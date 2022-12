Silvester-Wetter 2023 in München: Mit Sonne und „traurigem Temperatur-Rekord“ ins neue Jahr

Von: Jannis Gogolin

Zweistellige Grade über Null und warme Winde – der Wetter-Trend soll sich fortsetzen und im Süden Deutschlands an Silvester für T-Shirt-Temperaturen sorgen.

München – Die Weihnachtsfeiertage gerade überstanden, nähert sich bereits das nächste jährliche Großevent: Silvester. Doch schon jetzt beschert das Wetter mit frühlingshaften Temperaturen und warmen Winden den Münchnern einen Vorgeschmack auf das neue Jahr 2023. An Silvester gipfelt der Wetter-Trend und kann mancherorts sogar die 20-Grad-Marke knacken.

München: Wetter-Prognose für Silvester sagt T-Shirt-Wetter voraus

Bei sagenhaften 14 Grad lag am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, die Höchsttemperatur nördlich der Alpen. So ein frühlingshaftes Wetter haben die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) eigentlich erst wieder im März 2023 erwartet. Dabei soll in den kommenden Tagen die Temperatur sogar noch steigen.

Zwar werden die Münchner in der Mittwoch- und Donnerstagnacht nochmal einen kleinen Eindruck vom Winter bekommen. Die Temperatur falle laut DWD knapp unter den Nullpunkt. Doch tagsüber sind in München zweistellige Plusgrade vorhergesagt, die Wärme-Phase dominiert mit mittwochs neun und donnerstags zwölf Grad über Null.

Silvester-Wetter: Im Süden Deutschlands wenig Wolken und lange anhaltender Sonnenschein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30. Dezember, soll die Temperatur nachts bei fünf Grad bleiben und tagsüber auf elf Grad steigen. Am Himmel bestimmen abwechselnd Wolken und Sonnenschein das Wetter. Nachmittags werden Regenschauer erwartet. Doch am folgenden Tag erreicht der Trend im Süden einen bemerkenswerten Höhepunkt.

Zwar bekomme am Samstag, 31. Dezember, die nördliche Hälfte Deutschlands größtenteils eine beständige Wolkendecke, teilweise mit Niederschlag. Doch weiter im Süden lockert das Wetter nach einer Prognose des DWD pünktlich zu Silvester auf. Südlich vom Main bleibe es zwar bewölkt. Mit nennenswertem Regen ist allerdings nicht zu rechnen. Und noch weiter südwärts ab der Donau soll die Sonne langanhaltend scheinen und für „ungewöhnlich milde Temperaturen“ sorgen.

Klarer Himmel zum Jahreswechsel – gute Sicht auf Feuerwerk

Tagsüber wärmt die Sonne die Regionen südlich der Donau auf 12 bis 19 Grad, im Südwesten sogar bis 20 Grad. In München selbst soll bei klarem Himmel mit geschätzten 16 Grad die Höchsttemperatur erreicht werden. In der Nacht auf Neujahr kühlt es laut DWD jedoch wieder ab auf zwei bis acht Grad. Was für die Feiernden eine gute Nachricht ist, ist für Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net ein „trauriger Rekord“. 2022 wird zum wärmsten Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung, mit einer durchschnittlichen Temperatur von fast 10,6 Grad.

Feuerwerk-Enthusiasten haben nachts aber einen Grund zum Feiern. Die Bundesbehörde sagt einen fast wolkenfreien Abend- und Nachthimmel voraus, sodass die Raketen und Feuerwerk-Vulkane voll zur Geltung kommen können. Dabei sollten jedoch mögliche Wind- und Sturm-Böen beachtet werden. Böller sind in München innerhalb des Mittleren Rings verboten.

Die bisherige Vorhersage vom DWD gibt also allen Anlass, am Jahreswechsel auf gutes Wetter zu hoffen. Doch Vorsicht: Auch ist die Chance groß, eine gute Prise Wind abzubekommen. Im Norden und Westen Deutschlands prognostiziert der DWD schwere Sturmböen. Ebenso im Bergland. Und für Januar und Februar schlagen Wetter-Experten jetzt schon Alarm. Es droht eine ausgewachsene Orkan-Gefahr.

