Partner in der Region

Im Gespräch: Daniel Strähle, Geschäftsstellenleiter der Hauptstelle in Oberhaching © VR Bank München Land eG

„Wir sind anders“ steht auf der Homepage der VR Bank München Land eG. Daniel Strähle, Geschäftsstellenleiter in Oberhaching, erzählt, was es damit auf sich hat.

Im Gespräch mit Daniel Strähle erzählt er außerdem, welche Vorteile, im Hinblick auf die Genossenschaftsphilosophie, die Mitgliedschaft bei der VR Bank mit sich bringt.

Die VR Bank – dem Kunden ein Partner in sämtlichen Lebenslagen

Das Leitbild der Genossenschaftsbank entspricht ganz bewusst dem bekannten Slogan „Wir machen den Weg frei“. Da die Bank ihren Mitgliedern gehört, ist dies mit einem klaren Auftrag verbunden: die Förderung dieser – noch vor dem Ziel der Gewinnmaximierung. Strähle macht deutlich: „Die VR Bank, als Wertegemeinschaft, distanziert sich von der Philosophie eines reinen Wirtschaftsbetriebs.“ Er führt weiter aus: „Man begleitet den Kunden bei sämtlichen Lebensumständen; somit hat ein persönliches, ehrliches und vertrauensvolles Verhältnis einen hohen Stellenwert.“ Man teile schöne Umstände, wie etwa das Thema Nachwuchs, jedoch auch schwierige, wie Berufsunfähigkeiten durch Krankheit, oder Nachlässe. Verantwortung, Solidarität, Transparenz und Fairness seien hier wichtige Grundwerte des täglichen Arbeitens. „Dank unserer Spezialisten für verschiedenste Bereiche können wir stets bedarfsgerechte Kundenberatung leisten“, ergänzt der junge Geschäftsstellenleiter.

Mitwissen, Mitbestimmen, Mitverdienen – ein Leitbild der VR Bank

Eines der Alleinstellungsmerkmale von Genossenschaftsbanken sei die Möglichkeit des Kunden, Miteigentümer der Bank zu werden: „Es stimmt also tatsächlich, wenn wir unseren Kunden gegenüber von ‚ihrer Bank‘ sprechen!“, erläutert Strähle. Aufbauend auf diesem Grundsatz wird das Thema Gleichberechtigung bei der VR Bank großgeschrieben. So werden Mitglieder auch in wichtige Entscheidungsprozesse der Bank miteingebunden.

„Ganz nach dem Motto ‚Mitwissen, Mitbestimmen, Mitverdienen‘ stehen, je nach persönlichem Interesse, sämtliche Möglichkeiten offen, die Zukunft der Bank mitzugestalten“, so der 36-Jährige. Ein Anrecht des Kunden auf Transparenz und Information sei dabei selbstverständlich. Zudem habe eine Mitgliedschaft weitere Vorteile auf verschiedenen Ebenen: die goldene girocard als besonderen Status, eine jährliche Dividende sowie deutschlandweite Vergünstigungen bei Kooperationspartnern (darunter Flixbus, Mc Donalds, Hello Fresh und mehr).

Regionalität – Qualität – Stabilität bei der VR Bank

Auch Förderungen und Unterstützung auf regionaler Ebene stellen einen wichtigen Pfeiler des sozialen Gemeinschaftsgedankens der VR Bank dar. Hier zu erwähnen sind besonders diverse Vereinsförderungen oder auch großzügige Spenden, etwa für die örtliche Feuerwehr. Der ambitionierte Vermögensberater erläutert, wie derartige Spendenaktionen zustande kommen können: „Eine meiner Kundinnen ist in der Leukämie-Forschung der LMU tätig; so sind wir darauf aufmerksam geworden und haben begonnen, auch hier mithilfe von Spenden unterstützend tätig zu werden.“

Wir sind für unsere Kunden stets persönlich ansprechbar und stehen eben auch für kurze Wege und Regionalität.

Eine überregionale Vernetzung mit wichtigen Partnern (Beispiele: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Fondgesellschaft Union Investment), bietet dem Kunden eine bestmögliche Versorgung auf sämtlichen Ebenen sowie eine optimale Finanzlösung aus einer Hand. Doch sei, so Strähle, besonders die lokale Verwurzelung und ein verlässlicher Partner vor Ort für die Kunden ein wichtiger Aspekt. Der sympathische Wahlmünchener erläutert: „Wir sind für unsere Kunden stets persönlich ansprechbar und stehen eben auch für kurze Wege und Regionalität.“ Die Nähe zu den Mitgliedern, lokal und auch im übertragenen Sinne, liegt der VR Bank als Genossenschaftsbank am Herzen. Gerade zu Krisenzeiten sei das Sicherheitsbedürfnis besonders hoch. „Hier zeigt sich, auf wen man wirklich bauen kann“, so der Geschäftsstellenleiter. Überzeugt ergänzt er: „Dafür stehen wir als Genossenschaftsbank mit unserem Namen!“ Wohl nicht ohne Grund wurde die VR Bank München Land eG von Focus Money zum wiederholten Male als eine der besten Volks- und Raiffeisenbank Deutschlands ausgezeichnet…

