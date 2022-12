Vorteile einer genossenschaftlichen Bank – ein Einblick in den Geschäftsalltag der VR Bank München Land eG

In der Freizeit wird das Team bei der VR Bank gestärkt, wie beispielsweise beim Sommerfest. © VR Bank

Auf der Homepage der VR Bank fallen Schlagwörter wie „ehrlich“, „verständlich“, „glaubwürdig“. Dass diese weit mehr als nur Floskeln sind, wird im Gespräch mit Mitarbeitern unterschiedlicher Standorte und Positionen der VR Bank München Land eG schnell deutlich.

Begegnung von Mensch zu Mensch – Vorteile einer Genossenschaftsbank

Für Daniel Strähle, Geschäftsstellenleiter der Hauptstelle in Oberhaching, stand früh fest: „Ich wollte bewusst zu keiner Großbank, sondern in den genossenschaftlichen Sektor. Hier geht es um Persönlichkeit, Transparenz und Authentizität!“ Neben dem Gemeinschaftlichkeitsgedanken liege der VR Bank auch die Übermittlung genossenschaftlicher Werte besonders am Herzen. Der 36-jährige Wahlmünchener aus Baden-Württemberg ist überzeugt:

Daniel Strähle, Geschäftsstellenleiter der Hauptstelle in Oberhaching. © VR Bank

Der Spruch „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ ist bei der VR Bank nicht nur Theorie, sondern Programm.

Motto der VR Bank „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“. © VR Bank

Dies spiegle sich sowohl auf Kundenebene als auch innerhalb der Mitarbeiterschaft wider. Auch Peter Wein, Pressesprecher und Marketingleiter, schätzt das persönliche Miteinander innerhalb seines Teams: „Das Besondere bei uns ist die interne Nähe zueinander. Sowohl professionell als auch persönlich begegnen wir uns sehr vertraut und offen.“ Der 54-Jährige ergänzt: „Ich sehe zum Beispiel meinen Chef jeden Tag; in vielen anderen Unternehmen bleibt die Chefetage einfach verschlossen!“

Peter Wein, Pressesprecher und Marketingleiter der VR Bank. © VR Bank

Michaela Gebauer, Prokuristin für den Bereich Produktion, macht in ihrem Arbeitsalltag ähnliche Erfahrungen: „Die Genossenschaftsidee zeigt sich für mich dadurch, dass man nicht nur eine Nummer ist und der Vorstand noch jeden persönlich kennt. Wir ziehen alle an einem Strang und bilden eine starke Gemeinschaft. Jedem ist bewusst, dass es einerseits auf ihn persönlich ankommt und andererseits zum Wohle der Mitglieder und Kunden alle zusammenarbeiten müssen.“

Individuelle Förderung und Entwicklungsmöglichkeiten auf Mitarbeiterebene

Zusätzlich zu einem intensiven Austausch untereinander stehe besonders die individuelle Förderung jedes Mitarbeiters im Fokus. Gebauer erläutert: „Ich arbeite seit mittlerweile 13 Jahren gerne für die VR Bank München Land eG, weil hier der Mensch im Mittelpunkt des Handelns steht. Es werden spannende und abwechslungsreiche Aufgaben angeboten. Mit Engagement und guten Leistungen hat jeder die Chance, sich weiterzuentwickeln, da Führungspositionen, wenn möglich, mit eigenem Personal besetzt werden. Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle.“

Michaela Gebauer, Prokuristin für den Bereich Produktion bei der VR Bank. © VR Bank

Strähle ergänzt: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren neben den vielschichtigen Weiterbildungsmöglichkeiten unter anderem von vermögenswirksamen Leistungen, 13 Gehältern, einem breiten Gesundheitsangebot mit eigenem Betriebsarzt, Vergünstigungen fürs Fitnessstudio, Zuschüssen für Krankenzusatzversicherungen, und vielem mehr.“ Schmunzelnd fügt der 36-Jährige hinzu: „Nicht zu vergessen sind unsere beliebten Mitarbeiterfeste, die 50€-Wiesn-Gutscheine für alle und die alljährlichen Weihnachtsfeiern… Dieser Freizeitaspekt darf nicht unterschätzt werden – sowas stärkt das Team ungemein!“

Die VR Bank ist ein attraktiver Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden viele Vorteile beschert, wie beispielsweise Weiterbildungsmöglichkeiten, ein 13. Gehalt und Arbeitsplatzsicherheit. © VR Bank

Starkes Team – zufriedene Kunden

Von einer gesunden und inspirierenden Mitarbeitergemeinschaft profitiere letztlich auch der Kunde. Gebauer erläutert: „Durch die gelungene Zusammenarbeit aller Teams können die Mitglieder und Kunden der Region umfassend und kompetent in allen finanziellen Fragen beraten werden.“ Sie betont: „Dabei steht nicht der Verkaufsdruck im Vordergrund, sondern eine individuelle Lösung, die zu unseren Kunden passt.“ Bei der Genossenschaftsbank gehe es eben nicht um die reine Gewinnmaximierung, sondern um die Förderung der Mitglieder, erklärt die 38-Jährige.

Leider werde in den Schulen kaum Bewusstsein für das breite Spektrum eines Finanzinstituts geschaffen, weiß Strähle. Der junge Geschäftsstellenleiter bedauert: „Viele wissen nicht, wie vielseitig unser Beruf ist.“ Gebauer fügt hinzu: „Außerdem zählen Genossenschaftsbanken zu der ertragsstärksten Bankengruppe. Für die Mitarbeitenden bedeutet dies eine langfristige Sicherung ihrer Arbeitsplätze.“

Es zeichnet sich schnell ab: Die konsequente Umsetzung der Genossenschaftsphilosophie bietet sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitenden einen echten Mehrwert auf verschiedensten Ebenen. Hier trifft Professionalität auf Menschlichkeit: Herzlich Willkommen bei der VR Bank München Land eG.

Text: Sandra Schinnagl

Kontakte:

Homepage:

www.vr-bank-muenchen-land.de

Ausbildungsleiterin Frau Karin Michl:

Telefon: 089 444565-1103

E-Mail: karin.michl@vrbml.de

Personalleiterin Lydia Mergner

Telefon: 089 444565-1100

E-Mail: lydia.mergner@vrbml.de

Allgemeiner Kundenservice:

Telefon: 089 444565-0

E-Mail: kundenservice@vrbml.de