Wetter in München: Gewitter-Risiko steigt noch heute rasant an - dann droht durchgehend Hitze bis Mitte August

Sommerlich heiß – so soll es einer Vorhersage eines US-Wettermodells Anfang August in Bayern werden (Symbolbild). © NurPhoto / IMAGO

Die ganz große Hitze hat sich aus dem Staub gemacht, in München bleibt es dennoch sommerlich warm. Zunächst machen sich aber Gewitter breit.

München - Noch zu Beginn der Woche zeigte das Thermometer in München satte 36 Grad an. Die Hitze stand förmlich in der Stadt, ehe einige Gewitter in der Nacht auf Dienstag, den 26. Juli, die stickige Luft verwehten. Seitdem hat sich das Wetter wieder einigermaßen stabilisiert, die Temperaturen befinden sich bei knapp 28 Grad in der Spitze im moderaten Bereich. Kein Vergleich zu den untypischen Hitze-Werten, die jedoch ein Vorgeschmack auf das sein könnten, was München und der Region auf Grund des Klimawandels bevorstehen könnte.

Wetter in München: Gewitter-Risiko steigt rasant an - kommende Woche wieder Hitze?

Doch wie geht es beim Wetter in München jetzt weiter? Zunächst zeigt sich laut des Wetter-Portals wetteronline am Freitag die Sonne, mit nur wenigen Wolken am Himmel, relativ ungetrübt. Die Temperaturen steigen dann auf bis zu 26 Grad. Am Abend dann, gegen 18 Uhr, sollen sich dann Gewitter bilden. Bis einschließlich 19 Uhr könnte es dann blitzen und donnern. Auch im weiteren Verlauf des Abends kann es dann immer wieder zu Schauern kommen.

Am Samstag ein ähnliches Bild: Die Temperaturen sollen auf bis zu 25 Grad steigen, am Nachmittag jedoch steigt das Gewitterrisiko erneut an. Besonders gut zum Durchlüften eignen sich dann die Nächte, gerade einmal 14 Grad soll es etwa in der Nacht auf Sonntag, den 31. Juli haben. Doch ein Blick in die Wetter-Aussichten für die kommende Wochen zeigt: Die kühle Brise sollte gut genutzt werden, denn die 30-Grad-Marke wird wohl schon sehr bald wieder geknackt werden. So prognostiziert wetteronline bis zum 11. August jeden Tag ungetrübtem Sonnenschein bei Temperaturen um die 31 Grad in der Spitze.