Wetter-Prognose für München verspricht radikale Wende: Furioses Spätsommer-Comeback vor der Tür

Von: Lucas Sauter-Orengo

In München kehrt für einige Tage sommerliches Wetter zurück. © Heinz Gebhardt/imago

Das Oktoberfest-Wetter brachte gefühlt durchgehend nasskalte Witterung nach München. Doch jetzt kommt für einig Tage sommerliches Wetter zurück.

München - Petrus hat es wahrlich nicht gut gemeint. Die Wiesn 2022 fiel wettertechnisch komplett ins Wasser. Mit Ausnahme von ein, zwei Tagen, regnete es gefühlt durch. Dazu war es für die Jahreszeit viel zu kalt, oft mischte gar ein beißender Wind mit. Nachdem der Sommer in München beinahe durch die Bank Kaiserwetter mit sich brachte, wechselte die Witterung fast pünktlich zum Anstich auf der Theresienwiese auf Frühwinter. Die Wettervorhersage verspricht jedoch einen radikalen Umschwung: Der Sommer kehrt - wenn auch nur kurz - zurück.

Wetter: Sommer-Comeback in München - Temperaturen rasen nach oben

Doch Schritt für Schritt. Zum Dienstag, den 4. Oktober, gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, die Temperaturen klettern im Laufe des Tages laut wetteronline auf 16 Grad. Gegen Abend soll der Himmel über der München dann klar sein. Dann, am Mittwoch, wartet der wohl wärmste der Tag der Woche auf: Wie das Wetter-Portal weiter vorhersagt, soll es dann bis zu 22 Grad warm werden, dazu werden satte elf Sonnenstunden - also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang - berechnet. Dasselbe Spiel dann Donnerstag und Freitag, die Temperaturen pendeln sich dann wohl zwischen 20 und 21 Grad ein.

Wetter: Sommer kommt nach München zurück - erst einmal kein Regen in Sicht

Erst am Wochenende sind erste Niederschlagssignale zu erkennen. So soll der Samstag bei knapp 17 Grad auch Regenschauer parat halten. Zum Wochenabschluss, am Sonntag, den 9. Oktober, wird dann nach aktuellem Stand der Dinge wieder Sonnenschein bei 18 Grad erwartet. Schausteller und Biergartenbedienungen werden sich fragen, weshalb das tolle Wetter nicht schon während der Wiesn hat kommen können, doch auch sie, wie wohl der Rest, werden sich über das unerwartete Sommer-Comeback vermutlich trotzdem freuen.