Amtliche Wetterwarnung für München: Dauerregen über der Landeshauptstadt - Sommer erstmal abgesagt

Regen, Regen, Regen

von Klaus-Maria Mehr schließen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerregen über München. Die amtliche Warnung gilt bis Dienstag. Und das München-Wetter bleibt wenig erfreulich.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Wetter-Warnung für München vor Dauerregen herausgegeben.

hat eine für vor herausgegeben. Kleinere Überschwemmungen sind nicht auszuschließen.

Die Isar führt bereits Hochwasser - und die Wetter-Aussichten verheißen wenig Gutes.

Viele weitere spannende Geschichten aus München gibt es in unserer App.



München - So richtige Sommergefühle kommen beim derzeitigen Wetter in München wirklich nicht auf. Gefühlt regnet es seit Anfang Mai durch. Nur zwei Tage, Freitag und Samstag (12. und 13. Juni), sorgten für Entspannung und einen kurzen Sommerhauch in der Landeshauptstadt.

Vielleicht war das ungemütliche Wetter bis dahin auch ein Grund, warum viele Münchner die Corona-Abstandsregeln plötzlich komplett vergaßen.

Einmal Sommer-Sonne schnuppern, egal wie eng es wird, werden sich viele Münchner wohl gedacht haben. Und zumindest was die Wetteraussichten angeht, haben sie da gar nicht so falsch gedacht.

Amtliche Wetterwarnung für München: Dauerregen mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter

Denn das Sommer-Feeling war beim München-Wetter von kurzer Dauer. Aktuell liegt sogar eine amtliche Wetter-Warnung vor Dauerregen für die Landeshauptstadt vor.

Der DWD warnt bis Dienstag (16. Juni, 6 Uhr) vor Niederschlagsmengen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter zusätzlich zu den rund 25 Litern pro Quadratmeter, die bereits gefallen sind.

Folgen können Hochwasser-Ereignisse an der Isar und anderen Flüssen und Bächen sein. Auch Straßen und Keller können überflutet werden. 2017 sah das an der Isar so aus:

So schlimm ist es aber Gott sei Dank noch nicht. Aktuell ist die Isar noch rund 60 Zentimeter von der ersten Hochwasser-Meldestufe entfernt.

München-Wetter bleibt mies: Regen, Regen, Regen - erst am Donnerstag wieder milder

Schuld ist ein Tief über dem Ärmelkanal, das kühle Atlantikluft auf mäßig warme Meeresluft über der Mitte von Bayern treffen lässt. Und das bleibt auch erstmal so.

Nur das Thermometer steigt wenigstens ein bisschen an. Nach eher spätherbstlichen Höchstwerten am Sonntag und am Montag von rund 15 Grad geht es Mittwoch und Donnerstag immerhin zögerlich aufwärts.

Trotzdem - Sonnen-Flecken dürfen die Münchner frühestens am Donnerstagnachmittag erwarten. Dann allerdings zeichnet sich eine langsame Rückkehr des Sommers ab.

Unwetter in München: Dauerregen ruft Erinnerungen an Hagelsturm 2019 wach

So schlimm wie 2019 wird‘s hoffentlich nicht werden. Wir erinnern uns: Vor ziemlich genau einem Jahr zog eine riesige Gewitterfront über München und Umland. Es hagelte, es stürmte, es verwüstete. Hier einige Bilder von damals:

Mega-Hagel in München: Bilder vom Unwetter Zur Fotostrecke

Ein Twitter-User machte damals ein Video vom Hagel-Niederschlag über München:

Wetter in München und Bayern immer aktuell auf tz.de*

Die Wetteraussichten und Wetterwarnungen für ganz Bayern lesen Sie immer aktuell in unserem Bayern-Wetter-Ticker.

Alle News und Geschichten aus der Landeshauptstadt lesen Sie immer aktuell und nur im tz.de*-München-Ressort.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.